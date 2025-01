Gội đầu ở tiệm có thể là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe

Làm sao mà một chuyến đi đến tiệm làm tóc có thể biến thành trường hợp khẩn cấp về sức khỏe được? Nghiên cứu cho thấy việc ngửa đầu ra sau ở chậu gội đầu có thể gây đau cổ, chấn thương và trong một số ít trường hợp là đột quỵ đe dọa tính mạng.

"Hội chứng đột quỵ thẩm mỹ viện" (BPSS) là thuật ngữ được sử dụng trong y học. BPSS được bác sĩ thần kinh người Mỹ Michael Weintraub phát hiện lần đầu tiên vào năm 1993. Ông nhận thấy rằng một số bệnh nhân đã phát triển các triệu chứng liên quan đến đột quỵ nghiêm trọng sau khi gội đầu ở tiệm.

Đột quỵ là một cơn đau não do lưu lượng máu đến não giảm đột ngột, thường do cục máu đông làm tắc nghẽn - hoặc do mạch máu chính trong não bị rách và vỡ - dẫn đến giảm oxy, glucose và chất dinh dưỡng, gây tổn thương và giết chết các tế bào não.

Trong quá trình gội đầu, khách hàng thường được yêu cầu ngửa đầu ra sau mép chậu gội. Nghiên cứu cho thấy việc ngửa đầu và cổ quá mức trên vành cứng của chậu gội là nguyên nhân chính gây ra BPSS.

Ngửa cổ quá mức trên mép chậu gội có thể gây tổn thương mạch máu chính đưa máu lên não (Ảnh: TheDoctors).

Vị trí cổ bất thường, việc xoay cổ hoặc các chuyển động giật đột ngột trong khi gội đầu mạnh có thể khiến xương sống ở phần trên của cột sống xung quanh vùng cổ đè lên một trong những mạch máu chính cung cấp máu cho phần sau và dưới não.

Một số trường hợp BPSS cũng có thể do gai xương gây ra - những mảnh xương nhỏ từ các khối u trên cột sống - có thể chèn ép hoặc làm rách động mạch bên cạnh chúng.

Đột quỵ thường xảy ra ở người lớn tuổi và những người có vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, tiểu đường hoặc cholesterol cao - nhưng những người trẻ, khỏe mạnh cũng có thể bị đột quỵ.

Nghiên cứu cho thấy BPSS có nhiều khả năng xảy ra ở phụ nữ trên 50 tuổi và người có tiền sử hẹp hoặc mỏng mạch máu và viêm khớp cột sống ở cổ, nhưng nó cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai bất kể tuổi tác hay tiền sử bệnh tật thế nào.

Một nghiên cứu của Thụy Sĩ năm 2016 chỉ phát hiện ra mười trường hợp mắc BPSS trong giai đoạn 2002-2013. Vì vậy, mặc dù BPSS hiếm gặp hơn nhiều so với đột quỵ thông thường, nhưng vẫn quan trọng khi nhận biết các triệu chứng. Vậy, bạn nên chú ý điều gì?

Các dấu hiệu của BPSS bao gồm đau đầu, choáng váng, chóng mặt, mờ mắt hoặc tầm nhìn hẹp, buồn nôn, nôn, đau cổ và tê liệt một bên cơ thể. Một số bệnh nhân cũng cho biết họ gần như mất ý thức.

Các nghiên cứu cho thấy những triệu chứng này có thể không xuất hiện ngay, khiến bác sĩ khó chẩn đoán BPSS hơn là đột quỵ thông thường.

Biện pháp phòng ngừa

Nếu bạn lo ngại về BPSS hoặc cảm thấy đau và khó chịu khi sử dụng chậu gội ngược, hãy yêu cầu nghiêng người về phía trước trên chậu gội thay vì ngửa đầu ra sau trên vành chậu. Nếu không thể tránh được việc gội ngửa đầu tại tiệm, hãy yêu cầu hỗ trợ cổ trong khi gội đầu.

Tốc độ gội, thời gian gội và bất kỳ lực hoặc chuyển động giật nào ở đầu và cổ trong khi gội đều góp phần gây rủi ro. Hãy yêu cầu gội nhẹ nhàng, cố gắng không giữ nguyên tư thế ở chế độ gội ngược lâu hơn mức cần thiết và thông báo cho thợ gội nếu bạn cảm thấy khó chịu.

Việc đến tiệm làm tóc có thể nâng cao sức khỏe tinh thần và sự tự tin. Gội đầu tại tiệm làm tóc là hoạt động an toàn và thú vị đối với hầu hết mọi người. Để tránh rủi ro, bạn hãy cân nhắc sức khỏe của mình và nên sử dụng khăn lau như một vật đỡ cổ trong khi chúng ta đang gội đầu thư giãn.