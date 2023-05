Hàng trăm ca chấn thương sọ não vào bệnh viện ở TPHCM cấp cứu dịp nghỉ lễ

Ngày 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về tình hình hoạt động khám chữa bệnh trong kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5.

Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ (từ 29/4 đến 3/5), Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 1.260 trường hợp vào cấp cứu (từ 239 đến 277 ca/ngày). Trong đó, các bệnh về nội khoa chiếm 734 trường hợp.

Có 274 trường hợp phải cấp cứu vì tai nạn giao thông, trong đó 116 ca bị chấn thương sọ não. Ngoài ra, có 50 ca bệnh do tai nạn sinh hoạt, 27 trường hợp vào cấp cứu liên quan đến đả thương (đâm, chém), 1 ca do ngộ độc thuốc và 22 ca ngộ độc do rắn, rết cắn, ong đốt... Kỳ nghỉ lễ năm nay, không có trường hợp tai nạn do pháo nổ, ngộ độc thức ăn, nước uống nào vào điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hàng trăm trường hợp bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong 5 ngày nghỉ lễ (Ảnh minh họa: BV).

Về phẫu thuật, 5 ngày nghỉ lễ toàn Bệnh viện Chợ Rẫy có 191 ca mổ. Cao nhất là các khoa Chỉnh hình (45 ca), Thần kinh (39 ca), Ngoại tiêu hóa (34 ca). Có 21 ca phải mổ vì đa chấn thương và không có trường hợp nào mổ tại khoa Phẫu thuật mạch máu. Tổng cộng, có 121 trường hợp chuyển mổ từ khoa Cấp cứu.

Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, trong dịp nghỉ lễ nơi đây sử dụng tổng cộng hơn 480 đơn vị máu (loại 350ml) và hiện còn lưu trữ gần 4.800 đơn vị máu.

Còn theo nguồn tin tại Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, dịp lễ lượng bệnh nhân cần hỗ trợ cấp cứu ngoại viện khá nhiều. Trong đó, có một số trường hợp là người già, buổi sáng vẫn ăn uống bình thường, nhưng đến trưa bất ngờ lên cơn đột quỵ.

Nhận tin báo, các ekip cấp cứu 115 đã khẩn cấp đến sơ cứu, đưa bệnh nhân đi nhập viện. Tuy nhiên, một số trường hợp vì có nhiều bệnh nền, sức yếu đã không qua khỏi.