Hàng nghìn người Việt thử nghiệm vaccine phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Ngày 19/12, Viện Pasteur TPHCM phối hợp với Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai nghiên cứu lâm sàng MOBILIZE-1 về vaccine phòng sốt xuất huyết.

Nghiên cứu MOBILIZE-1 được triển khai tại 6 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, nghiên cứu sẽ được tiến hành tại tỉnh An Giang và TP Đà Nẵng với 4.000 người tham gia, chiếm 1/3 tổng số người tham gia nghiên cứu. Đối tượng tham gia là trẻ em 2-16 tuổi và thanh thiếu niên 16-17 tuổi.

Nghiên cứu đã được Bộ Y tế cùng Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định và chấp thuận cho phép triển khai theo đúng các quy định hiện hành.

Đây được xem là nghiên cứu then chốt trong quá trình phát triển thêm một giải pháp vaccine mới phòng ngừa sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh có thể diễn tiến từ nhẹ đến nặng, gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Sốt xuất huyết là căn bệnh nguy hiểm, có thể gây ra biến chứng nặng cho người mắc (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đây là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vẫn đang là nỗi lo thường trực tại nhiều quốc gia nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là trẻ em và người sống tại các khu vực có mật độ muỗi cao.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có khoảng 50% dân số toàn cầu đang sinh sống trong vùng có nguy cơ nhiễm virus Dengue. Năm 2019, WHO đã xếp sốt xuất huyết Dengue vào nhóm 10 vấn đề y tế toàn cầu cần được ưu tiên kiểm soát.

Tại Việt Nam, sốt xuất huyết có tính lưu hành cao, đặc biệt ở khu vực phía Nam với hơn 60% tổng số ca mắc hàng năm trên cả nước.

Tính đến đầu tháng 12, khu vực phía Nam đã ghi nhận gần 130.000 ca mắc sốt xuất huyết và hơn 40 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tăng 143,6%, số ca tử vong tăng 169%.

Năm 2025 là một trong 3 năm có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong vòng 20 năm qua tại khu vực này. Một số địa phương ghi nhận số ca mắc tăng mạnh gồm TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM nhấn mạnh, việc triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine phòng sốt xuất huyết tại Việt Nam là bước đi quan trọng trong hành trình nghiên cứu và phát triển các giải pháp phòng bệnh bền vững.

Lãnh đạo Viện Pasteur TPHCM và Sở Y tế An Giang có mặt tại hội nghị (Ảnh: Viện Pasteur TPHCM).

Theo kế hoạch, những người tham gia tiềm năng sẽ được mời đến các điểm nghiên cứu để được tư vấn, thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Sau khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và có sự đồng thuận của người đại diện hợp pháp, người tham gia sẽ được phân ngẫu nhiên để tiêm một liều vaccine nghiên cứu hoặc giả dược.

Vaccine được sử dụng trong nghiên cứu là sản phẩm của MSD, một trong những tập đoàn dược phẩm sinh học hàng đầu thế giới.

Trong suốt thời gian tham gia nghiên cứu, người tham gia sẽ được theo dõi chặt chẽ thông qua việc khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu, giám sát tình trạng sốt, sử dụng thuốc đồng thời và ghi nhận các biến cố bất lợi nếu có.

Thời gian nghiên cứu kéo dài 5 năm. Người tham gia sẽ được thăm khám khoảng 3 tháng/lần trong năm đầu tiên và 6 tháng/lần từ năm thứ hai đến năm thứ năm, thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Kết quả cuối cùng về hiệu lực bảo vệ của vaccine dự kiến sẽ có sau khi kết thúc nghiên cứu.

Nếu vaccine cho thấy hiệu quả và độ an toàn tốt, đây sẽ là thêm một lựa chọn quan trọng trong chiến lược phòng, chống sốt xuất huyết tại Việt Nam.