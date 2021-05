Giải pháp điều trị tình trạng gan nhiễm mỡ độ 1

Dân trí Nhiều năm trở lại đây, số lượng người mắc gan nhiễm mỡ ngày một tăng cao và cần phải cảnh báo để mọi người chủ động phòng bệnh.

Thực tế, bệnh lý này không gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng người mắc nhưng lại là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Vậy tình trạng gan nhiễm mỡ độ 1 có thể điều trị được không?

Sơ lược về gan nhiễm mỡ độ 1

Bệnh gan nhiễm mỡ được đánh giá là hiện tượng hàm lượng mỡ tích tụ ở gan vượt quá 5% so với trọng lượng của cơ quan này. Sự gia tăng lượng mỡ chính là nguyên nhân làm các hoạt động của gan bị gián đoạn hoặc giảm hiệu quả và cuối cùng khiến cho cơ thể bị rối loạn chuyển hóa. Thực tế, hiện tượng gan nhiễm mỡ được phân chia thành 3 cấp độ và gan nhiễm mỡ độ 1 chính là giai đoạn đầu tiên của bệnh lý này.

Lý giải: tình trạng gan nhiễm mỡ độ 1 là gì?

Ở giai đoạn đầu tiên, hàm lượng mỡ tích tụ ở gan chưa nhiều nên các chức năng của gan chưa bị ảnh hưởng. Do đó, các triệu chứng lâm sàng của bệnh ở giai đoạn này thường không có hoặc rất khó nhận biết. Một vài biểu hiện có thể xuất hiện ở bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ mức độ 1 gồm có: đau bụng vùng gan, cơ thể mệt mỏi và có thể cảm nhận gan to hơn khi sờ bằng tay. Khi tình trạng bệnh chuyển biến nặng hơn, người bệnh bắt đầu nhận thấy những triệu chứng như vàng mắt, vàng da, sụt cân, bụng to, chán ăn,...

Bệnh gan nhiễm mỡ độ 1 có nguy hiểm không?

Trong cơ thể, gan là cơ quan đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Do đó, bất kỳ sự tổn thương nào xảy ra ở gan cũng gây ra nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động và chức năng của cơ quan này. Vậy tình trạng gan nhiễm mỡ độ 1 có nguy hiểm không?

Theo bác sĩ, tình trạng gan nhiễm mỡ ở cấp độ 1 vẫn chưa quá nghiêm trọng và được xem là giai đoạn lành tính. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần phải chủ động thực hiện một số giải pháp giúp cải thiện bệnh và phục hồi chức năng gan.

Bởi lẽ, nếu bệnh nhân chủ quan khiến bệnh tình chuyển biến nặng nề hơn sang các giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì tỷ lệ tổn thương ở gan sẽ cao hơn. Chính vì thế, quá trình chữa trị cũng trở nên phức tạp và ít hiệu quả hơn so với giai đoạn 1, Một số vấn đề sức khỏe thường xảy ra tế bào gan bị tổn thương nhiều gồm có: viêm gan, xơ gan hoặc ung thư gan.

Tình trạng gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến xơ gan

Các giải pháp điều trị và phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ độ 1

Mặc dù, tình trạng gan nhiễm mỡ độ 1 chưa tác động nhiều đến sức khỏe người bệnh nhưng không thể vì thế mà mọi người có thể chủ quan, không điều trị bệnh. Thực tế, việc chữa trị bệnh trong giai đoạn đầu thường dễ dàng và có tỷ lệ hồi phục cao hơn. Ngược lại, nếu bệnh tình chuyển biến nặng nề sang độ 2, độ 3 thì khả năng điều trị hiệu quả cũng giảm đi. Vậy giải pháp điều trị bệnh ở giai đoạn 1 là gì? Làm thế nào để phòng ngừa bệnh hiệu quả?

Đến thời điểm hiện tại, trong lĩnh vực y khoa vẫn chưa nghiên cứu được loại thuốc có tác dụng điều trị đặc hiệu bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, dựa trên một số nghiên cứu cho thấy, việc thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống cũng hỗ trợ các chức năng của gan được cải thiện và giảm thiểu nguy cơ phát triển của bệnh. Đồng thời, những người không mắc bệnh cũng nên xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh để phòng tránh bệnh hiệu quả. Cụ thể như:

Hạn chế sử dụng rượu bia

Theo bác sĩ, những loại thức uống có chứa cồn như rượu, bia chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng gan thừa mỡ. Do đó, khi được chẩn đoán bị gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu thì bệnh nhân nên ngưng sử dụng các loại thức uống này để giảm nguy cơ gây tổn thương cho gan.

Tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi mắc bệnh.

Ăn nhiều rau củ xanh và trái cây

Các loại rau củ và trái cây thường rất giàu chất chống oxy hóa, đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc cơ thể. Bên cạnh đó, rau củ quả xanh còn chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và hàm lượng enzyme tự nhiên, Nhờ đó mà quá trình thải độc tố ở gan được diễn ra tốt hơn và tăng cường các chức năng gan.

Duy trì thói quen tập luyện thể dục

Việc xây dựng và duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng mà còn giảm thiểu nguy cơ bị béo phì. Trong khi đó, béo phì lại là một trong những yếu tố thuận lợi gây ra bệnh gan nhiễm mỡ độ 1. Do đó, việc duy trì cân nặng phù hợp hoặc kiểm soát sự thay đổi chất béo cũng giúp bạn dễ dàng cải thiện sức khỏe và phòng tránh bệnh hiệu quả.

Kiểm soát đường huyết

Những đối tượng mắc bệnh tiểu đường hoặc người thân có tiền sử mắc phải bệnh lý này thì nguy cơ bị gan thừa mỡ cũng cao hơn. Do đó, mọi người cần theo dõi và kiểm soát đường huyết để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh hoặc hỗ trợ quá trình điều trị bệnh. Theo bác sĩ, việc xây dựng lối sống lành mạnh và sử dụng thuốc điều trị bệnh theo như chỉ định của bác sĩ sẽ giúp hạn chế nguy cơ tiến triển của bệnh.

Kiểm soát hàm lượng Cholesterol trong máu

Việc theo dõi và kiểm soát hàm lượng Cholesterol trong máu ở mức phù hợp sẽ giúp bệnh nhân cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ rất hiệu quả. Do đó, ngay cả những người mắc bệnh hoặc không mắc bệnh đều nên chủ động xây dựng cho mình thói quen ăn uống lành mạnh cũng như hạn chế sử dụng những thức ăn có chứa quá nhiều chất béo bão hòa. Trong khi đó, loại chất béo này thường có nhiều trong mỡ động vật.

Hàm lượng Cholesterol cao làm tăng nguy cơ bị bệnh.

Khám sức khỏe định kỳ

Ngoài các giải pháp điều trị và phòng tránh bệnh được kể trên, các bạn cũng nên thực hiện khám sức khỏe đúng định kỳ mỗi năm ít nhất 2 lần để dễ dàng theo dõi sức khỏe của mình. Đặc biệt, việc phát hiện sớm tình trạng gan nhiễm mỡ hoặc chỉ số đường huyết tăng cao,... sẽ giúp bệnh nhân điều trị dễ dàng và ngăn ngừa các biến chứng về sau.

Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đọc đã hiểu rõ hơn về bệnh gan nhiễm mỡ độ 1 cũng như các vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh lý này. Ngoài ra, mọi người còn được chia sẻ thêm một số giải pháp giúp phòng ngừa bệnh hiệu quả.

Văn Sơn