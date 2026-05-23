Dược Bình Đông và hành trình 75 năm vì sức khỏe mọi nhà

Với tiêu chí tìm ra những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ xuất sắc dưới góc nhìn của người tiêu dùng - kết hợp đánh giá hoạt động doanh nghiệp qua quy trình thẩm định kéo dài 5 tháng - The Best of Vietnam 2026 năm thứ 11 đặt ra một chuẩn mực nghiêm ngặt cho thương hiệu tham gia.

Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe, vốn luôn chịu áp lực xã hội cao về y đức, chuẩn mực đó càng trở nên khắt khe hơn. Tại lễ công bố truyền hình trực tiếp trên HTV ngày 16/5, Dược Bình Đông được vinh danh trong “Top 10 Công ty Dược phẩm uy tín tốt nhất Việt Nam 2026”.

Lòng tin từ sự kiểm chứng qua nhiều thế hệ

Chương trình do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam và Viện Chất lượng Việt Nam Phù hợp Tiêu chuẩn đồng tổ chức, với quy trình đánh giá trực tiếp hoạt động doanh nghiệp. Câu hỏi trọng tâm của Hội đồng năm nay: Làm thế nào đo được lòng tin thực sự của người tiêu dùng với một thương hiệu chăm sóc sức khỏe?

Với Dược Bình Đông, câu trả lời nằm ở chính lịch sử của thương hiệu. Từ những thang thuốc sắc tại An Giang của ông Nguyễn Văn Thơm vào những năm 1950, được ông Nguyễn Văn Tho kế thừa; ông Nguyễn Thành Hiếu thành lập Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Bình Đông năm 1985.

Đến thế hệ thứ tư - CEO Nguyễn Thành Danh - tái cấu trúc, thành lập Công ty TNHH Dược phẩm Bình Đông và mở rộng mạng lưới phân phối từ năm 2015 - bốn thế hệ nối tiếp nhau với cùng một triết lý "Thành quả không phải là tiền bạc mà là sức khỏe của khách hàng".

Điều hội đồng ghi nhận không chỉ là chiều dài lịch sử, mà là bằng chứng của niềm tin truyền đời: nhiều gia đình Việt biết đến Dược Bình Đông từ thói quen của ông bà, cha mẹ - để rồi theo thời gian, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe tự nhiên trở thành lựa chọn quen thuộc của con cháu sau này. Đó là dạng tín nhiệm mà không một chiến dịch quảng bá ngắn hạn nào tạo ra được.

Sản phẩm tốt không chỉ nằm ở chất lượng mà còn là cách Dược Bình Đông trao đến người dùng (Ảnh: Dược Bình Đông).

Y đức không dừng lại ở sản phẩm

Điều làm sự vinh danh này có thêm chiều sâu không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm. Trong hai năm gần đây, Dược Bình Đông đã đồng hành cùng nhiều hoạt động cộng đồng hướng đến những đối tượng dễ bị bỏ lại phía sau: trẻ em vùng sâu vùng xa thiếu điều kiện học tập và chăm sóc y tế, và các gia đình đang đối mặt với hoàn cảnh éo le trong cuộc sống thường ngày.

Từ những chuyến đến tận Bình Thuận (cũ), Trà Vinh (cũ), Đồng Nai, Đắk Lắk - nơi học bổng, đèn năng lượng mặt trời, máy lọc nước và thiết bị y tế được trao tận tay - đến việc đồng hành cùng chương trình "Cuộc đời nở hoa" trên HTV7, nơi hàng chục hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần.

Những hoạt động đó không theo một kịch bản truyền thông, mà đến từ chính triết lý y đức mà thương hiệu đã gìn giữ từ những ngày đầu tiên.

Với một thương hiệu Đông y lâu đời, những hoạt động cộng đồng không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn phản ánh triết lý y đức được duy trì qua nhiều thế hệ. Đó cũng là lý do sự vinh danh từ The Best of Vietnam 2026 mang thêm một lớp ý nghĩa: không chỉ ghi nhận thương hiệu đang làm tốt, mà ghi nhận một doanh nghiệp đang sống đúng với giá trị mà mình đã chọn từ những ngày đầu.

Dược Bình Đông và hành trình 75 năm vì sức khỏe mọi nhà (Ảnh: Dược Bình Đông).

Sự ghi nhận từ thị trường

Khởi nguồn từ những thang thuốc đầu tiên của ông Nguyễn Văn Thơm tại An Giang hơn 75 năm trước, Dược Bình Đông ngày nay đã phát triển mạng lưới 2.000 điểm bán toàn quốc và phủ sóng trên các kênh online như Website, Shopee, Lazada, TikTok Shop,...

Thông qua hệ thống đa kênh này, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe như Thiên Môn Bổ Phổi, Long Đởm Giải Độc Gan, Bổ Thận Bình Đông tiếp cận hàng triệu người dùng, minh chứng cho một thương hiệu gia truyền chuyển mình cùng nhịp sống hiện đại.

Sự ghi nhận từ nhiều giải thưởng cũng phản ánh hành trình đó: Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2022, Sản phẩm chất lượng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng 2023, Thương hiệu uy tín - chất lượng Quốc gia 2024, Top 10 Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng 2026 và nay là Top 10 Công ty Dược phẩm uy tín tốt nhất Việt Nam 2026 tại The Best of Vietnam 2026. Một chuỗi ghi nhận từ các tổ chức độc lập, đo bằng nhiều tiêu chí khác nhau - nhưng đều hội tụ về cùng một điểm: mức độ tin cậy mà thương hiệu xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Với một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe, sự công nhận bền vững nhất vẫn là điều giản dị nhất: tiếp tục được nhiều gia đình Việt tin tưởng và lựa chọn - thế hệ này sang thế hệ khác.

Dược Bình Đông - Giao thoa thế hệ - Thân thuộc mọi nhà

Công ty TNHH Dược phẩm Bình Đông - Bidophar

Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.