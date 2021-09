Hai loại virus đe dọa ung thư gan

Dân trí Virus viêm gan B và virus viêm gan C có thể tiến triển gây xơ gan, ung thư gan. Vì vậy, việc phòng ngừa, điều trị, kiểm soát hai loại viêm gan virus này rất quan trọng.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) là bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người trên thế giới, gây ra bệnh viêm gan cấp tính, mãn tính và gây tử vong khoảng 1,5 triệu người mỗi năm, chủ yếu do bệnh viêm gan virus B và C.

Việt Nam là một trong những quốc gia ở khu vực tây Thái Bình Dương có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan cao. Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B từ 15% - 20% dân số, nhiễm virus viêm gan C từ 2% - 6%. Nhiều trường hợp tử vong vì xơ gan và ung thư gan có liên quan đến viêm gan B và C. Viêm gan B mãn và viêm gan C mãn là hai nguyên nhân thường gặp dẫn đến xơ gan và ung thư gan ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Điều đáng nói, viêm gan virus B, C thường không gây các triệu chứng rõ rệt, mà âm thầm gây tổn thương tế bào gan và dẫn đến hậu quả là viêm gan mạn tính, xơ gan, ung thư gan.

Riêng với bệnh viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu của ung thư gan, 25% bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B sẽ diễn tiến biến chứng xơ gan, ung thư gan nếu không được điều trị. 100% ung thư gan ở trẻ em là do viêm gan B. Virus viêm gan B chủ yếu lây qua đường máu, lây từ mẹ sang con trong khi sinh hoặc quan hệ tình dục không an toàn.

Trong khi đó mọi lứa tuổi đều có thể nhiễm virus viêm gan B và nhiễm virus viêm gan B ở độ tuổi càng trẻ thì nguy cơ gây viêm gan mạn tính hoặc ung thư gan sau này càng cao. Trẻ dưới 6 tuổi khi bị nhiễm virus viêm gan B hầu như đều dẫn tới viêm gan mạn tính. Đặc biệt, có tới 80 - 90% trẻ đẻ ra bị nhiễm virus viêm gan B trong thời gian 1 năm đầu đời và 30 - 50% trẻ bị nhiễm virus viêm gan B trước 6 tuổi sẽ có viêm gan mạn tính sau này.

Tuy nhiên, việc điều trị sớm sẽ kiểm soát được nguy cơ này. Theo đó, khi được điều trị, số lượng virus trong gan được kiểm soát dưới ngưỡng, virus không đủ lượng để tấn công, gây hại cho tế bào gan.

Nhưng quan trọng nhất là phòng lây nhiễm hai loại virus viêm gan này. Với viêm gan B, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo cách an toàn và hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây nhiễm virus viêm gan B và phòng ung thư gan là tiêm phòng vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh, tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh là thời gian vàng để phòng bệnh.

Với người lớn, phòng lây nhiễm viêm gan B, C bằng quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung bơm kim tiêm... Với người chưa tiêm viêm gan B, chưa lây nhiễm bệnh hoàn toàn có thể tiêm vắc xin để phòng ngừa.

Tú Anh