Hai món "màu đen" chợ nào cũng có giúp đốt mỡ, giảm cân

Theo quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, thực phẩm màu đen có thể làm ấm cơ thể, tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo.

TS Yuki Ishihara (Nhật Bản) cũng đặc biệt khuyến khích sử dụng các loại thực phẩm màu đen như: đậu đen, hạt mè đen trong thực đơn giảm cân.

Sức mạnh của thực phẩm màu đen

Theo EDH, thực phẩm màu đen nổi tiếng với tác dụng chống oxy hóa tuyệt vời, có thể tăng cường collagen trong da và làm chậm quá trình lão hóa.

Về khả năng giảm cân, chất anthocyanin trong thực phẩm màu đen có tác dụng ức chế tích tụ mỡ.

Anthocyanin là một loại flavonoid có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng chịu trách nhiệm cho màu sắc đậm, phong phú của nhiều loại trái cây và rau củ.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng anthocyanin có thể giảm viêm, cải thiện sức khỏe thị giác và thần kinh và bảo vệ cơ thể chống lại nhiều bệnh tật. Đặc biệt, chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý cân nặng bằng cách ức chế sự hình thành tế bào mỡ.

Đậu đen

Đậu đen đặc biệt giàu anthocyanin, mang lại khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ có thể ngăn ngừa lão hóa và ức chế hấp thu chất béo.

Một nghiên cứu được công bố trên "Journal of Agricultural and Food Chemistry" đã phát hiện ra rằng, chiết xuất từ đậu đen giảm mỡ cơ thể và cải thiện chuyển hóa lipid ở chuột béo phì.

Một nghiên cứu khác trên "International Journal of Obesity" nhấn mạnh rằng, việc tiêu thụ đậu đen có thể dẫn đến giảm trọng lượng cơ thể và cải thiện tỷ lệ thành phần cơ và mỡ.

Dưới đây là một số cách mà đậu đen góp phần vào việc giảm cân:

Hàm lượng chất xơ cao: Đậu đen là nguồn chất xơ tuyệt vời, giúp tạo cảm giác no và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Điều này có thể dẫn đến giảm lượng calo tiêu thụ và giảm cân theo thời gian.

Giàu protein: Hàm lượng protein cao trong đậu đen giúp xây dựng và sửa chữa các mô và cơ. Protein cũng làm tăng hiệu ứng nhiệt của thực phẩm, nghĩa là cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn khi tiêu hóa protein so với chất béo hoặc carbohydrate.

Chỉ số đường huyết thấp: Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI) giải phóng glucose chậm hơn và đều đặn hơn, giúp duy trì mức đường huyết ổn định. Điều này có thể ngăn ngừa sự tăng vọt insulin dẫn đến tích trữ mỡ.

Mè đen

Hạt mè đen là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu (Ảnh: Getty).

Hạt mè đen rất giàu sắt và canxi. Hàm lượng chất xơ trong hạt mè đen cũng có thể giúp giảm táo bón, trong khi sesamin, một hợp chất có trong hạt mè, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nghiên cứu được công bố trên "Journal of Nutritional Science and Vitaminology" đã chứng minh rằng, sesamin tăng cường oxy hóa lipid, giúp đốt cháy chất béo.

Một nghiên cứu khác trên "Journal of the American College of Nutrition" phát hiện rằng, những người tham gia có bổ sung hạt mè đen vào chế độ ăn uống giảm được trọng lượng cơ thể và tỷ lệ mỡ.

Giàu dinh dưỡng: Hạt mè đen là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như: sắt, magie và canxi, quan trọng cho sức khỏe tổng thể và có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Giàu chất xơ: Hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa, tạo cảm giác no và giảm lượng calo tiêu thụ.

- Sesamin: Lignan này đã được chứng minh có khả năng chống ung thư và bảo vệ gan khỏi tổn thương. Sesamin cũng giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo, do đó hỗ trợ giảm cân.