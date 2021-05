Gan nhiễm mỡ: các nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết bệnh

Dân trí Gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh lý phổ biến với số lượng người mắc ngày một tăng cao.

Nhiều người cho rằng căn bệnh này không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên thường có thái độ thờ ơ khi mới mắc. Thực tế, tình trạng gan bị nhiễm mỡ có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác liên quan đến gan.

Tổng quan về bệnh gan nhiễm mỡ

Gan là một cơ quan có nhiệm vụ tổng hợp những dưỡng chất cần thiết để nuôi sống cơ thể, chẳng hạn như protein, đường, các yếu tố làm đông máu cũng như tổng hợp lipid,... Do đó, khi gan bị tổn thương với bất kỳ lý do nào, kể cả gan nhiễm mỡ thì cũng có thể gây ra tình trạng viêm và dẫn đến xơ hóa gan. Trong khi đó, xơ gan có thể làm cơ thể bị suy kiệt do không được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất kèm theo rối loạn đông máu, thực quản giãn vỡ tĩnh mạch hoặc cổ trướng,...

Giải đáp thắc mắc: Gan nhiễm mỡ là bệnh gì?

Theo bác sĩ, bệnh lý này thường được phân chia thành hai nhóm là gan bị nhiễm mỡ không do rượu và gan bị nhiễm mỡ do rượu. Trong khi đó, dù bệnh nhân mắc bệnh xuất phát từ nhóm nguyên nhân nào thì trong các tế bào gan vẫn tồn tại rất nhiều các hạt mỡ. Riêng những trường hợp mắc bệnh do rượu thì tình trạng gan bị nhiễm mỡ được đánh giá như một giai đoạn trong diễn tiến của bệnh gan do rượu. Nếu bệnh nhân không tích cực điều trị có thể gây ra tình trạng viêm gan, xơ gan vì rượu.

Các nguyên nhân gây bệnh

Nhiều người cho rằng, tình trạng gan nhiễm mỡ chỉ xuất phát từ hiện tượng mỡ máu cao, tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân duy nhất. Vậy bệnh lý này có thể phát sinh do những lý do nào? Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, dưới đây là một số chia sẻ chi tiết từ các bác sĩ, cụ thể gồm:

Thừa cân, béo phì: những người béo phì chủ yếu do lượng mỡ trong cơ thể quá cao, đó cũng là một trong những yếu tố thuận lợi khiến những đối tượng này thường có nguy cơ mắc bệnh gan bị nhiễm mỡ cao hơn người bình thường. Bởi vì người thừa cân, béo phì thường dung nạp cho cơ thể một lượng chất béo vượt ngưỡng hấp thu khiến cơ thể tích tụ nhiều mỡ ở gan. Ngoài ra, việc cơ thể dung nạp quá nhiều calo nhưng không chuyển hóa thành năng lượng để sử dụng thì chúng sẽ tích trữ lại dưới dạng Triglyceride.

Người béo phì có nguy cơ mắc bệnh rất cao

Sử dụng nhiều thức uống có chứa cồn: đây là nguyên nhân khá phổ biến ở các bệnh nhân nam. Đặc biệt, với những trường hợp nghiện rượu, thành phần Ethanol trong rượu khiến cho chỉ số NADH trong tế bào gan tăng cao. Đồng thời, kích thích quá trình tổng hợp chất béo và tổng hợp Triglycerid ở gan. Ngoài ra, khi dùng quá nhiều đồ uống có cồn như rượu, bia thì việc điều trị bệnh bằng thuốc thường không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Tiểu đường: bản chất của bệnh lý này chính là sự rối loạn trong quá trình chuyển hóa glucose khiến đường huyết tăng cao và tạo thành lớp bao phủ. Do đó, chức năng của gan đối với quá trình chuyển hóa cholesterol cũng bị suy giảm hoặc mất đi. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cholesterol tích tụ nhiều và dẫn đến hiện tượng gan bị nhiễm mỡ.

