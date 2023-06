FPT Long Châu và GSK Việt Nam phối hợp nâng cao nhận thức bệnh hen phế quản

Chương trình "Chủ động kiểm soát hen cho cuộc sống dễ thở hơn" do FPT Long Châu và GSK Việt Nam phối hợp thực hiện (Ảnh: FPT Long Châu).

Hen suyễn là bệnh lý đường hô hấp mạn tính thường gặp ở mọi lứa tuổi. Trước thực tế đó, chương trình "SHINE - Tỏa sáng vì bệnh nhân hô hấp" được xây dựng để hỗ trợ bệnh nhân hen phế quản có thể chủ động quản lý triệu chứng hiệu quả, ngăn ngừa biến chứng trở nặng phải nhập viện khi vào đợt kịch phát, từ đó được sống với hơi thở bình thường mỗi ngày. Đây là một phần trong chiến lược hợp tác toàn diện nhằm thiết lập hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe số giữa GSK Việt Nam và FPT Long Châu.

Theo đó, ngày 24/5, FPT Long Châu và GSK Việt Nam đã cùng triển khai chương trình giáo dục trực tuyến "Chủ động kiểm soát hen cho cuộc sống dễ thở hơn", với sự phê duyệt về mặt y khoa của Hội Hô hấp Việt Nam.

Đồng hành trong chương trình là PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan - Phó chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM.

PGS. Tuyết Lan là một trong những chuyên gia đầu ngành lĩnh vực hen phế quản và luôn tiên phong trong việc hỗ trợ xây dựng các đơn vị quản lý hen -bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Trong chương trình, PGS Tuyết Lan đã trao đổi về các triệu chứng của hen phế quản và các đối tượng nguy cơ, đồng thời giới thiệu bộ câu hỏi tầm soát giúp mọi người có thể chủ động đánh giá nguy cơ mắc hen của mình.

Bộ câu hỏi tầm soát hen phế quản (Nguồn GINA).

PGS. Tuyết Lan cũng chia sẻ kinh nghiệm về một trong những vấn đề lớn đối với bệnh nhân hen phế quản là tuân thủ điều trị. Thuốc cắt cơn giúp bệnh nhân nhanh chóng giảm triệu chứng và co thắt đường thở, do đó bệnh nhân thường có xu hướng chỉ sử dụng thuốc này và bỏ quên thuốc kiểm soát. Điều này nguy hiểm vì tình trạng viêm nền của bệnh hen phế quản không được điều trị, bệnh nhân không kiểm soát được bệnh và có thể lên cơn hen cấp bất kỳ lúc nào. Do đó, bệnh nhân cần lên kế hoạch hợp lý để có thể tận hưởng cuộc sống như những người bình thường khác.

Ngoài ra, những can thiệp không dùng thuốc có thể hỗ trợ cho bệnh nhân hen phế quản được khuyến cáo bởi PGS. Tuyết Lan, bao gồm:

- Ngưng hút thuốc và phơi nhiễm với khói thuốc lá.

- Hoạt động thể chất.

- Phòng tránh các dị nguyên có thể gây kích phát cơn hen.

- Tiêm vaccine phù hợp.

Cuối cùng, thông điệp mà PGS. Tuyết Lan muốn gửi tới mọi người là hen phế quản không thể điều trị khỏi, tuy nhiên nếu được chẩn đoán đúng, tuân thủ với tư vấn và toa thuốc của bác sĩ, bệnh nhân hoàn toàn kiểm soát được triệu chứng, học tập và làm việc tốt.