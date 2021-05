Hàng trăm người được khám sàng lọc loại ung thư đứng thứ 8 về tỷ lệ tử vong

Dân trí Hàng trăm người nghèo trên địa bàn Nghệ An và vùng phụ cận được khám sàng lọc miễn phí ung thư tiền liệt tuyến, loại ung thư đứng thứ 8 về tỷ lệ tử vong.

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã đến để được khám sàng lọc ung thư tiền liệt tuyến.

Ung thư tiền liệt tuyến (TLT) đứng thứ 4 trong các loại ung thư phổ biến với số lượng 1.414.259 ca mắc mới mỗi năm và tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ 8 trong các loại bệnh ung thư. Bệnh thường không có dấu hiệu nhận biết đặc biệt ở giai đoạn sớm nên chúng ta rất khó phát hiện.

Khám sàng lọc ung thư là phương pháp tốt nhất để phát hiện bệnh trước khi bệnh nhân có những biểu hiện bệnh lý, khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm thì việc chữa trị thường đơn giản hơn rất nhiều so với bệnh nhân bị ung thư ở giai đoạn muộn.

Các nhân viên tận tình hướng dẫn cho người dân để thực hiện các thủ tục nhanh nhất.

Ngày 24/4 bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai khám sàng lọc Ung thư tuyến tiền liệt cho gần 300 người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận. Ngay từ 6h sáng, hàng trăm người dân ở 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mặt tại bệnh viện Ung Bướu Nghệ An để đăng ký và khám bệnh.

Bệnh viện cho biết, đợt khám lần này bệnh viện sẽ khám cho khoảng 300 người có độ tuổi từ 45 tuổi trở lên, có triệu chứng lâm sàng hoặc có tiền sử mắc các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt.

Bác sĩ tận tình tư vấn cho từng trường hợp.

Khi đến khám, người dân sẽ được các bác sĩ thăm khám lâm sàng, làm xét nghiệm máu kiểm tra mức độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA); Siêu âm qua đường bụng; Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn của siêu âm đối với các trường hợp nghi ngờ. Sau đó, các bác sĩ sẽ tư vấn các vấn đề liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt.

Đặc biệt xét nghiệm PSA và siêu âm qua đường bụng là 2 phương pháp tiên tiến hiện đại bậc nhất hiện nay nhằm phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

"Sau khi khám và làm các xét nghiệm, tùy theo kết quả xét nghiệm mà có thể cần sinh thiết TLT để chẩn đoán xác định xem có bị ung thư TLT hay không. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là bệnh viện đầu tiên ở khu vực Bắc Trung bộ triển khai kỹ thuật sinh thiết TLT để chẩn đoán ung thư TLT. Kỹ thuật thực hiện nhanh, an toàn và chính xác", Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Chương, khoa ngoại Tổng hợp, bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho hay.

Đây là năm thứ 4 Bệnh viện Ung bướu tổ chức chương trình khám miễn phí để phát hiện sớm các loại bệnh hiểm nghèo cho người dân trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong 4 năm qua, bệnh viện đã khám miễn phí cho hơn 10.000 người dân. Đây là chương trình thực sự ý nghĩa, giúp người dân, bệnh nhân nghèo sớm phát hiện và điều trị các bệnh nguy hiểm, hiểm nghèo để sớm điều trị bệnh.

Nguyễn Phê