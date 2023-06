Giải khát quá đà bằng bia rượu trong mùa hè, gan dễ nhận "trái đắng"

Nhu cầu giải khát bằng bia rượu tăng cao trong mùa hè

Mùa hè tới, nhu cầu tiêu thụ rượu bia có dấu hiệu tăng cao. Không khó để thấy hình ảnh đông đúc, những cái "cụng ly", tiếng "zô" hào hứng từ các quán bia vỉa hè đến nhà hàng sang trọng.

Anh N.V.T (36 tuổi, Cầu Giấy) cho biết, trong đợt cao điểm nắng nóng vừa qua, hầu như ngày nào anh cũng đi uống bia với bạn, mỗi lần trung bình 5 -7 cốc. Bạn của anh có người uống tới hơn 10 cốc mỗi lần.

Còn anh H.T.H (45 tuổi, Lĩnh Nam) chia sẻ, mỗi khi hè tới anh thường "thủ" sẵn một thùng bia trong nhà. "Bình thường mỗi tuần tôi chỉ uống 1-2 lon bia, nhưng mùa hè nắng nóng nên có tuần tôi uống tới 5 lon", anh H cho hay.

Bia được xem là thức uống giải khát của nhiều người trong những ngày hè (Ảnh: freepik).

Thực trạng lạm dụng rượu bia trong mùa nắng nóng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người uống và cộng đồng. Cụ thể, nồng độ cồn vượt mức cho phép dễ dẫn đến mất kiểm soát, gây những mâu thuẫn, tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh đó, uống quá nhiều bia rượu cũng gây tốn kém đáng kể. Đặc biệt, uống bia rượu không kiểm soát còn có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trong đó, gan là một trong những cơ quan bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất.

Sai một ly bia, gan đi cả dặm

Theo PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Thành, chuyên gia Gan mật, cố vấn chuyên môn, bác sĩ Khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, gan là cơ quan chủ yếu đảm nhận chức năng giải độc của cơ thể. Khi uống rượu bia, 90% lượng cồn sẽ đến thẳng gan và được xử lý tại đây. Chỉ khoảng 10% còn lại đào thải qua đường nước tiểu, mồ hôi và hơi thở.

Nhưng gan chỉ có thể xử lý được một lượng cồn nhất định. Nếu lượng cồn nạp vào cơ thể mỗi ngày vượt ngưỡng an toàn (25 ml với cồn 40 độ, hoặc 50 ml với cồn 20 độ), tế bào gan có thể bị quá tải. Khi đó, cồn trong rượu sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde - một chất rất độc gây hại cho gan.

Chất độc không được đào thải hết tích tụ lại ở gan, lâu dần gây bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, nặng nhất là ung thư gan.

Tiêu thụ quá nhiều bia rượu có thể khiến gan tổn thương trầm trọng, gây viêm gan, xơ gan, ung thư gan. (Ảnh: freepik).

Đối với các bệnh nhân đang mắc bệnh gan, việc quá chén vào mùa hè có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Điển hình như trường hợp của anh N.V.D, tuy mới 30 tuổi nhưng anh đã mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và đang được điều trị tại Chuyên khoa Gan mật - Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI. Tuy nhiên, do không chịu được sự cám dỗ của men cồn và lời mời gọi của bạn bè khi hè đến nên anh đã trót uống bia quá nhiều so với mức cho phép. Hậu quả nhãn tiền là chỉ sau 1 tuần, anh nổi mẩn ngứa khắp người, cơ thể luôn cảm thấy khó chịu.

"Khi đến Thu Cúc TCI kiểm tra, bác sĩ cho biết men gan của tôi tăng cao gấp ba lần bình thường. May mà đi kiểm tra sớm nên cũng chưa có gì quá nghiêm trọng, bệnh gan nhiễm mỡ cũng chưa tăng thêm độ. Tuy nhiên, bác sĩ căn dặn tôi cần tuyệt đối tránh xa rượu bia và đồ ăn nhiều dầu mỡ nếu không muốn nhận trái đắng sớm", anh D chia sẻ.

Cách uống rượu bia trong mùa hè giúp hạn chế ảnh hưởng tới gan

Bác sĩ Thành cho biết: "Nhiều người cho rằng bia có tác dụng giải khát. Tuy nhiên cảm giác sảng khoái, mát mẻ khi uống bia chỉ là tạm thời. Thực tế, bia không cung cấp nước mà ngược lại còn khiến cơ thể mất nước nhiều hơn, gây ra tình trạng càng uống càng khát. Hơn nữa, năng lượng mà bia cung cấp cho cơ thể là năng lượng rỗng. Điều này gây ảnh không nhỏ tới sức khỏe".

Bộ Y tế cho biết rượu, bia là nguyên nhân gây ra hơn 30 loại bệnh không lây nhiễm và là yếu tố nguy cơ của gần 200 loại bệnh tật hiện nay. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong sớm và tàn tật trên toàn cầu. Đáng lo ngại hơn, Việt Nam xếp thứ 2 trong các nước khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ rượu bia. Bình quân mỗi người Việt tiêu thụ 6,6 lít cồn/năm. Chi phí của người dân cho rượu bia là khoảng 4 tỷ USD mỗi năm. Hàng năm có khoảng hơn 40.800 ca tử vong liên quan đến bia rượu.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nói chung và hệ gan mật nói riêng, chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế tối đa bia rượu. Nếu buộc phải uống bia rượu chỉ nên uống ở mức cho phép. Cụ thể, nam giới chỉ nên uống không quá 4 đơn vị cồn/ngày và dưới 21 đơn vị cồn/tuần. Với nữ giới là 3 đơn vị/ngày và 14 đơn vị/tuần.

Đồng thời, nên uống một cách khoa học: uống thêm nước lọc hoặc nước hoa quả giữa mỗi lượt uống để tránh mất nước, sốc nhiệt, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng. Không uống bia khi bụng đói, khi đang đau họng hoặc viêm. Không ăn đồ ăn có nhiều muối khi uống bia. Không nên uống quá nhiều bia hoặc uống đến khi say.

Bạn nên thăm khám chuyên khoa Gan mật nếu có dấu hiệu bất thường sau khi uống rượu bia (Ảnh: TCI).

"Khi có các triệu chứng cho thấy gan đang bất ổn như vàng da, vàng mắt, đau bụng dưới bên phải, nôn… đặc biệt sau khi uống rượu, cần chủ động khám chuyên khoa Gan mật để được chẩn đoán và điều trị chính xác", bác sĩ Thành nhấn mạnh.