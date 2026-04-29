Endocyto 520x: Vai trò trong chẩn đoán và định hướng phát triển nội soi tiêu hóa

Đáp ứng nhu cầu này, sự xuất hiện của công nghệ nội soi siêu phóng đại Endocyto 520x mở ra chiến lược mới với khả năng quan sát tế bào ngay trong quá trình nội soi. Bên cạnh vai trò quan trọng trong lâm sàng, bước tiến này góp phần định hình vị thế của cơ sở y tế triển khai công nghệ Endocyto 520x tại Việt Nam.

“Chiến lược mới” trong chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa

Tại hội thảo “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong Nội soi tiêu hóa” diễn ra tháng 3 do Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất của nội soi hiện nay nằm ở khả năng “phát hiện sớm đến mức nào”. Trên thực tế, không ít tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng, dễ bị bỏ sót nếu chỉ quan sát ở mức đại thể.

Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chuyên gia Tiêu hóa tại TCI - cho biết nguy cơ bỏ sót tổn thương vẫn là vấn đề cần được lưu ý trong nội soi tiêu hóa. Có những trường hợp ung thư được phát hiện ở lần kiểm tra sau, nhưng thực tế tổn thương đã tồn tại từ lần nội soi trước đó trong vòng vài năm.

“Tỷ lệ bỏ sót không hề nhỏ: Ung thư tiêu hóa trên dao động 6-11,3%, trong khi polyp đại trực tràng có thể bị bỏ sót tới 20-47%. Nguyên nhân thường đến từ tổn thương nhỏ, vị trí khuất, chất lượng chuẩn bị chưa tốt và cả yếu tố kinh nghiệm của bác sĩ”, PGS.TS Vũ Văn Khiên chia sẻ.

PGS.TS Vũ Văn Khiên phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Trong bối cảnh ung thư dạ dày và đại trực tràng vẫn thuộc nhóm bệnh phổ biến, nhiều tổn thương tiền ung thư có thể âm thầm tồn tại mà không có triệu chứng, điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng chẩn đoán sớm.

Mới đây, Thu Cúc TCI là đơn vị tiên phong, chính thức triển khai công nghệ nội soi tiêu hóa Endocyto 520x tân tiến tại Nhật Bản do Olympus phát triển, đánh dấu chuyển biến trong cập nhật công nghệ tăng chất lượng chẩn đoán.

Endocyto 520x là công nghệ nội soi siêu phóng đại với khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần, cho phép quan sát trực tiếp cấu trúc tế bào niêm mạc đường tiêu hóa. Khả năng này giúp bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc tổn thương vi thể ngay từ giai đoạn rất sớm - khi chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng.

Sự khác biệt trong hình ảnh nội soi cấp độ tế bào Endocyto 520x (Ảnh: Olympus Việt Nam).

Ngoài khả năng phóng đại hình ảnh, Endocyto 520x tích hợp các công nghệ hình ảnh hiện đại gồm TXI, EDOF, NBI, RDI và trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thời gian thực, giúp nâng cao hiệu quả phát hiện và đánh giá tổn thương trong nội soi tiêu hóa.

Trong đó, TXI giúp tăng cường kết cấu, màu sắc và độ sáng niêm mạc, làm nổi bật các tổn thương nhỏ hoặc biến đổi màu sắc. EDOF mở rộng độ sâu trường ảnh, cho phép hình ảnh rõ nét toàn bộ vùng quan sát, từ đó giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương.

Bên cạnh đó, NBI sử dụng dải ánh sáng hẹp để làm nổi bật mạch máu và cấu trúc niêm mạc, hỗ trợ phân biệt mô lành và mô bất thường. RDI giúp nhận diện mạch máu sâu, tăng độ tương phản giữa máu và mô, góp phần kiểm soát chảy máu và nâng cao độ an toàn khi can thiệp.

Hệ thống hình ảnh 4K kết hợp AI thời gian thực hỗ trợ phát hiện polyp, cảnh báo vùng nghi ngờ và giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương, giúp nâng cao độ chính xác và tính chuẩn hóa trong nội soi.

Với sự kết hợp đa dạng công nghệ, Endocyto 520x được chuyên gia đánh giá góp phần mang lại kết quả chẩn đoán tin cậy và tăng sự an tâm cho người bệnh. Về phía Olympus, đại diện thương hiệu cho rằng nội soi hiện đại đang chuyển dịch từ quan sát bề mặt sang phân tích ở cấp độ tế bào. Đây là bước tiến giúp bác sĩ có thêm dữ liệu để đánh giá tổn thương ngay trong quá trình nội soi, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sinh thiết sau đó.

Hình ảnh từ Endocyto 520x trong ca nội soi thực tế tại Thu Cúc TCI (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Nâng chuẩn công nghệ nội soi tiêu hóa: Chiến lược trong định vị thương hiệu

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, việc triển khai Endocyto 520x thể hiện định hướng đầu tư và phát triển nội soi tiêu hóa tại Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI. Đầu tư vào công nghệ nội soi thế hệ mới cho thấy định hướng chú trọng, nâng chất lượng chẩn đoán, phát hiện sớm các bệnh lý tiêu hóa. Không dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, Endocyto 520x cho thấy định hướng tới tiêu chuẩn cao hơn, tiệm cận với công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Với vai trò là đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai Endocyto 520x, đại diện từ TCI cho biết: "Việc đưa Endocyto 520x về Việt Nam không chỉ là sự đầu tư về trang thiết bị, mà là cam kết của TCI trong việc nâng tầm tiêu chuẩn nội soi, giúp người dân được tiếp cận với những tinh hoa y học thế giới ngay tại quê nhà, để mọi tổn thương đều được tìm thấy sớm và điều trị kịp thời".

Sau hơn 1 tháng chính thức ứng dụng tại TCI, Endocyto 520x cho thấy tác động đáng kể đến trải nghiệm khách hàng. Với khả năng chẩn đoán nhanh chóng và chuyên sâu, người bệnh giảm bớt lo lắng khi không phải chờ đợi kết quả quá lâu. Đồng thời, việc hạn chế sinh thiết không cần thiết cũng giúp giảm cảm giác khó chịu và lo lắng trong quá trình khám chữa bệnh.

Endocyto 520x tác động đáng kể đến trải nghiệm khách hàng (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Công nghệ hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi được vận hành bởi những chuyên gia có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, đội ngũ chuyên môn và chiến lược phát triển rõ ràng đang góp phần định hình hình ảnh TCI như một trung tâm nội soi tiên phong, hướng tới chuẩn mực chẩn đoán sớm và chính xác.

Endocyto 520x đang từng bước khẳng định vị thế trong thực hành lâm sàng hiện đại, bảo chứng cho sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.

