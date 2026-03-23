Hà Nội có thêm bệnh viện tạo hình thẩm mỹ

Công bố quyết định cấp phép hoạt động

Sáng 21/3, tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 (Hà Nội), lễ công bố quyết định cấp phép hoạt động Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, UBND thành phố, ngành y tế, Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, cùng các chuyên gia và khách mời.

Tại sự kiện, đại diện Bộ Y tế đã trao quyết định cấp phép hoạt động cho Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ. Quyết định được ban hành sau quá trình thẩm định các điều kiện theo quy định trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng.

Lễ cắt băng khai trương Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê (Ảnh: BVCC).

Việc cấp phép hoạt động cho Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê là một bước trong quá trình chuẩn hóa hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định của ngành y tế, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch và an toàn trong lĩnh vực này.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê có trụ sở tại số 219- 229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP Hà Nội, trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Dr.Hải Lê Med Group.

Đại diện bệnh viện cho biết đơn vị quy tụ đội ngũ bác sĩ có chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bên cạnh yếu tố nhân lực, bệnh viện cũng đầu tư hệ thống thiết bị và công nghệ nhằm hỗ trợ bác sĩ trong quá trình đánh giá hình thể, xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp cho từng trường hợp.

Quá trình phát triển trong 18 năm hoạt động

Trước khi được cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện, Dr.Hải Lê đã có 18 năm hoạt động theo mô hình phòng khám trong lĩnh vực thẩm mỹ. Trong giai đoạn này, đơn vị từng bước mở rộng quy mô, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa nghiêm ngặt.

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao (Ảnh: BVCC).

Hệ thống phòng khám, phòng phẫu thuật, khu hậu phẫu, khu điều trị, khu trị liệu và khu tiếp đón bệnh nhân được đầu tư và thiết kế theo tiêu chuẩn y khoa. Toàn bộ hạ tầng chuyên môn đã trải qua quá trình thẩm định và kiểm định theo quy định trước khi được cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ.

Hiện nay, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê được tổ chức với hệ thống khoa, phòng chuyên môn nhằm đảm bảo quy trình khám và phẫu thuật theo chuẩn y khoa. Trong đó có các khoa như khoa Khám bệnh, khoa Cận lâm sàng, khoa Tạo hình - Thẩm mỹ, khoa Da liễu, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, khoa Dược cùng các bộ phận chức năng như Phòng Kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất lượng, Phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê tọa lạc tại số 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP Hà Nội (Ảnh: BVCC).

Theo đại diện bệnh viện, việc tổ chức theo mô hình chuyên khoa giúp các hoạt động chuyên môn được triển khai theo quy trình rõ ràng, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Định hướng phát triển trong thời gian tới

Không chỉ chú trọng yếu tố chuyên môn, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê còn hướng đến xây dựng hành trình trải nghiệm làm đẹp theo chuẩn y khoa cho bệnh nhân. Toàn bộ quy trình dịch vụ được thiết kế đồng bộ, đảm bảo sự riêng tư, tiện nghi và theo dõi y khoa chặt chẽ sau các can thiệp thẩm mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS Hải Lê - Chủ tịch, Tổng giám đốc Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê cho biết việc vận hành theo mô hình bệnh viện chuyên khoa là định hướng phát triển lâu dài của đơn vị.

Theo ông, thẩm mỹ là lĩnh vực y khoa đặc thù, đòi hỏi quy trình chuyên môn chặt chẽ, hệ thống kiểm soát rủi ro và trách nhiệm nghề nghiệp rõ ràng.

“Trong thời gian tới, chúng tôi định hướng phát triển Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê trở thành địa chỉ thẩm mỹ uy tín trong nước, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn y khoa quốc tế. Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác chuyên môn với các tổ chức y khoa trong và ngoài nước”, ông Hải Lê chia sẻ.

Cũng theo đại diện bệnh viện, mục tiêu của đơn vị không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng trong nước mà còn hướng tới thu hút khách hàng quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của lĩnh vực thẩm mỹ y khoa Việt Nam.

Lễ ký kết chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê (Ảnh: BVCC).

Lễ công bố khép lại với nghi thức ký kết chuyển giao các công nghệ tiên tiến trên thế giới và cắt băng đánh dấu Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê đi vào hoạt động, mở ra bước phát triển vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm mỹ chuẩn y khoa tại Việt Nam.

Hệ thống y tế thẩm mỹ DR.Hải Lê Med Group

Trụ sở chính - Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê: 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Chi nhánh 1 Hà Nội: 314, Phố Huế, Hai Bà Trưng.

Chi nhánh 2 Hà Nội: 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy.

Chi nhánh 3 TPHCM: 552 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán.

