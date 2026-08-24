Đi bộ vài phút sau ăn, cơ thể thay đổi thế nào?

"Tôi rất thích đi bộ sau bữa tối. Thói quen này thực sự mang lại những lợi ích sức khỏe rõ rệt”, BS David Cutler, chuyên khoa y học gia đình tại Trung tâm Y tế Providence Saint John’s ở Santa Monica, California (Mỹ), chia sẻ.

Dưới đây, các chuyên gia sẽ giải thích lý do tại sao bạn nên đi bộ sau mỗi bữa ăn, những điểm cần lưu ý và thời lượng đi bộ phù hợp để đạt được hiệu quả.

Lợi ích của việc đi bộ sau mỗi bữa ăn

Kiểm soát đường huyết tốt hơn

"Lợi ích lớn nhất của việc đi bộ sau bữa ăn là kiểm soát đường huyết tốt hơn”, BS Oluwatosin Ajao, chuyên khoa nội tổng quát và là người sáng lập Hydration Bar MD, cho biết.

Theo Prevention, một nghiên cứu tổng hợp được công bố trên tạp chí Sports Medicine đã chỉ ra rằng việc tập thể dục sau khi ăn giúp giảm tình trạng đường huyết tăng vọt sau ăn.

"Ngay cả khi chỉ đi bộ vài phút sau bữa ăn, cơ bắp cũng sẽ hấp thụ đường từ máu, từ đó làm giảm mức tăng đường huyết thường thấy sau khi ăn. Điều này giúp ngăn ngừa các biến chứng ở người mắc bệnh đái tháo đường và ngăn chặn tình trạng tiền đái tháo đường tiến triển thành bệnh đái tháo đường thực sự", BS Cutler giải thích.

Đi bộ sau ăn dù chỉ vài phút cũng mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể (Ảnh minh họa: Istock).

Tiêu hóa nhanh hơn

Có lẽ lợi ích phổ biến nhất của việc đi bộ sau khi ăn là giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn qua đường tiêu hóa.

"Đi bộ giúp dạ dày rỗng nhanh hơn. Trong một nghiên cứu, những người đi bộ sau khi ăn đã tiêu hóa bữa ăn nhanh hơn nhiều so với những người ngồi một chỗ”, BS Ajao khẳng định.

Tuy nhiên, nếu không thể ra ngoài đi bộ, bạn chỉ cần đứng hoặc ngồi thẳng cũng tốt hơn nhiều so với việc nằm sau khi ăn xét về khía cạnh hỗ trợ tiêu hóa.

Giảm các vấn đề về tiêu hóa

Nếu bạn thường gặp các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng hoặc táo bón, việc đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể hữu ích.

“Đi bộ nhẹ giúp đẩy khí bị kẹt ra khỏi đường ruột. Đây là một lý do khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn sau khi đi bộ một quãng ngắn. Đi bộ cũng giúp duy trì nhu động ruột. Những người năng vận động thường ít bị táo bón hơn và ít gặp tình trạng phân cứng”, BS Ajao giải thích.

Ngoài ra, những người mắc hội chứng ruột kích thích cũng có thể hưởng lợi từ việc đi bộ đều đặn sau bữa ăn, mặc dù cần thêm nghiên cứu để khẳng định điều này.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

“Không thể phủ nhận lợi ích đối với tim mạch của việc tập thể dục. Tập thể dục vào bất kỳ thời điểm nào cũng giúp hạ huyết áp, giảm mức cholesterol và giảm nguy cơ gặp các biến chứng tim mạch như đau tim và đột quỵ”, BS Cutler nói.

Ngay cả những quãng đi bộ ngắn sau ăn cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch khi được duy trì đều đặn.

Tăng cường vận động tổng thể trong ngày

Nếu bạn đang cố gắng đưa thêm các hoạt động thể chất vào thói quen hàng ngày, việc đi bộ ngắn sau mỗi bữa ăn là một cách dễ dàng để giảm thời gian ngồi trong ngày.

“Ngồi quá lâu gây hại cho sức khỏe ngay cả khi bạn tập thể dục thường xuyên. Một trong những thói quen tốt nhất là ngắt quãng thời gian ngồi mỗi 30-60 phút bằng cách đứng dậy, vươn vai hoặc đi bộ một đoạn ngắn. Những khoảng nghỉ vận động nhỏ trong ngày có thể giúp bảo vệ quá trình trao đổi chất, tim, cơ bắp và sức khỏe tổng thể của bạn”, BS Ajao cho biết.

Cải thiện tâm trạng

Ngoài những lợi ích về thể chất, BS Cutler lưu ý rằng đi bộ còn mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần. Tập thể dục giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, tăng sự tỉnh táo và đẩy lùi cảm giác buồn ngủ mà nhiều người gặp phải sau khi ăn.

Mặc dù việc đi dạo sau khi ăn nhìn chung có lợi cho sức khỏe, nhưng vẫn có một số vấn đề cần lưu ý, đặc biệt là nếu bạn vừa ăn một bữa thịnh soạn rồi lại đi bộ với tốc độ nhanh.

Theo BS Cutler, việc tập luyện cường độ cao ngay sau khi ăn có thể gây cản trở quá trình tiêu hóa, Bạn cũng có thể bị đau quặn bụng hoặc trào ngược axit nếu đi dạo ngay sau khi ăn một bữa lớn hoặc nhiều chất béo.

Bạn nên đi bộ trong bao lâu?

BS Ajao khuyên nên đi bộ 10-15 phút sau mỗi bữa ăn. Như vậy, tổng thời gian bạn sẽ đi bộ khoảng 30-45 phút mỗi ngày. Bạn hãy cứ đi thong thả.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy việc đi bộ 10 phút ngay sau khi ăn mang lại hiệu quả kiểm soát đường huyết tốt hơn so với việc đi bộ 30 phút nhưng lại bắt đầu sau bữa ăn 30 phút.

Ngoài ra, nếu được duy trì đều đặn, thói quen này có thể góp phần giúp bạn đạt mức vận động tối thiểu 150 phút mỗi tuần theo khuyến nghị.