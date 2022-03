Exmicror Plus - Dung dịch sát khuẩn hữu cơ đã có mặt tại Việt Nam

Tham dự Lễ ra mắt có ông Huỳnh Vỹ Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần quốc tế Inteco, Tiến sỹ Nguyễn Đồng Tú - Trưởng phòng Vi khuẩn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và nhiều doanh nghiệp khách hàng, đối tác…

Tiêu dùng sản phẩm khử khuẩn hữu cơ mang lại lợi ích lâu dài về sức khỏe, môi trường

Tại Tọa đàm về "Các biện pháp phòng chống dịch" trong Lễ ra mắt, các chuyên gia đã cùng nhau chia sẻ các giải pháp phòng chống dịch an toàn hiện nay. Tiến sỹ Nguyễn Đồng Tú - Trưởng phòng Vi khuẩn - Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, không ai miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2. Việc nâng cấp bảo vệ sức khỏe bản thân là cách để chúng ta sống chung an toàn trong mùa dịch. Nguyên tắc phòng dịch chính là ngăn chặn nguồn lây bằng cách khử khuẩn, đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, vệ sinh bề mặt để loại bỏ vi khuẩn….

Tọa đàm về "Các biện pháp phòng chống dịch" trong Lễ ra mắt.

Dù là trong hay sau mùa dịch, việc dọn dẹp và vệ sinh nhà cửa hằng ngày là một điều tất yếu để giúp không gian sống nhà bạn thêm sạch sẽ và an toàn. Hãy duy trì thói quen vệ sinh và dọn dẹp nhà cửa thường xuyên để căn nhà luôn sạch và sạch khuẩn hiệu quả.

Ngoài ra, sử dụng các dung dịch khử khuẩn thường xuyên vẫn là biện pháp bảo vệ cần thiết. Khử khuẩn không chỉ có tác dụng chỉ riêng với virus SARS-CoV-2 mà còn với các tác nhân virus khác gây bệnh dịch khác. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm khử khuẩn. Tuy nhiên, khi phun khử khuẩn nhiều có thể để lại tồn dư ở ngoài môi trường cũng như ở bề mặt nhiều. Việc tiếp xúc nhiều, hít phải thường xuyên có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Với những sản phẩm khử khuẩn hữu cơ thì phân hủy nhanh, an toàn cho môi trường, con người nên ít rủi ro hơn. Sản phẩm hữu cơ sẽ không có cồn không gây hại da tay, không có chất phụ gia, hóa chất… nên an toàn khi sử dụng.

Exmicror Plus - Dung dịch sát khuẩn hữu cơ 100% thiên nhiên, chiết xuất từ hạt cam, quýt.

Exmicror Plus - Sát khuẩn mọi không gian, "hại vi khuẩn không hại ta"

Dung dịch hữu cơ sát khuẩn bề mặt Exmicror Plus có nhiều ưu điểm so với các sản phẩm khử khuẩn truyền thống. Với đối tác nhà sản xuất là Biorgarnico Robech - doanh nghiệp hàng đầu tại Mexico về các sản phẩm làm sạch theo hướng thiên nhiên, thân thiện với môi trường, Exmicro Plus mang đầy đủ những ưu thế của xu hướng tiêu dùng hữu cơ trên thị trường quốc tế. Dung dịch Exmicror đã được cấp chứng chỉ: Cofepris (Bộ Y tế Mexico) và đạt chứng nhận FDA/ GRAS từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA - Hoa Kỳ), chứng minh an toàn tuyệt đối, không gây hại hay kích ứng da, không gây tác dụng phụ kể cả đối với trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Trên thế giới, Exmicror Plus đã được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực: Công nghiệp, công nghiệp thực phẩm, bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn… Với những chứng chỉ an toàn đó, Exmicror Plus là sản phẩm xịt khuẩn đặc biệt phù hợp với những đối tượng nhạy cảm như trẻ em, người già, người có cơ địa dị ứng… Exmicror hiện đã có mặt ở Nam Mỹ, Cananda và Bắc Mỹ.

Tại Việt Nam, Dung dịch hữu cơ sát khuẩn bề mặt Exmicror Plus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Các đơn vị như Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có các kiểm nghiệm xác thực về hiệu quả diệt vi khuẩn tới 99,9999%. Với nhiều dung tích, sử dụng dạng xịt hoặc lau chùi bề mặt, dung dịch sát khuẩn bề mặt Exmicror Plus có khả năng ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày. Exmicror Plus có thể là sản phẩm mang theo để sử dụng xịt khuẩn cá nhân, vệ sinh sàn tòa nhà, vệ sinh bếp ăn, sử dụng cho bảo quản thực phẩm…

Ông Huỳnh Vỹ Long - Chủ tịch HĐQT Inteco giới thiệu về sản phẩm Exmicror Plus tại Lễ ra mắt.

Phát biểu tại Lễ ra mắt sản phẩm, ông Huỳnh Vỹ Long - Chủ tịch Công ty hợp tác Quốc tế Inteco cho biết: "Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, chúng tôi hi vọng sự xuất hiện của Exmicror Plus tại thời điểm này sẽ là người bảo vệ, người bạn đồng hành, mang đến vùng xanh an toàn cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan đơn vị và cả cộng đồng. Không chỉ vậy, Exmicror Plus sẽ góp phần vào xây dựng thói quen sử dụng các sản phẩm hữu cơ hằng ngày trong mỗi gia đình, doanh nghiệp mà không gây hại cho sức khỏe".

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Inteco cũng chia sẻ thêm: "Với giá bán lẻ chỉ từ 30.000 VND/ chai, Inteco đang nỗ lực để mang sản phẩm hữu cơ chất lượng tốt mà chi phí hợp lý hợp lý tới tay người tiêu dùng".