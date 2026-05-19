Ferrolip đồng hành cùng Hội nghị sản phụ khoa OGVFAP 2026

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á Thái Bình Dương (OGVFAP) là một trong những sự kiện y khoa thường niên có quy mô lớn tại Việt Nam được đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước quan tâm.

Khởi nguồn từ chương trình hợp tác y tế Việt - Pháp, sau hơn hai thập kỷ phát triển, VFAP không chỉ là nơi cập nhật các tiến bộ y học hiện đại mà còn trở thành cầu nối học thuật quốc tế, góp phần đưa cộng đồng sản phụ khoa Việt Nam đến gần hơn với các xu hướng điều trị tiên tiến trên thế giới.

OGVFAP lần thứ 26 đã diễn ra thành công vào ngày 14-15/5 tại TPHCM với quy mô lên đến 3.500 đại biểu tham dự, bao gồm các giáo sư, bác sĩ và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Điểm nổi bật của OGVFAP là khả năng kết nối chuyên môn quốc tế với thực tiễn điều trị tại Việt Nam. Hội nghị quy tụ nhiều tổ chức y khoa lớn như FIGO, RCOG, ISUOG, AOFOG cùng các chuyên gia đến từ Pháp, Anh, Úc, Mỹ và nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Các chủ đề tại VFAP luôn bám sát thực tiễn lâm sàng hiện đại trong các lĩnh vực chẩn đoán tiền sản, hỗ trợ sinh sản, sản khoa, phụ khoa,...

Đây cũng là nơi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé có cơ hội đồng hành cùng giới chuyên môn để lan tỏa các giải pháp y khoa tiên tiến, an toàn và phù hợp với cộng đồng.

Ferrolip tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng sản phụ khoa

Sau hành trình đồng hành VFAP lần thứ 25, năm 2026 tiếp tục đánh dấu cột mốc Ferrolip tham gia cùng hội nghị. Việc đồng hành cùng các hoạt động y khoa chuyên ngành không chỉ là cơ hội để kết nối với đội ngũ chuyên môn mà còn là cách Ferrolip cập nhật thêm những xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe thai kỳ và dinh dưỡng cho mẹ bầu.

Trong bối cảnh thiếu sắt vẫn là vấn đề phổ biến ở phụ nữ mang thai, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về dinh dưỡng thai kỳ trở nên cần thiết hơn. Đồng hành cùng OGVFAP 26 giúp Ferrolip có thêm cơ hội kết nối với đội ngũ chuyên gia, cập nhật các xu hướng chăm sóc thai sản hiện đại cũng như lan tỏa thông tin khoa học đến cộng đồng.

Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển bền vững của Ferrolip trong hành trình đồng hành cùng sức khỏe thai kỳ tại Việt Nam.

Ferrolip mang đến không gian trải nghiệm nổi bật với sắc đỏ đặc trưng

Tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26, gian hàng của Ferrolip bầu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bác sĩ, chuyên gia và khách mời tham dự nhờ không gian trải nghiệm nổi bật với sắc đỏ đặc trưng của thương hiệu.

Không gian gian hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại, tập trung giới thiệu các thông tin liên quan đến giải pháp bổ sung sắt cho mẹ bầu cũng như mang đến trải nghiệm thực tế về sản phẩm Ferrolip.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, Ferrolip cũng triển khai nhiều hoạt động tương tác và tặng quà dành cho khách tham quan. Không khí sôi động tại gian hàng đã tạo nên điểm nhấn nổi bật trong khu vực triển lãm của hội nghị năm nay.

Thông qua hoạt động kết nối cùng đội ngũ chuyên môn, Ferrolip cũng có thêm cơ hội lắng nghe nhiều góc nhìn thực tiễn trong chăm sóc thai kỳ hiện đại, từ đó tiếp tục hoàn thiện hơn hành trình đồng hành cùng sức khỏe mẹ bầu Việt.

Ferrolip và định hướng đồng hành cùng sức khỏe mẹ bầu Việt

Trong những năm gần đây, Ferrolip không chỉ được nhiều mẹ bầu biết đến như một giải pháp hỗ trợ bổ sung sắt tiện lợi mà còn từng bước xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với hành trình chăm sóc sức khỏe thai kỳ hiện đại.

Với định hướng đồng hành lâu dài cùng mẹ bầu Việt, Ferrolip tập trung phát triển các giải pháp bổ sung sắt phù hợp với nhu cầu thực tế của phụ nữ mang thai hiện nay - khi trải nghiệm sử dụng, sự tiện lợi và khả năng duy trì đều đặn mỗi ngày ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ bao vi nang hiện đại với dạng bột tan trong miệng cùng hương chanh dễ chịu, hướng đến việc giúp quá trình bổ sung sắt cho bà bầu trở nên nhẹ nhàng hơn trong thai kỳ. Đây cũng là một trong những giá trị mà Ferrolip theo đuổi: không chỉ bổ sung vi chất mà còn hỗ trợ mẹ duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe một cách thoải mái và phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh hoạt động phát triển sản phẩm, Ferrolip cũng tham gia nhiều chương trình chuyên môn, hội nghị y khoa và hoạt động cộng đồng dành cho mẹ bầu. Thông qua đó, thương hiệu mong muốn góp phần lan tỏa nhận thức về việc bổ sung vi chất đúng cách cũng như đồng hành cùng phụ nữ Việt trong hành trình mang thai khỏe mạnh và chủ động hơn.