Gợi ý giúp dân văn phòng thêm năng lượng trước áp lực công việc

Mệt mỏi, tăng áp lực trong công việc

Bắt đầu ngày mới, Hà Linh (30 tuổi) luôn cảm thấy uể oải, áp lực khi nghĩ đến khối lượng công việc phải làm.

Là nhân viên kinh doanh của một công ty tại TPHCM, Linh thường làm việc hơn 10 tiếng trong ngày. "Việc chạy đua với doanh số, gặp gỡ đối tác liên tục khiến tôi không có thời gian cho gia đình và bản thân, luôn trong trạng thái mệt mỏi, dễ nóng giận", Hà Linh nói.

Ít vận động, ăn uống không điều độ và áp lực công việc là nguyên nhân khiến giới công sở mệt mỏi khi làm việc (Ảnh: Enervon).

Từ cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ làn sóng sa thải trên toàn cầu. Biến động này đã dấy lên nỗi lo lắng đến những nhân viên công sở như Linh, thôi thúc họ phải mang lại kết quả cao hơn để không "bị bỏ lại".

Ngọc Lan (26 tuổi), nhân viên ở một công ty truyền thông cũng gặp tình trạng tương tự. Sau 4 năm miệt mài, Lan được thăng chức lên trưởng phòng. Nhưng vị trí mới khiến cô không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi khoa học. Bước vào mùa công việc cao điểm, Lan thường ngồi trong phòng máy lạnh liên tục, báo cáo và họp hành chồng chất.

"Khó khăn, áp lực dồn nén thời gian dài khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, mất năng lượng, hiệu quả làm việc đi xuống", Lan chia sẻ.

Xây dựng giải pháp cho năng lượng

Nhận thấy sức khỏe cần được cải thiện, Ngọc Lan dành ra 10-20 phút trong ngày để thực hiện những động tác xoay người nhẹ nhàng. Ngoài ngủ đủ giấc để cơ thể được tái tạo năng lượng, cô cũng đặc biệt chú ý khẩu phần ăn, cân bằng, đầy đủ các nhóm chất bột đường, đạm, béo và rau củ quả.

Mỗi sáng, cô chọn bổ sung thêm một viên sủi Enervon Plus chứa Vitamin C và Vitamin B-complex. Với những ngày bận rộn, đây là sản phẩm hỗ trợ Linh tăng cường hệ miễn dịch và năng lượng làm việc.

"Nhờ bổ sung thêm vitamin và khoáng chất, cơ thể của tôi giảm căng thẳng, mệt mỏi, từ đó giữ được năng lượng tích cực hơn", Lan chia sẻ.

Vitamin C và B được nhiều người chọn lựa bổ sung thêm cho buổi sáng (Ảnh: Enervon).

Cũng làm việc nhiều và thiếu năng lượng, cuối năm vừa qua, sau một tháng tăng ca liên tục, Hà Linh nhận thấy sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều xuống cấp rõ rệt. Cô quyết định đăng ký lớp tập yoga dài hạn, mong muốn cải thiện thể trạng và giải phóng cảm xúc tiêu cực.

Sản phẩm Enervon cũng được Linh lựa chọn sau khi kết thúc buổi tập vào mỗi sáng. Theo các chuyên gia y tế, đây cũng là thời gian tốt nhất để cơ thể bổ sung vitamin.

"Khi thường xuyên hoạt động thể chất, hoặc sau những buổi tối thức khuya để hoàn thành công việc, sáng hôm sau tôi đều bổ sung thêm vitamin C và B cho cơ thể thông qua Enervon. Đây là thói quen giúp tôi bắt đầu ngày mới thêm năng lượng", Linh nói. Bên cạnh dạng viên sủi, Enervon có thêm dạng viên nén nhỏ gọn và tiện lợi, giúp cô dễ dàng mang theo và sử dụng.

Ngoài dinh dưỡng, vận động được xem là cần thiết với dân văn phòng (Ảnh: Enervon).

Theo các chuyên gia sức khỏe, áp lực công việc dễ khiến mọi người rơi vào trạng thái mệt mỏi, gây rối loạn giấc ngủ, sinh ra các bệnh đau đầu, đau nhức xương khớp. Để ngăn ngừa tình trạng này, chuyên gia khuyến cáo giới văn phòng nên thường xuyên vận động, ngủ đủ 8 tiếng, hạn chế thức ăn dầu mỡ, bổ sung vitamin và khoáng chất.

Trong đó, vitamin C và B được nhiều người chọn lựa để tăng cường sức đề kháng và năng lượng, bắt đầu ngày mới thêm hứng khởi.

