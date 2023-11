Hành trình thoát trĩ tắc mạch của cô gái tuổi đôi mươi

Trĩ tắc mạch - cơn ác mộng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường

P.H.N (21 tuổi, Hoàng Mai) đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI trong tình trạng búi trĩ sa ra ngoài, đau đớn và vướng víu, gây khó khăn trong đại tiện và các hoạt động thường ngày.

"Em gặp nhiều khó khăn lúc đi học, khi sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt là lúc đi đại tiện. Từ khi búi trĩ bắt đầu sa, nhiều khi em sợ đau đến độ không dám đi đại tiện để đỡ bị đau. Càng ngày trĩ càng sa ra ngoài nhiều hơn khiến em rất ngại ngùng và mất tự tin", N. chia sẻ.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, N. được chẩn đoán mắc trĩ nội độ 3, sa trĩ tắc mạch. Không những thế, khu vực búi trĩ của N. còn xuất hiện thêm các cục máu đông tắc nghẽn, chèn ép ở bên trong ống trực tràng - hậu môn. Điều này khiến bệnh nhân đau đớn dữ dội hơn so với trĩ nội độ 3 thông thường.

Bác sĩ CKI Phí Văn Tự, Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, người trực tiếp thăm khám N. cho biết, trĩ tắc mạch, còn được gọi là nhồi máu trĩ, là hiện tượng tĩnh mạch lòng ống hậu môn bị chèn ép, phá vỡ và hình thành các huyết khối, gây tắc nghẽn mạch.

Đây được coi là biến chứng đi kèm bệnh trĩ, thường có diễn tiến âm thầm, khó nhận biết cho đến khi cơn đau dữ dội xảy ra với bệnh nhân. Cũng như trĩ thông thường, trĩ tắc mạch gây ra các ảnh hưởng trực quan tới bệnh nhân như đau dữ dội, đại tiện bất tiện, đi đứng hoặc ngồi khó khăn.

"Tình trạng tắc mạch nguy hiểm hơn trĩ thông thường do có các biểu hiện đặc trưng như chảy dịch, máu, lở loét... khi các cục máu đông vỡ, dịch và máu chảy ra", bác sĩ Phí Văn Tự cho biết thêm.

Cũng theo bác sĩ Tự, dịch viêm tiết ra ngày càng nhiều hơn và có thể đi kèm với các lớp giả mạc, làm che phủ khoảng niêm mạc đã hoại tử. Sau đó, bệnh tiến triển dẫn đến sưng viêm vùng hậu môn, mức độ đau đớn càng lớn. Bệnh nhân đau buốt hơn mỗi khi đi đại tiện bởi các cơ thắt hậu môn càng co thắt mạnh. Do vậy, trĩ tắc mạch dẫn đến nhiều ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực đến sức khỏe người bệnh.

Đối với các trường hợp trĩ tắc mạch đã bắt đầu sa ra ngoài như N., bác sĩ CKI Phí Văn Tự cho biết cần can thiệp ngoại khoa để loại bỏ triệt để huyết khối và búi trĩ, tránh tình trạng trở nặng nhanh gây đau đớn kéo dài và hoại tử hậu môn.

Triệt bỏ trĩ tắc mạch trong 30 phút nhờ năng lượng laser

N. được chỉ định can thiệp để loại bỏ búi trĩ nội tắc mạch bằng công nghệ Laser Diode - Tiêu trĩ không dao kéo. Ca mổ do bác sĩ Phí Văn Tự trực tiếp thực hiện, thời gian phẫu thuật kéo dài khoảng 30 phút. Sau can thiệp, bệnh nhân N. tỉnh táo và có thể trò chuyện với đội ngũ y tế. Ngoài ra, N. có thể vận động khá thoải mái và đi lại nhẹ nhàng sau khoảng 5-6 tiếng.

Bác sĩ CKI Phí Văn Tự thông tin, trước đây việc điều trị bệnh trĩ và trĩ tắc mạch nói riêng thường gây ra những ám ảnh về tâm lý cho người bệnh bởi các cơn đau sau mổ và lâu hồi phục. Tuy nhiên, đối với điều trị bằng Laser Diode, sở dĩ bệnh nhân N. có thể hồi phục nhanh chóng như trên bởi tính chất của can thiệp này là "mổ như không mổ".

"Laser Diode không sử dụng đến thiết bị cắt xẻ mà sử dụng năng lượng của laser để triệt tiêu mạch trĩ và làm xẹp các mô trĩ. Búi trĩ sẽ co nhỏ lại nhanh chóng mà không đau đớn, chảy máu bởi độ xâm lấn rất thấp với vết đường dẫn laser chưa đầy 3mm", bác sĩ Tự nhấn mạnh.

Ngoài ra, về tiêu chí thời gian hồi phục hậu phẫu, Laser Diode được đánh giá là có ưu thế hơn so với các phương pháp cổ điển. Bác sĩ Tự chia sẻ, trường hợp bệnh nhân N. cũng như hầu hết ca bệnh can thiệp Laser Diode tại Thu Cúc TCI đều mất khoảng 1 ngày lưu viện. Đa số bệnh nhân vào khám và thực hiện phẫu thuật ngày hôm trước, hôm sau đã có thể ra về.

N. chia sẻ: "Ban đầu khi nghe chẩn đoán sa trĩ tắc mạch, em khá hoang mang sợ hãi vì tình trạng bệnh tương đối nặng. Tuy nhiên thực hiện xong, em thấy nhẹ nhàng, không đau đớn lại được chăm sóc rất tận tình. Em không nghĩ chỉ 30 phút có thể loại bỏ hoàn toàn trĩ tắc mạch và có thể ra viện sau 1 ngày như vậy".

