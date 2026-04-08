Đồng hành cùng bác sĩ nội trú: Thu Cúc TCI trao 26 suất học bổng “Tiếp sức Blouse trắng”

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho các học viên đang theo học bác sĩ nội trú, phải dành phần lớn thời gian cho đào tạo chuyên sâu, thực hành lâm sàng và nghiên cứu.

Trong buổi lễ này, 26 suất học bổng đã được trao cho các bác sĩ nội trú có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Đối tượng xét chọn là các bác sĩ nội trú khóa 48, 49, 50 của Trường Đại học Y Hà Nội có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, được địa phương xác nhận; đồng thời có hoạt động nghiên cứu, tham gia tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng y tế.

Danh sách các chuyên ngành được nhận học bổng bao gồm: Sản phụ khoa, Nội Tim mạch, Nhi khoa, Nội khoa, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Ngoại khoa, Nhãn khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm vi sinh, Phục hồi chức năng, Răng hàm mặt, Tai Mũi Họng, Y sinh học di truyền, Lao, Dược lý và độc chất, Truyền nhiễm, Ký sinh trùng.

Các bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội nhận học bổng “Tiếp sức Blouse trắng” từ Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI (Ảnh: TCI).

Đây là năm đầu tiên Thu Cúc TCI tham gia trao học bổng cho các bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình học bổng “Thu Cúc - Tiếp sức Blouse trắng”, ông Trần Mạnh Hiển - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Thu Cúc nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng đầu tư vào nguồn nhân lực y tế chính là đầu tư cho tương lai của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh cơ cấu bệnh tật và xu hướng chăm sóc sức khỏe đang thay đổi nhanh chóng.

Thông qua chương trình tiếp sức này, Thu Cúc TCI mong muốn tiếp thêm động lực để các bác sĩ nội trú vững bước trên hành trình học tập, nghiên cứu và phục vụ người bệnh. Đây cũng là mục tiêu lâu dài của chúng tôi trong hành trình đồng hành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y Việt Nam trong tương lai”.

Trường Đại học Y Hà Nội đánh giá cao sự đồng hành của Hệ thống Y tế Thu Cúc trong việc hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là nhóm bác sĩ nội trú - lực lượng nòng cốt của hệ thống y tế trong tương lai.

Chương trình học bổng không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính cho các bác sĩ nội trú mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp các em yên tâm học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn. Đây là sự kết nối ý nghĩa giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc cùng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Các bác sĩ nội trú được nhận học bổng từ chương trình “Thu Cúc - Tiếp sức Blouse trắng” bày tỏ sự cảm ơn đối với Hệ thống Y tế Thu Cúc và trường Đại học Y Hà Nội đã đồng hành, tạo điều kiện để có thêm nguồn lực vững bước trong quá trình đào tạo.

Trong quá trình học bác sĩ nội trú, áp lực không chỉ đến từ khối lượng kiến thức và công việc mà còn từ những khó khăn trong cuộc sống. Sự hỗ trợ này là nguồn động lực để các bác sĩ nội trú tiếp tục phấn đấu nâng cao chuyên môn và cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chương trình học bổng “Thu Cúc - Tiếp sức Blouse trắng” là một phần trong chuỗi hoạt động “Thu Cúc TCI vì cộng đồng - Lan tỏa yêu thương”, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.

Thông qua hoạt động này, Thu Cúc TCI mong muốn sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khích lệ thế hệ bác sĩ trẻ không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn để trở thành lực lượng nòng cốt, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.