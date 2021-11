Enblanc Keep Friends - tên tuy xa mà gần trong thị trường tã ngoại nhập

Dân trí Là thương hiệu sinh sau đẻ muộn so với thị trường tã ngoại nhập, nhưng cái tên Enblanc Keep Friends không còn xa lạ đối với cộng đồng mẹ bỉm chuyên săn đồ ngoại bởi tính năng vượt trội và an toàn trẻ nhỏ với chất liệu organic.

Tã Enblanc - Keep Friends có đặc điểm nổi trội gì? Ấn tượng đầu tiên là thiết kế sản phẩm: Bao bì màu sắc bắt mắt, các nhân vật hoạt hình dễ thương gần gũi với trẻ em. Khả năng chống tràn tuyệt đối nhờ phần cạp tã cao, rộng và ôm sát hông bé, bao phủ phần bụng để tránh rò rỉ và tạo cảm giác thoải mái cho bé khi vận động nhiều. Hệ thống 18 dây chun, bo tròn phần mông đến 360 độ, co giãn tốt giúp tã không bị xệ, bé thoải mái hoạt động cả ngày mà không gây hằn bó các cơ như bụng, hông và đùi; cảm giác dễ chịu như mặc một chiếc quần bình thường. Công nghệ thấm hút 3 lớp, tăng khả năng thấm hút gấp 3 lần so với trước đây với bề mặt tổ ong tăng khả năng thấm hút và ngăn chặn việc trào ngược, dù lượng nước tiểu nhiều. Hệ thống thoáng khí hiện đại Air Circle Magic Hall, độ ẩm và nhiệt bên trong tã luôn được cân bằng, giúp làn da bé luôn mềm mại và khô thoáng. Chất liệu hoàn toàn 100% hữu cơ tự nhiên không gây kích ứng ngay cả trên làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh. Siêu mỏng 2mm, siêu mềm mại đến hoàn hảo này sẽ như làn da thứ hai bảo vệ bé. Tại xứ sở Hàn Quốc của mình, Enblanc là thương hiệu uy tín về các sản phẩm dành cho em bé và trẻ sơ sinh; đạt vị trí số 1 giải thưởng Giá trị thương hiệu Đại hàn Dân Quốc. Các sản phẩm của Enblanc được báo cáo kiểm nghiệm thường xuyên và được chứng nhận trên lãnh thổ Hàn Quốc và thế giới. Mẹ có biết ý nghĩa của thương hiệu? Enblanc được sinh ra với trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của xã hội. Lấy an toàn của trẻ em làm trọng tâm và niềm hạnh phúc của khách hàng là sự ưu tiên hàng đầu. Enblanc mong muốn trở thành thương hiệu được tin yêu bằng cách nâng cao giá trị của từng sản phẩm và dịch vụ. Enblanc là từ ghép trong tiếng Pháp, en (em bé) và blanc (trắng: Sạch sẽ, tinh khiết). Logo là chữ "e" cách điệu, cũng là chữ cái đầu tiên trong "Enblanc", bên trong là hình ảnh cái "mầm nhỏ" mang hình ảnh cái mầm xanh trong tự nhiên cũng là hình ảnh phôi thai đang được sinh ra trong bụng mẹ. Màu xanh lá thể hiện cho sự tự nhiên, thuần khiết và sức khỏe. Enblanc là thương hiệu chuyên về các sản phẩm dành cho trẻ em như tình yêu thiêng liêng của người mẹ dành cho đứa con của mình, nó tự nhiên, thuần khiết và vô điều kiện. Tã Enblanc - Keep Friends có những loại nào? Được chia thành hai loại: tã dán và tã quần. Tã dán sử dụng được cho cả bé trai lẫn bé gái. Tã quần chia thành hai loại riêng cho bé trai và bé gái. Tã Enblanc - Keep Friends cũng có nhiều size phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ Ngoài tã Keep Friends, khăn ướt là dòng sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu Enblanc, chiết xuất từ sợi bông tự nhiên, khăn ướt Enblanc được đánh giá và kiểm nghiệm là sản phầm an toàn với làn da trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Enblanc là khăn ướt ba không: không màu - không mùi - không chất bảo quản. Sản phẩm chính hãng 100% Là nhà phân phối chính hãng và nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam từ tháng 6/2020, với tiêu chí làm việc "ưu tiên khách hàng đầu", Công ty TNHH M&B Việt Hàn đã xây dựng mạng lưới phân phối phủ rộng khắp cả nước cùng nhiều chính sách tốt cho các đại lý. Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành bán lẻ, công ty luôn cập nhật và đưa ra định hướng, chiến lược phát triển có hiệu quả nhất cho đối tác, đại lý và hệ thống cửa hàng bán lẻ. Showroom: 84, đường B2, khu SALA, phường An Lợi Đông, Q2, TPHCM. Fanpage: www.fb.com/TAENBLANCVIETNAM/ Website: https://enblanc.mbviethan.com/ Hotline: 0946 01 03 09 Trường Thịnh