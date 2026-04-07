Giảm gánh nặng đột quỵ từ sàng lọc và phòng bệnh sớm

Sáng 5/4, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai. Dự lễ có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại biểu quốc tế cùng hàng nghìn người dân Thủ đô.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bayer phối hợp cùng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tổ chức khám sàng lọc nguy cơ đột quỵ và tư vấn miễn phí cho người dân, chung tay lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe toàn dân.

Ngày Sức khỏe toàn dân Việt Nam 2026 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội (Ảnh: Phương Toàn).

Nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về đột quỵ tại sự kiện

Tại gian hàng của Bayer và Long Châu, người dân Thủ đô được tham gia các hoạt động kiểm tra sức khỏe như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, sàng lọc rung nhĩ và đánh giá nguy cơ đột quỵ, đồng thời được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, lối sống, cách kiểm soát bệnh nền và nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ.

Theo các chuyên gia y tế, phần lớn các ca đột quỵ có liên quan đến các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc rung nhĩ. Nhiều trường hợp có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm và quản lý tốt.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm hoạt động khám sàng lọc đột quỵ và tư vấn sức khỏe tại gian hàng Bayer và Long Châu (Ảnh: Phương Toàn).

Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam, cho biết Ngày Sức khỏe toàn dân là lời kêu gọi để mỗi người dân chủ động hành động vì sức khỏe của chính mình, đặc biệt trong bối cảnh đột quỵ vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế.

“Là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu, chúng tôi không chỉ cung cấp công nghệ và giải pháp y khoa tiên tiến, mà còn cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác tại Việt Nam trong việc hỗ trợ triển khai các chiến lược y tế trọng điểm quốc gia, đặc biệt đối với các bệnh không lây nhiễm. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mỗi người dân Việt Nam có thể làm chủ sức khỏe, đẩy lùi gánh nặng đột quỵ và có một cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn”, ông chia sẻ.

Hợp tác công - tư trong dự phòng và quản lý nguy cơ đột quỵ

Sự hợp lực của Bayer và Long Châu tại Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 nằm trong chương trình chiến lược “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026-2030 được hai bên đang triển khai mạnh mẽ trên toàn quốc với sự chỉ đạo và phối hợp của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế).

Đây là mô hình hợp tác công - tư nhằm tận dụng nguồn lực từ doanh nghiệp, hệ thống phân phối dược phẩm và cơ quan quản lý để mở rộng hoạt động truyền thông, sàng lọc và quản lý bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng. Mô hình được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người dân tiếp cận dịch vụ sàng lọc và tư vấn sức khỏe sớm hơn, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch.

Mô hình hợp tác công - tư giữa Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Bayer và Long Châu được kỳ vọng sẽ giúp làm giảm gánh nặng do đột quỵ gây ra cho cộng đồng (Ảnh: Phương Toàn).

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ: “Thông qua mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ y tế vững chuyên môn, Long Châu tiếp tục phát huy vai trò điểm chạm y tế đầu tiên, giúp hàng triệu gia đình dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, tầm soát và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục, thuận tiện. Các hoạt động không chỉ nâng cao nhận thức mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng”.

Khuyến khích lối sống lành mạnh và phòng bệnh sớm

Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 được tổ chức nhằm khuyến khích người dân thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh hơn, tăng cường vận động thể chất, kiểm soát chế độ dinh dưỡng và chủ động phòng bệnh. Sự kiện cũng thể hiện định hướng phát triển y tế theo hướng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm và hiệu quả hơn.

Chủ động phòng bệnh không chỉ là giải pháp y tế mà là trách nhiệm của toàn xã hội, là yêu cầu trong phát triển đất nước ở giai đoạn mới (Ảnh: Phương Toàn).

Việc các doanh nghiệp y tế, hệ thống nhà thuốc và cơ quan quản lý cùng tham gia các chương trình sức khỏe cộng đồng cho thấy xu hướng xã hội hóa chăm sóc sức khỏe đang ngày càng rõ nét. Thông qua các hoạt động tại sự kiện, thông điệp chủ động phòng bệnh và theo dõi sức khỏe được truyền tải gần gũi hơn, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân.