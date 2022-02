F0 tại nhà bị sốt khi nào cần báo nhân viên y tế?

Các triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân Covid-19 thường là sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, khó thở nhẹ hoặc đau đầu. Các triệu chứng ít gặp hơn: tiêu chảy, viêm kết mạc mắt, mất mùi, mất vị giác.

Các dấu hiệu chuyển nặng của bệnh là khi các triệu chứng tăng nặng lên không đỡ. Chẳng hạn, sốt liên tục trên 39 độ mà thuốc hạ sốt không có tác dụng, mệt mỏi không thể sinh hoạt bình thường, khó thở khi thay quần áo hoặc không thể ra khỏi giường, nồng độ oxy trong máu giảm.

Dưới đây là cách xử trí với F0 tại nhà khi bị sốt:

- Người lớn sốt trên 38,5 độ C hoặc đau đầu, đau người nhiều thì uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol 0,5g, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ, ngày không quá 4 viên. Đồng thời uống oresol nếu ăn kém/giảm hoặc có thể dùng uống thay nước. Có thể sử dụng.

- Trẻ em sốt trên 38,5 độ C, uống thuốc hạ sốt như paracetamol liều 10-15 mg/kg/lần, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ, ngày không quá 4 lần. Có thể dùng gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg.

Bộ Y tế lưu ý nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, người bệnh cần thông báo ngay cho Cơ sở quản lý người mắc Covid-19 tại nhà để được xử trí.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, thành viên nhóm Bác sĩ quân y hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà cho biết sốt cao quá thì cơ thể mệt mỏi do mất nước, mất điện giải... Sốt gây đau đầu, mất ngủ, ăn kém, gây co giật ở trẻ em..., vì thế cần hạ sốt. Để hạ sốt có thể dùng paracetamol, liều dùng tùy theo lứa tuổi. Về cơ bản thì paracetamol an toàn, nhưng với một số ít người thì paracetamol lại gây độc với gan và khi dùng nhiều có thể gây suy gan. Nếu không dùng được paracetamol thì có thể dùng ibuprofen, hàm lượng 200 hoặc 400mg.

Ngoài dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn, người bệnh cần bù đủ nước và điện giải để cơ thể đỡ mệt mỏi. Điện giải ở đây chủ yếu là kali, natri và clo, tức kali và muối ăn. Hiện có oresol, các gói bổ sung điện giải, nước dừa, nước cháo, chanh muối... là những sản phẩm thông dụng.

Với những trường hợp sốt kéo dài thứ 6-7, thậm chí ngày thứ 10 thì ngoài do virus SARS-CoV-2 cần lưu ý xem có đồng nhiễm sốt do vi khuẩn hay virus khác. Những người bình thường dễ viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản… thì khi mắc Covid-19 cũng dễ nhiễm vi khuẩn. Tuy nhiên, việc xác định nhiễm khuẩn hay chưa cũng không dễ dàng.

Vì thế, theo BS Hoàng, nếu bệnh nhân vẫn sốt kéo dài không dứt, test nhanh vạch T mờ, không bị đau nhức cơ khớp thì nhiều khả năng là sốt do vi khuẩn. Lúc này cần tham khảo ý kiến bác sĩ để sử dụng kháng sinh. Để chắc chắn, cần có xét nghiệm công thức máu để xem bạch cầu có tăng hay không.

Ngoài việc xử lý sốt, F0 vẫn cần phải súc họng nước muối sinh lý, đo SpO2 thường xuyên để báo cơ quan y tế kịp thời.