Giải pháp giúp trẻ tăng đề kháng, ăn ngon miệng

Dân trí Với các thành phần chính như sữa non, 2fl'HMO, tinh chất men bia, chất xơ hòa tan FOS, Lysine...., sữa Colosmom Yummy giúp trẻ phát triển toàn diện, có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm táo bón.

Nguyên nhân dẫn đến bé biếng ăn chậm tăng cân?

Biếng ăn ở trẻ được xem là một rối loạn ăn uống thường gặp, tình trạng này phổ biến ở trẻ độ tuổi từ 2-10. Trẻ biếng ăn có nghĩa là trẻ không chịu ăn hoặc ăn ít, trẻ khóc hoặc tìm cách quấy rối khi nhìn thấy người lớn dọn thức ăn ra hoặc trẻ thường ngậm thức ăn trong miệng lâu, không chịu nhai hay nuốt, dẫn đến thời gian của mỗi bữa ăn kéo dài. Hoặc bố mẹ phải tìm các cách như cho con xem tivi, điện thoại, đi rong ở ngoài đường con mới chịu ăn, trẻ không chủ động ăn.

Hậu quả khi trẻ biếng ăn kéo dài

Hậu quả đầu tiên khi trẻ biếng ăn đó chính là bé chậm tăng cân, giảm sức đề kháng.

Cân nặng và chiều cao của trẻ thường thấp hơn so với thước đo chuẩn. Do đó, trẻ biếng ăn nếu không được can thiệp kịp thời có thể bị suy dinh dưỡng từ nhẹ tới nặng.

Sức đề kháng ở trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng cũng sẽ bị giảm, dẫn đến việc bé dễ mắc bệnh , phải điều trị bằng thuốc và khi đó trẻ càng biếng ăn hơn.

Đối với những trẻ biếng ăn, chậm tăng cân thì một chế độ dinh dưỡng đầy đủ các vitamin và khoáng chất sẽ đóng vai trò quan trọng giúp cho cơ thể hoạt động tốt. Do đó, phụ huynh cần xây dựng chế độ ăn lành mạnh, đồng thời bổ sung thêm các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung các vi chất cần thiết kích thích sự chủ động thèm ăn ở trẻ.

Giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện

Để cải thiện tình trạng biếng ăn của trẻ, cha mẹ cần chú ý đa dạng bữa ăn, để chọn thực đơn mình thích, giảm số bữa ăn, giảm bữa ăn vặt, giảm khẩu phần của trẻ… Đồng thời cần khuyến khích trẻ tăng cường hoạt động.

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể lựa chọn các sản phẩm sửa để bổ sung thêm cho con. Colosmom Yummy là một trong những dòng sản phẩm dinh dưỡng được khá nhiều mẹ ưa chuộng cho con dùng hiện nay. Đây là dòng sản phẩm được thiết lập dành riêng cho thể trạng của trẻ em Việt, đặc biệt là phù hợp với những trẻ có hệ miễn dịch kém hay ốm vặt; trẻ thấp còi, suy dinh dưỡng; trẻ biếng ăn; chậm tăng cân; tiêu hóa. Colosmom Yummy giúp tăng cường sức đề kháng, kích thích hệ thống miễn dịch tự nhiên, kích thích ngon miệng, cải thiện tình trạng biếng ăn, chậm hấp thu, giúp giảm tình trạng táo bón.

Với thành phần sữa non cao kích thích hệ miễn dịch làm việc hiệu quả nhờ kháng thể IgG . Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp con có tinh thần vui chơi, học tập. Trong quá trình đó sẽ giúp trẻ tiêu hao năng lượng và cơ thể con có tín hiệu cần nạp lại năng lượng đã mất bằng thức ăn, đồ uống.

Lysine là loại axit amin quan trọng với trẻ nhỏ bởi nó giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cường chuyển hóa chất dinh dưỡng và hấp thụ canxi. Khi trẻ thiếu hụt Lysine sẽ bị biếng ăn, chậm lớn.

Ngoài việc bổ sung kháng thể IgG và Lysine giúp trẻ tăng đề kháng, kích thích hệ thống miễn dịch tự nhiên, Colosmom Yummy còn bổ sung bộ ba vi chất giúp phục hồi, củng cố lại hệ thống dung mao đường ruột, và vi khuẩn có lợi giúp tăng cường tiêu hóa - hấp thu, giảm tình trạng táo bón: như tinh chất men bia, chất xơ hòa tan FOS, 2'flHMO

Với nguồn nguyên liệu sữa non được nhập khẩu 100% từ Tập đoàn APS BioGroup Hoa Kỳ - tập đoàn sữa non uy tín trên thế giới, đảm bảo lượng sữa non cao, chất lượng tốt. Bên cạnh đó, Colosmom Yummy được cấp giấy phép lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Đây là dòng sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại công ty Cổ Phần quốc tế dược phẩm HaDu - được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP khắt khe.

Trụ sở công ty : Số 9 Nguyễn Xiển -Thanh Xuân- Hà Nội.

Hotline : 0966.99.7675

Website : https://colosmom.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/colosmomyummy

Trường Thịnh