Hai bệnh nhi tử vong do mắc tay chân miệng

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Phú Yên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 5 ổ dịch tay chân miệng với hơn 100 ca mắc.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, Phú Yên ghi nhận gần 80 ca mắc, tập trung ở các huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa và TP Tuy Hòa. Có 2 bệnh nhi (cùng 2 tuổi) tử vong do mắc tay chân miệng.

Bác sĩ Châu Trọng Phát, Phó Giám đốc CDC Phú Yên, cho hay trường hợp tử vong đầu tiên tại Phú Yên trong năm nay do bệnh tay chân miệng là một bé gái trú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An.

Bệnh nhi phát bệnh và điều trị tại nhà 3 ngày, đến chiều 29/6, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Sản nhi Phú Yên để cấp cứu. Qua thăm khám, bé được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 3-4.

Khoảng 16h30 cùng ngày, gia đình xin rời viện để chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, bệnh nhi tử vong.

Bác sĩ Phát cho biết bệnh tay chân miệng xuất hiện chủ yếu ở trẻ nhỏ dưới 10 tuổi.

Biểu hiện lâm sàng là trẻ sốt, ho, chảy nước mũi, hắt hơi, đi vệ sinh phân lỏng, trẻ bứt rứt khó chịu; đặc biệt là có hồng ban, vết loét, phỏng nước ở vùng tay, chân, miệng, hậu môn.

"Bệnh tay chân miệng do virus gây ra, hiện chưa có thuốc đặc trị. Do vậy, khi phát hiện trẻ có các biểu hiện lâm sàng, nghi mắc bệnh tay chân miệng, cha mẹ nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám, được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra", Phó Giám đốc CDC Phú Yên khuyến cáo.