Điều trị bệnh tim mạch tại Vinmec được hội chẩn với chuyên gia thế giới

Nhu cầu cấp thiết về cập nhật những tiến bộ mới trong can thiệp tim mạch

Số ca mắc bệnh tim mạch ngày càng tăng, tử vong do tim mạch hơn cả tử vong do ung thư, COPD và đái tháo đường cộng lại. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Bệnh tim mạch đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế.

Theo các chuyên gia tim mạch, bệnh tim mạch có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ lứa tuổi nào, độ tuổi mắc bệnh cũng ngày càng trẻ hóa, cùng với đó là gánh nặng bệnh tật cũng như chi phí gia tăng…

Do đó, việc cập nhật kiến thức, phương pháp tiên tiến để nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả điều trị bệnh tim mạch trở nên cấp thiết đối với đội ngũ y bác sĩ chuyên ngành này.

Trong khuôn khổ hợp tác với Cleveland Clinic - Bệnh viện hàng đầu thế giới về tim mạch, Chuyên ngành Tim mạch - Hệ thống Y tế Vinmec đã quy tụ các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và Cleveland Clinic để tổ chức hội nghị khoa học "Cập nhật những tiến bộ mới trong can thiệp tim mạch" diễn ra ngày 7/10.

GS.TS. Bùi Đức Phú - Giám đốc Chuyên ngành Tim mạch, Hệ thống Y tế Vinmec cho biết hội nghị là cơ hội để các chuyên gia trong và ngoài nước chuyên ngành tim mạch cùng chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, cập nhật những kiến thức mới, đón đầu xu thế mới trong quản lý bệnh tim mạch, gắn kết với mô hình quản lý theo chiều dọc mang lại giá trị thực chất cho người bệnh tim mạch.

Điểm đặc biệt nhất của hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia can thiệp tim mạch đến từ Cleveland Clinic, hệ thống y tế đứng thứ hai thế giới theo xếp hạng của Newsweek năm 2023 đồng thời là bệnh viện hàng đầu ở Mỹ và trên thế giới về tim mạch trong 28 năm qua, theo công bố của US News & World.

Bên cạnh việc giới thiệu những kỹ thuật chuyên sâu trong can thiệp tim mạch chưa được thực hiện tại Việt Nam, các chuyên gia Cleveland Clinic đã chủ trì phiên chuyên đề về ca bệnh can thiệp đặc biệt, với những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn điều trị tại Cleveland hữu ích cho các bác sĩ trong thực hành lâm sàng can thiệp tim mạch.

Các bài trình bày tại hội nghị này cho thấy xu hướng can thiệp tim mạch qua đường ống thông ngày càng phổ biến trong thực hành lâm sàng trên thế giới, xu thế phát triển lĩnh vực này càng mở rộng, liên kết, chuẩn hóa, gắn kết những công nghệ y học mới nổi, chuyển giao ứng dụng điều trị không chỉ trong bệnh viện mà còn ở các cơ sở y tế khác.

Sự chuyển dịch này sẽ tối ưu hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị, tối ưu hóa chi phí, từ đó nâng cao chất lượng và đem lại giá trị thực cho người bệnh.

Vinmec không ngừng làm chủ kỹ thuật cao chuyên ngành tim mạch

GS.TS. Bùi Đức Phú cho hay, hiện nay, việc áp dụng các kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực tim mạch, tuân thủ các quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn cao, giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn, giúp tối ưu hóa chi phí điều trị. Điều này mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng, yên tâm và an toàn cho bệnh nhân cho dù phải trải qua các kỹ thuật can thiệp phức tạp.

"Tất cả điều này nhằm tiến tới thực hiện mô hình quản lý bệnh nhân tim mạch theo chiều dọc, có nghĩa là quản lý bệnh nhân từ khi phát hiện bệnh tim mạch cho đến khi được điều trị và theo dõi khi về nhà để có sự chăm sóc kịp thời, tốt nhất cho người bệnh. Điều này có nghĩa là an toàn người bệnh và chất lượng điều trị được đặt lên hàng đầu", GS.TS.BS. Bùi Đức Phú nhấn mạnh.

Trong những năm qua, hệ thống y tế Vinmec đã chứng minh năng lực chuyên môn trong chuyên ngành tim mạch ở các phương diện: can thiệp van tim, can thiệp động mạch chủ, can thiệp mạch vành, can thiệp rối loạn nhịp, cấy thiết bị hỗ trợ suy tim…

Vinmec là đơn vị thực hiện độc lập kỹ thuật cấy van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI), có số ca bệnh thay van động mạch chủ qua da thành công lớn tại Việt Nam. Kể từ khi đạt chứng nhận Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam (năm 2017) đến nay, số lượng ca bệnh thành công của Vinmec đã đạt 108 ca (trong tổng số 180 ca được đã được thực hiện trên toàn quốc).

Bên cạnh can thiệp động mạch chủ với mô hình 3D dẫn đường, Vinmec còn đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực can thiệp động mạch vành phức tạp, sử dụng thường quy các phương tiện thăm dò chức năng và hình ảnh trong lòng mạch vành giúp chỉ định chính xác các trường hợp cần can thiệp, mang lại kết quả tối ưu nhất cho bệnh nhân.