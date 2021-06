Hà Nam, An Giang có ca nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Hà Nam vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân này là trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về và được cách ly tập trung tại Trung đoàn 151, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam vừa có thông báo, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận một trường hợp mới có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1975, có hộ khẩu thường trú tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cán bộ CDC Hà Nam làm nghiệm mẫu bệnh phẩm Covid-19 (Ảnh: CDC Hà Nam).

Theo CDC Hà Nam cho biết, bệnh nhân di chuyển trên máy bay mang số hiệu QR976 từ Bờ biển Ngà, quá cảnh tại Doha (Qatar) về sân bay Nội Bài sáng ngày 18/6. Sau đó bệnh nhân được đưa về cách ly tập trung tại Trung đoàn 151 Bộ CHQS tỉnh Hà Nam. Tại địa điểm cách ly tập trung, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được đón về cách ly bằng phương tiện có sự giám sát của Bộ CHQS tỉnh ngay từ khi xuống sân bay. Trong quá trình di chuyển, bệnh nhân được trang bị quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang đầy đủ, nên rất ít có nguy cơ lây nhiễm.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không rát họng. Bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam.

Trong khi đó tại An Giang cũng phát hiện một trường hợp từ Campuchia về nghi nhiễm SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú, vào lúc 24h ngày 17/6, Khu cách ly tập trung Thị trấn An Phú có tiếp nhận một trường hợp từ Campuchia về, là nam tên T.V.T (sinh năm 1992), ngụ ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hiện ông T.V.T. đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú.

Trung tâm Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả nghi nhiễm với SARS-CoV-2. Hiện, trường hợp ông T.V.T đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú cho biết, kết quả điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đã truy vết được 17 trường hợp F1 và 40 trường hợp là F2.

Hiện, đang tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm để đưa đi cách ly theo quy định. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn theo quy định.

Đức Văn - Minh Anh