Gene Solutions Lab ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Thông qua thỏa thuận ký kết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Gene Solutions sẽ hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, đồng thời hỗ trợ truyền thông, nâng cao nhận thức của thai phụ về dị tật di truyền và sàng lọc trước sinh.

Cụ thể, các thai phụ thực hiện xét nghiệm của Gene Solutions có kết quả bất thường sẽ được hướng dẫn đến trực tiếp Bệnh viện Phụ sản Trung ương để được bác sĩ khám, tư vấn, làm xét nghiệm, hội chẩn về lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh giúp tìm ra tận cùng nguyên nhân.

Lễ ký kết hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương và Gene Solutions giúp nâng cao chất lượng sàng lọc - chẩn đoán trước sinh (Ảnh: Gene Solutions).

Cũng trong thỏa thuận đã ký kết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Gene Solutions sẽ hợp tác nghiên cứu khoa học đa trung tâm với các đề tài liên quan đến lĩnh vực công nghệ gen phục vụ trong công tác sàng lọc, khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hai bên cùng phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo liên tục định kỳ cho nhân viên y tế, các lớp cập nhật kiến thức ứng dụng xét nghiệm gen để tư vấn cho bệnh nhân, khách hàng. Gene Solutions tài trợ một số chương trình hội thảo, hội nghị khoa học, truyền thông sức khỏe cộng đồng do bệnh viện tổ chức.

Một trong những nấc thang đầu tiên và quan trọng nhất để đánh giá chất lượng dân số của một quốc gia là bảo vệ sức khỏe của trẻ em từ khi chào đời. Trong đó, việc tầm soát trước khi sinh để phát hiện và phòng tránh các dị tật bẩm sinh là hoạt động không thể thiếu.

Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), Việt Nam có khoảng 1,4 triệu trẻ em sinh ra mỗi năm, trong đó có tới 1,5 - 2% bé mắc phải dị tật bẩm sinh. Một số dị tật bẩm sinh nhẹ, trẻ sinh ra vẫn giống như trẻ bình thường và chỉ cần can thiệp, hỗ trợ điều trị ít, nhưng có một số dị tật gây hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển thể chất, trí tuệ khiến trẻ cần được chăm sóc và can thiệp y tế suốt đời, đặc biệt là các dị tật do di truyền.

Gene Solutions là công ty hàng đầu trong lĩnh vực di truyền y học tại Việt Nam, tiên phong ứng dụng công nghệ gen vào hành trình chăm sóc sức khỏe. Dùng nghiên cứu và thực tiễn ứng dụng để chứng minh giá trị xét nghiệm.

Gene Solutions đầu tư lớn vào hệ thống phòng Lab hiện đại, vượt qua nhiều tiêu chuẩn chất lượng gắt gao ở cả trong và ngoài nước như đạt tiêu chuẩn quốc tế như ISO 15189:2012 về chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y tế; ngoại kiểm chuẩn quốc tế EMQN - châu Âu, nội kiểm chuẩn và sắp tới là chứng chỉ CAP - một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới để đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm.

Trong hành trình 7 năm phát triển, Gene Solutions cho biết đã thực hiện hơn 1 triệu xét nghiệm gen cho thai phụ tại 6 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Với mục tiêu ngày càng hoàn thiện các xét nghiệm gen sàng lọc dị tật di truyền trước sinh, đem đến lựa chọn tối ưu cho thai phụ.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Gene Solutions Labs phát biểu trong buổi lễ ký kết hợp tác toàn diện (Ảnh: Gene Solutions).

Với sự hợp tác toàn diện này, Gene Solutions và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ và cụ thể của hai bên trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe mẹ bầu và thai nhi, giảm thiểu tỷ lệ trẻ bị dị tật bẩm sinh trong cộng đồng và nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.