Gàu, ngứa dai dẳng phải làm sao?

Các tình trạng gàu thường gặp

Gàu có 3 dạng, phân loại theo nguyên nhân dẫn đến gàu như:

Gàu do bã nhờn: gàu ướt và có màu vàng nhạt, thường gặp ở những tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, da đầu nhiều dầu, nhiều mồ hôi.

Gàu do da đầu khô: gàu màu trắng, thường biến mất khi da hết khô. Nguyên nhân gây tình trạng này là do da đầu quá khô (do cơ địa hoặc do môi trường có độ ẩm thấp, thời tiết hanh khô).

Gàu do da đầu khô thường có màu trắng (Ảnh: Freepik).

Gàu do nấm: nấm men Pityrosporum là một trong những tác nhân gây gàu, ngứa dai dẳng ở nhiều người. Sự phát triển quá mức của loại nấm men này sẽ kích thích da đầu sản sinh thêm tế bào sừng, tế bào sừng khi chết sẽ tạo ra gàu. Gàu do nấm có màu trắng, nhiều và hay tái phát, gây ngứa ngáy, viêm đỏ. Bệnh thường gặp ở người có sức khỏe suy giảm, môi trường sống ẩm thấp, lười vệ sinh cá nhân hoặc sinh hoạt chung với người bị nấm.

Bạn có thể lựa chọn sử dụng các dòng dầu gội làm sạch gàu, giảm ngứa da đầu từ thảo dược hoặc chứa các hoạt chất kháng nấm.

Nấm men Pityrosporum - một trong những nguyên nhân gây gàu (Ảnh: iStock).

Cách lựa chọn dầu gội trị gàu

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng dầu gội trị gàu, tuy nhiên để làm sạch gàu hiệu quả, bạn có thể lựa chọn dầu gội có chứa đôi hoạt chất Ketoconazol và hoạt chất kháng viêm, giảm ngứa Clobetasol Propionate.

Trong đó, Ketoconazol là hoạt chất kháng nấm phổ rộng, có tác dụng loại bỏ các loài nấm Pityrosporum - nguyên nhân gây ra gàu và cảm giác ngứa khó chịu trên da đầu, giúp làm sạch gàu và giảm ngứa da đầu.

Còn với Clobetasol Propionate, hoạt chất này giúp làm giảm nhanh các triệu chứng của tróc vảy da ở đầu, viêm da tiết bã nhờn như: viêm đỏ, ngứa ngáy, khó chịu,… Tuy nhiên, bạn nên hỏi ý kiến từ dược sĩ, bác sĩ để lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng da đầu gàu và ngứa của bản thân.

Bạn nên hỏi dược sĩ, bác sĩ trước khi sử dụng dầu gội Jasunny để đạt hiệu quả tốt nhất có thể (Ảnh: Meracine).

Bộ dầu gội Jasunny dành cho da đầu gàu và ngứa

Trong khi việc kháng nấm - chống viêm là điều kiện cần cho việc làm sạch gàu, thì da đầu khỏe mạnh là điều kiện đủ đề gàu, nấm, ngứa không tái phát.

Vì thế, sau khi loại sạch gàu bằng dầu gội trị gàu nấm, bạn nên chú trọng việc cung cấp dưỡng chất cho da đầu và nang tóc khỏe mạnh hơn. Đây cũng là lý do thương hiệu Jasunny cho ra mắt bộ dầu gội dược liệu Jasunny hương thảo mộc và dầu gội Jasunny hương bưởi - giúp chăm sóc tóc toàn diện hơn.

Bộ dầu gội dược liệu Jasunny (Ảnh: Meracine).

Theo nhà sản xuất, dầu gội thảo dược Jasunny có sự kết hợp của nhiều loại thảo mộc tự nhiên và dưỡng chất chuẩn hóa Provitamin B5. Trong đó, tổng hợp tinh chất từ 13 loại thảo mộc từ thiên nhiên và dưỡng chất chuẩn hóa như bồ kết, hương nhu, cỏ mần trầu, xuyên tâm liên,... có tác dụng có thể làm sạch gàu và hết ngứa từ những lần gội đầu tiên và duy trì hiệu quả trong những lần gội tiếp theo.

Pro-vitamin B5, tinh chất dầu hoa anh thảo và lô hội cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn, giúp tóc chắc khỏe, mềm mại, suôn mượt, óng ả tự nhiên. Tinh dầu sả chanh và tinh chất bạc hà giúp làm mát da đầu, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái cho người sử dụng.

Trong khi đó, dầu gội Jasunny hương bưởi được tăng 1,5 lần bồ kết và tinh chất bạc hà, cùng với dưỡng chất chuẩn hóa Provitamin B5 và nhiều thành phần khác, giúp cung cấp dưỡng chất cho mái tóc, hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn, hạn chế tóc gãy rụng, giúp tóc chắc khỏe hơn.

Bộ dầu gội Jasunny được phân phối bởi công ty dược Meracine với gần 20 năm kinh nghiệm trên thị trường. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP - cGMP. Hiện, dầu gội Jasunny đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.