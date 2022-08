Đề nghị thu hồi hơn 9 tỷ đồng phí test nhanh vượt quy định tại Đắk Lắk

Ngày 3/8, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk ban hành Kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021 tại Đắk Lắk.

Việc thu phí test nhanh tại Đắk Lắk được xác định vượt mức quy định.

Trong 2 năm 2020-2021, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện 402 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 375 tỷ đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ, Thanh tra tỉnh nhận thấy 13 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện việc thu phí test nhanh vượt mức quy định trên 9,1 tỷ đồng. Những khoản thu này do không thể xác định đối tượng nộp để trả lại theo quy định nên cần phải thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước.

Còn tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Đắk Lắk), giai đoạn 2020-2021, Thanh tra tỉnh làm rõ có 4/10 gói thầu mua sắm còn tồn tại, sai phạm.

Cụ thể, gói thầu mua sinh phẩm xét nghiệm, thiết bị và vật tư y tế tiêu hao với giá trúng thầu 187 triệu đồng, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Gói thầu này có 17 mặt hàng được phê duyệt nhưng chỉ thực hiện mua, bán 16 mặt hàng.

Một số mặt hàng có xuất xứ nước ngoài nhưng trong hồ sơ không có tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa và thông số kỹ thuật kèm theo. Do vậy, không có cơ sở để so sánh, xác định giá thị trường và xác định hàng hóa mua đảm bảo chất lượng.

Riêng đối với gói thầu mua, thay thế, sửa chữa Tủ an toàn sinh học và các loại phục vụ xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 có giá trúng thầu 370 triệu đồng, đơn vị trúng thầu là Công ty Việt Á. Thanh tra phát hiện tại gói thầu này thực hiện sửa chữa vượt quá số lượng so với đề xuất và nhu cầu sử dụng thực tế.

Gói thầu mua sắm tủ đông âm sâu 86 độ, phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại CDC Đắk Lắk có giá trúng thầu 147 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư tự ý thay đổi thông số kỹ thuật của thiết bị.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ về gói thầu mua sắm 14.000 test xét nghiệm nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2, giá trúng thầu 1,89 tỷ đồng. Qua kiểm tra phát hiện đơn vị đã tạm ứng test của đơn vị bán hàng trước khi được Sở Y tế phê duyệt giá mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hồ sơ nhập, xuất kho cho thấy có một số phiếu không có chữ ký của bên giao, nhận hàng. Theo sổ sách, số lượng test còn tồn kho tại thời điểm thanh tra ngày 8/3/2022 là 2.500 test. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, có 800 test không trùng số lô (tương ứng số tiền 108 triệu đồng), có dấu hiệu của hợp thức hóa thủ tục nhập - xuất.

Trong quá trình thanh tra, các cá nhân có liên quan đã bị Công an tỉnh khởi tố bị can, do đó đoàn thanh tra không có điều kiện kiểm tra, xác minh, giải trình làm rõ.

Do đó, Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ 4 gói thầu mua sắm do CDC Đắk Lắk làm chủ đầu tư có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu sang cơ quan công an.