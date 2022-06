"Giải cứu" làn da khỏi không khí ô nhiễm

Không khí sạch - yếu tố tiên quyết cho làn da khỏe mạnh

Thực tế, câu chuyện của chị Tuệ Chi không phải là duy nhất. Việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm có tác động lên da nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, việc tiếp xúc với các chất ô nhiễm trong không khí có liên quan đến biểu hiện lão hóa và các tình trạng tổn thương da như viêm da dị ứng, chàm, vẩy nến hoặc mụn trứng cá, hay nghiêm trọng hơn là ung thư da.

Nguy hiểm hơn, ô nhiễm không khí hiện diện ở gần như mọi nơi mà chúng ta đi đến, tiếp xúc, thậm chí ngay cả trong nhà. Đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm nặng nề tại các thành phố lớn như hiện nay, ai nấy đều nhận thức rõ "khí sạch là khởi nguồn của sống khỏe". Hơn một thập kỷ trước, bác sĩ da liễu Jean Krutmann đồng thời là Giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Môi trường Leibniz ở Düsseldorf, (Đức) cùng đồng nghiệp bắt đầu nghiên cứu và theo dõi những thay đổi về sức khỏe của người dân từ các nước châu Âu đến châu Á thường xuyên tiếp xúc với khí thải xe cộ và khói bụi ô nhiễm trong thời gian dài. Kết quả nghiên cứu sơ bộ không nằm ngoài dự đoán: Những người thường xuyên tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm trong không khí có tỷ lệ viêm da mãn tính và xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa hơn so với những người sống ở những khu vực có không khí trong lành hơn.

Rõ ràng, giờ đây "chăm sóc da" không còn dừng lại ở việc rửa mặt, dưỡng da hàng ngày, mà đòi hỏi chúng ta phải quan tâm hơn đến chất lượng không khí xung quanh.

Cách bảo vệ da trước tác nhân ô nhiễm không khí

Để cải thiện ô nhiễm trong nhà, nhiều gia đình tìm đến các biện pháp như trồng cây xanh, đặc biệt các loại cây có chức năng lọc không khí như cây lưỡi hổ, lô hội, v.v. Tuy nhiên, với những không gian rộng, nhiều phòng, các loại cây này thường không đủ khả năng lọc không khí triệt để. Vì vậy, nhiều chị em "ngó nghiêng" sang các sản phẩm giúp cải thiện chất lượng không khí như điều hòa có chức năng lọc khí, máy lọc không khí… Nhưng cũng không khỏi e ngại trước vấn đề gây khô, mất nước trên da khi phải ngồi lâu trong phòng.

Giải pháp 2 trong 1 cho vấn đề này có thể được tìm thấy trong các sản phẩm điều hòa dân dụng của Panasonic, tiêu biểu như dòng sản phẩm máy điều hòa VU và XPU với công nghệ nanoe™ X thế hệ I, hay dòng sản phẩm U, XU và XZ với nanoe™ X thế hệ II. Nanoe™ X là công nghệ độc quyền của Panasonic, với hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia Nhật Bản nhằm mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, đặc biệt là về sức khỏe con người. Bên cạnh tác dụng khử mùi thường gặp như mùi thuốc lá, mùi thức ăn, mùi mồ hôi, mùi thú cưng, nanoe™ X còn có khả năng ức chế các tác nhân gây ô nhiễm như vi khuẩn, virus, nấm mốc, chất gây dị ứng, phấn hoa và các chất độc hại. Bên cạnh đó, công nghệ này còn có tác dụng giữ ẩm cho da và giúp tóc trở nên mềm mại và bóng mượt hơn nhờ kết hợp với bã nhờn tự nhiên để phủ lên da và tóc, giúp cho da mịn màng, đủ nước, tóc suôn mượt, bóng đẹp hơn.

Đặc biệt, ở thế hệ thứ II, nanoeTM X được cải tiến hơn so với thế hệ I nhờ khả năng tạo ra lượng gốc OH tăng gấp 2 lần, với khoảng 9.600 tỷ gốc OH trên giây. Khi khởi động điều hòa, các gốc OH này sẽ theo luồng gió nhanh chóng lấp đầy căn phòng, chủ động tiếp cận với virus, vi khuẩn, nấm mốc tác nhân gây dị ứng để thực hiện tách lấy và hấp thụ phân tử Hydro trong protein của tác nhân gây ô nhiễm, tạo thành nước, từ đó, vô hiệu hóa hoạt động của các thành phần độc hại trong không khí.

Chất lượng không khí được cải thiện giúp sảng khoái tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ ghi điểm với các chị em nhờ khả năng giữ ẩm cho da và tóc, công nghệ nanoe™ X còn được tổ chức nghiên cứu toàn cầu về thử nghiệm virus Texcell xác minh khả năng ức chế virus vi khuẩn vượt trội. Cụ thể, mới đây nhất vào tháng 3/2022, Panasonic đã công bố xác minh hiệu quả của nanoe™ trong việc ức chế virút Corona (Novel Coronavirus) trong phòng thí nghiệm 24m3 lên tới 99% dưới sự phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ & Chất lượng sản phẩm Textile (Nhật Bản). Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm kín, và không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong không gian sống không được kiểm soát. Thêm vào đó, công nghệ nanoe™ X còn có khả năng loại bỏ các mùi khó chịu thường thấy trong không khí như ẩm mốc, mồ hôi, thuốc lá…. Chất lượng không khí được cải thiện không chỉ giúp làn da thêm căng ẩm, tràn sức sống, mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh, sảng khoái tinh thần.

Khác biệt lớn nhất của công nghệ nanoe™ X thế hệ II là khả năng tạo mới 9.600 gốc OH tự do/giây - gấp đôi lượng gốc OH mà công nghệ thế hệ I tạo ra.

Có thể thấy, công nghệ nanoe™ X trên các sản phẩm điều hòa Panasonic là giải pháp lý tưởng để cải thiện chất lượng không khí cho cả gia đình, và giúp chị em an tâm bảo vệ làn da khỏi tình trạng khô, mất nước thường thấy. "Khí sạch là khởi nguồn của sống khỏe" - hãy làm đẹp cho làn da, cơ thể, tinh thần từ điều cơ bản nhất là không khí quanh mình, chị em nhé!

