Đẹp hơn mỗi ngày: Bí quyết giữ đam mê của Ánh Viên và Châu Tuyết Vân

Viết tiếp hành trình tỏa sáng: Khỏe đẹp từ bên trong là nền tảng cốt lõi

Tiếp nối những thành công đạt được trên đấu trường thể thao chuyên nghiệp ở Việt Nam và khu vực, Ánh Viên chọn gắn bó với đường đua xanh trong vai trò người truyền lửa. “Kình ngư vàng” mở trung tâm bơi, trực tiếp hướng dẫn học viên, đồng thời mang tinh thần thể thao đến gần hơn với cộng đồng qua những nội dung trên TikTok. Cô khẳng định phiên bản đẹp hơn của chính mình trong mỗi bước đi.

Còn “bóng hồng làng võ”, nhà vô địch Taekwondo Châu Tuyết Vân không ngừng tỏa sáng khi chinh phục cả võ đài lẫn sân khấu nghệ thuật. Ở chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024”, cô mang võ thuật hòa quyện với nghệ thuật trình diễn, đồng thời chứng minh bản lĩnh và sự đa tài ở những vai trò mà nhiều người từng nghĩ khó có thể đảm nhận như múa, ca hát, thậm chí là chơi trống. Đó có thể không phải là hành trình hoàn mỹ, nhưng là hành trình đẹp hơn mỗi ngày của nữ võ sư.

Nhìn lại hành trình trở thành phiên bản đẹp hơn của chính mình, hai bóng hồng thể thao cho rằng, thành công đến từ việc duy trì thói quen kiên trì chăm sóc cơ thể khỏe đẹp từ bên trong. Là vận động viên, hơn ai hết, họ hiểu rằng đó là nền tảng tạo ra sức bền để chinh phục thử thách; gìn giữ sự tự tin và thần thái rạng rỡ. Cũng trong hành trình đó, cả hai chọn dầu olive Olivoilà như bí quyết đồng hành để tỏa sáng ở bất kỳ vai trò nào.

Bí quyết đẹp hơn mỗi ngày của hai “bóng hồng” thể thao

“Kình ngư vàng” Ánh Viên cho biết, vai trò mới đòi hỏi thể lực tốt và hình ảnh chỉn chu. Do đó, cô chọn kết hợp duy trì việc bơi lội hàng ngày cùng chế độ dinh dưỡng khoa học với dầu olive Olivoilà.

Ánh Viên cho rằng, cơ thể là biểu hiện của những gì bạn dung nạp, nên cần chú trọng vào việc chọn những thực phẩm, nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn với nhóm đạm, cô chọn cá hồi, ức gà; ăn nhiều rau xanh để cung cấp vitamin và khoáng chất; đặc biệt thường xuyên sử dụng dầu olive Olivoilà trong các bữa ăn hàng ngày vì giàu vitamin E và polyphenol, giúp hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa.

“Cơ thể khỏe từ bên trong sẽ là nền tảng để mang đến vẻ đẹp rạng rỡ bên ngoài”, Ánh Viên cho biết.

Tương tự, với nhà vô địch Taekwondo Châu Tuyết Vân, cô chọn đồng hành, xem dầu olive Olivoilà như một bí quyết của bản thân trên hành trình chăm sóc sắc vóc qua dinh dưỡng và tập luyện, để theo đuổi đam mê và chinh phục những mục tiêu mới.

Điểm cộng khiến cô an tâm là nguồn gốc của dầu olive Olivoilà: nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha - một trong những vùng đất có chất lượng olive thượng hạng trên thế giới; sử dụng công nghệ ép lạnh trong vòng 24 giờ sau thu hoạch, giúp giữ trọn vẹn dưỡng chất. Theo đó, bạn đồng hành này thường được người đẹp làng võ đưa vào trong mỗi bữa ăn lẫn làm đẹp.

Ánh Viên dùng dầu olive để phục hồi mái tóc dễ khô xơ do bơi lội nhiều. Tuyết Vân ứng dụng như liệu pháp tự nhiên để dưỡng gót chân mềm mại sau những giờ tập luyện miệt mài trên sàn đấu.

Khỏe từ bên trong để đẹp rạng rỡ bên ngoài là thông điệp Olivoilà mang đến cho Ánh Viên, Châu Tuyết Vân cũng như hàng triệu phụ nữ để trở thành phiên bản tốt hơn, đẹp hơn mỗi ngày, tự tin và hạnh phúc.