Máu mỡ cao: sự gia tăng nồng độ cholesterol trong máu cũng có thể nảy sinh do mỡ máu đi qua gan quá nhiều. Theo bác sĩ, nếu vượt qua giới hạn chuyển hóa của gan thì mỡ trong máu sẽ bị tích tụ và tồn đọng lại ở gan, gây nên tình trạng gan bị nhiễm mỡ.

Sụt cân nhanh chóng: nhiều bệnh nhân không tin rằng việc giảm cân quá nhanh có thể gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Thực tế, khi cơ thể phải giảm cân nhanh chóng thì quá trình tổng hợp Apolipoprotein sẽ bị gián đoạn khiến cho Triglyceride bị tích tụ tại gan. Nếu tình trạng này không cải thiện trong thời gian dài sẽ khiến gan thừa mỡ.

Chế độ ăn giàu cholesterol: khi hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao thường làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như gan nhiễm mỡ, các vấn đề sức khỏe liên quan đến tim mạch,...

Thừa mỡ ở gan có thể do tác dụng phụ của thuốc

Tác dụng phụ của thuốc: một vài loại thuốc có chức năng điều trị bệnh mỡ máu hoặc lao phổi thường có tác dụng phụ khiến gan bị tổn thương hoặc nhiễm mỡ.

Dấu hiệu nhận biết bệnh gan nhiễm mỡ

Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ đều không thể tự phát hiện vấn đề bất thường của sức khỏe. Bên cạnh đó, người bệnh thường chỉ phát hiện bệnh khi vô tình xét nghiệm máu hoặc khám tổng quát. Bởi lẽ, bệnh lý này không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng điển hình nào Tuy nhiên, mọi người có thể lưu ý một vài dấu hiệu dưới đây để dễ dàng phát hiện bệnh. Cụ thể gồm:

Thường đau bụng kèm theo biểu hiện gan to, bụng to: bệnh nhân có thể cảm nhận gan khi sờ vào vùng dưới hạ sườn phải do gan bị tích tụ quá nhiều mỡ khiến kích thước bị thay đổi. Đối với những bệnh nhân cảm thấy bụng to hơn, có thể do bệnh tình đã diễn tiến nặng thành xơ gan. Theo bác sĩ, hiện tượng bụng to do tích tụ nhiều dịch thường chèn ép lên các cơ quan xung quanh và gây đau bụng.

Kích thước vòng bụng to hơn rõ rệt.

Thường xuyên buồn nôn và nôn ói: bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, không có cảm giác thèm ăn, đầy bụng, khó tiêu kèm theo buồn nôn, nôn ói. Các triệu chứng này có thể nảy sinh do khả năng bài tiết mật có vấn đề hoặc một bệnh lý nào khác khiến cho quá trình tiêu hóa không được ổn định.

Nước tiểu sẫm màu, vàng đậm hoặc đi phân trắng do chức năng gan bất thường. Ngoài ra, bệnh nhân ít uống nước hoặc đang trong quá trình sử dụng thuốc có thể khiến nước tiểu trở nên sẫm màu.

Ngứa ngáy, dị ứng hoặc nổi mày đay: sự suy giảm chức năng gan có thể khiến cho quá trình thải độc tố của cơ thể bị ảnh hưởng và gây ra tình trạng mẩn ngứa, nổi mày đay.

Vàng da: đây là một biểu hiện khá phổ biến ở những bệnh nhân mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến gan. Bởi vì, khi khả năng làm việc của gan bị suy giảm sẽ khiến cho quá trình đào thải Bilirubin không được diễn ra như bình thường và tích tụ lại trong máu khiến da trở nên vàng hơn.

Trên đây là một số thông tin hữu ích từ các bác sĩ, chuyên gia xoay quanh bệnh gan nhiễm mỡ. Để hiểu rõ hơn về các nguyên nhân và triệu chứng của bệnh lý này, bạn đọc đừng quên lưu lại bài viết và chia sẻ cho người thân, bạn bè.

Văn Sơn