Gần 61% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Trước đó, để chuẩn bị cho việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi, Bộ Y tế đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế khảo sát trực tuyến đối với các phụ huynh có con dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả trong số hơn 415.000 phụ huynh tham gia có gần 61% đồng ý tiêm cho con, gần 8% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc, khoảng 29% cân nhắc, chỉ có gần 2% không đồng ý.

Ảnh minh họa: H.L.

PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn để tổ chức triển khai tiêm một cách chi tiết, đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn tiêm chủng. Các trẻ sẽ được tiêm tại các điểm tiêm chủng tương tự như chiến dịch tiêm cho các trẻ em vừa qua. Cụ thể, những trẻ đi học thì được tiêm tại trường, những trẻ không đi học được tiêm tại trạm y tế, đối với những trẻ có bệnh lý nền, bệnh lý mạn tính thì sẽ tiêm tại các bệnh viện để đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Bộ sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến rất chi tiết, cụ thể về các phản ứng sau tiêm, cũng như theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm.

Trả lời báo chí trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng chắc chắn, đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Bộ cũng trao đổi chặt chẽ và thường xuyên tham khảo ý kiến với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), với các nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm triển khai của các nước trên thế giới. Cho đến nay WHO đã chính thức cấp phép cho vaccine phòng Covid-19 của Pfizer được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Đến nay đã có 44 quốc gia tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi, trong đó có đến 75% dùng vaccine Pfizer. Bộ Y tế đang hoàn thiện các thủ tục mua sắm, ký hợp đồng với Pfizer.

Ngày 5/2, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 14 về việc mua vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.

Bộ Y tế dự kiến mua gần 30 triệu liều vaccine để tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi.