Friso Pro mới từ Hà Lan: Công thức đột phá hỗ trợ tiêu hóa và đường ruột của trẻ

Dinh dưỡng đường ruột: Nền tảng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh

Tại hội thảo khoa học chuyên đề “Dinh dưỡng từ chất béo tự nhiên hỗ trợ miễn dịch đường ruột” do Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với FrieslandCampina Việt Nam tổ chức, các chuyên gia nhấn mạnh những năm đầu đời là giai đoạn “vàng” để hình thành và hoàn thiện hệ miễn dịch của trẻ.

Trong đó, hệ tiêu hóa - nơi tập trung hơn 70% các đáp ứng miễn dịch - được ví như “tuyến phòng thủ” đầu tiên giúp nhận diện và trung hòa các tác nhân gây hại, từ đó góp phần phòng bệnh và duy trì sức khỏe lâu dài cho trẻ. Vì vậy, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là nền tảng cho sức đề kháng vững vàng.

Friso Pro mới từ Hà Lan được giới thiệu tại hội thảo với nhiều dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch đường ruột cho trẻ (Ảnh: BTC).

Các chuyên gia cho biết, đường ruột khỏe mạnh được đánh giá theo năm tiêu chí: tiêu hóa và hấp thu hiệu quả, không có rối loạn tiêu hóa, hệ vi sinh cân bằng, miễn dịch đường ruột hoạt động tốt và trẻ phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, các rối loạn tiêu hóa vẫn khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong 1.000 ngày đầu đời, khi hệ tiêu hóa còn non nớt, chế độ ăn chưa phù hợp hoặc trẻ chưa dung nạp tốt một số thành phần dinh dưỡng.

Hội thảo khoa học chuyên đề “Dinh dưỡng từ chất béo tự nhiên hỗ trợ miễn dịch đường ruột” thu hút sự quan tâm của các chuyên gia dinh dưỡng (Ảnh: BTC).

Trong bối cảnh đó, việc nuôi dưỡng đường ruột từ sớm là “chìa khóa” giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch tự nhiên. Các nghiên cứu được trình bày tại hội thảo cũng ghi nhận vai trò nổi bật của phức hợp chất béo sữa tự nhiên Milk Lipid Complex (MLC) - giàu axit béo chuỗi ngắn (SCFA) và chuỗi trung bình (MCFA) - trong việc củng cố hàng rào niêm mạc ruột, bảo vệ niêm mạc tiêu hóa, cung cấp năng lượng nhanh cho tế bào ruột và ức chế vi khuẩn có hại như E.coli hay Salmonella…, góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

HMO và chất xơ GOS, MLC - “bộ ba” dưỡng chất giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn Bifidobacteria, Lactobacilus cân bằng hệ vi sinh đường ruột; tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa; hỗ trợ miễn dịch tự nhiên, giúp trẻ khỏe mạnh và phát triển bền vững từ bên trong.

Sự cộng hưởng của các hợp chất này được các chuyên gia đánh giá là yếu tố cốt lõi giúp củng cố sức khỏe đường ruột, hỗ trợ hệ miễn dịch và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, với những trường hợp trẻ cần bổ sung thêm dinh dưỡng, việc lựa chọn sản phẩm có công thức phù hợp, hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch đường ruột sẽ góp phần giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, cân đối hơn.

Bộ ba dưỡng chất MLC, HMO và GOS giúp củng cố sức khỏe đường ruột, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ từ những năm tháng đầu đời (Ảnh: BTC).

Friso Pro: Bước tiến mới với Milk Lipid Complex

Tiếp nối định hướng nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng, Friso Pro ra đời như một bước tiến mới trong hành trình ứng dụng khoa học sữa Hà Lan nhằm mang đến giải pháp hỗ trợ sức khỏe đường ruột và nuôi dưỡng nền tảng vững vàng cho trẻ em Việt.

Kế thừa hơn 150 năm chuyên môn của Tập đoàn FrieslandCampina cùng triết lý “Mỗi giọt sữa Friso mang nguồn dưỡng chất quý giá Friso Life-Force™ đến với trẻ em”, Friso Pro được phát triển từ sự hòa quyện giữa tinh túy thiên nhiên và công nghệ hiện đại, giúp trẻ xây dựng nền tảng dinh dưỡng vững vàng ngay từ giai đoạn đầu đời.

Ông Russell Lipchin, Tổng giám đốc FrieslandCampina VN chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn của Friso Pro nằm ở phức hợp quý Milk Lipid Complex (MLC) - hỗn hợp lipid tiên tiến chiết xuất từ chất béo sữa, được xem là một thành tựu nổi bật trong dinh dưỡng nhi khoa. Kết hợp cùng HMO, GOS và Probiotics, MLC giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa đường ruột, xây nền tảng vững vàng từ bên trong cho trẻ.

Friso Pro sử dụng nguồn sữa Novas™ - dòng sữa mát chất lượng cao từ đàn bò Holstein-Friesian thuần chủng tại Hà Lan. Cùng công nghệ LockNutri® - xử lý nhiệt tối ưu một lần, sản phẩm bảo toàn cấu trúc tự nhiên của protein, mang đến dưỡng chất tinh khiết, dễ tiêu hóa và hấp thu hơn, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng nhạy cảm của trẻ trong những năm đầu đời.

Bà Margo Jansen, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, FrieslandCampina toàn cầu giới thiệu phức hợp MLC (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại sự kiện, bà April Inocentes, Giám đốc Marketing Toàn cầu kiêm Trưởng ngành hàng Dinh dưỡng Chuyên biệt - Friso Việt Nam, cho biết: “Friso Pro không chỉ là một công thức dinh dưỡng tiên tiến, mà còn thể hiện cam kết toàn cầu của chúng tôi trong việc tiên phong mang đến những giải pháp hỗ trợ sức khỏe đường ruột cho trẻ. Kế thừa hơn 150 năm kinh nghiệm và nền tảng khoa học sữa Hà Lan, Friso hiện diện tại hơn 20 quốc gia và giữ vị trí top đầu thương hiệu sữa quốc tế dành cho trẻ nhỏ (IFT) tại Trung Quốc, thị trường IFT lớn và cạnh tranh nhất thế giới".

Bà cho biết thêm, Việt Nam hiện là một trong năm thị trường trọng điểm toàn cầu của Friso, cùng với Trung Quốc, Malaysia, Hy Lạp và Mexico, đóng góp hơn 60% doanh số toàn cầu. “Thành công này là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục mang những thành tựu khoa học tiên tiến đến với cha mẹ Việt Nam, giúp trẻ xây dựng hệ tiêu hóa khỏe mạnh và nền tảng phát triển vững vàng ngay từ những năm đầu đời,” bà nói.

Bà April Inocentes, Giám đốc Marketing Toàn cầu kiêm Trưởng ngành hàng Dinh dưỡng Chuyên biệt chia sẻ sứ mệnh Friso Pro trong việc hỗ trợ sức khỏe đường ruột và phát triển toàn diện cho trẻ (Ảnh: BTC).

Hợp tác mở rộng: Vì sức khỏe đường ruột của trẻ em Việt

Ông Nguyễn Đình Chung, Giám đốc Kinh doanh FrieslandCampina VN tri ân các đối tác chiến lược đồng hành cùng Friso mang dinh dưỡng chuẩn Hà Lan đến gia đình Việt (Ảnh: BTC).

Kết quả khảo sát người tiêu dùng do công ty MetrixLab thực hiện năm 2024 trên 900 phụ huynh tại TPHCM và Hà Nội cũng cho thấy: 74% cha mẹ ưu tiên sức đề kháng và 73% chọn tiêu hóa là yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn sữa công thức cho con. Điều này phản ánh rõ xu hướng tìm kiếm các giải pháp dinh dưỡng khoa học giúp củng cố sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa cho trẻ.

Friso Pro - bước tiến mới trong hành trình hơn 20 năm đồng hành cùng cha mẹ Việt nuôi dưỡng trẻ khỏe mạnh (Ảnh: BTC).

Vì vậy, song song với đổi mới sản phẩm, Friso chú trọng hợp tác cùng các đối tác chiến lược để đưa dinh dưỡng chuẩn Hà Lan đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Thương hiệu đã bắt tay với các chuỗi phân phối sản phẩm Mẹ và Bé uy tín như Con Cưng, AVAKids, Khang Baby…, kiến tạo một hệ sinh thái dinh dưỡng đáng tin cậy, phục vụ hàng triệu gia đình Việt.

Sứ mệnh của Friso là mang đến dinh dưỡng khoa học, giúp các bé khỏe mạnh từ bên trong.

Với công thức đột phá dựa trên khoa học sữa tiên tiến, Friso Pro khẳng định cam kết đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Hỗ trợ hệ tiêu hóa đường ruột, chăm bụng non vững vàng là thông điệp xuyên suốt, thể hiện sứ mệnh của Friso trong việc mang đến dinh dưỡng khoa học, giúp các bé khỏe mạnh từ bên trong.