Để bệnh tim mạch không còn là nỗi ám ảnh

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Những cơn đau ngực mơ hồ, những lần choáng váng, chóng mặt xuất hiện thời gian gần đây khiến ông Lưu Minh Vinh (62 tuổi, ngụ TPHCM) bắt đầu cảm thấy lo lắng. Triệu chứng càng rõ rệt hơn mỗi khi ông chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng. Đến bác sĩ, ông Vinh được cảnh báo cholesterol máu tăng cao, huyết áp tăng - hai trong ba yếu tố là thủ phạm gây nên các bệnh lý tim mạch và tình trạng sẽ xấu đi nếu không có các giải pháp cải thiện.

Tại Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 19 năm 2024 diễn ra mới đây với chủ đề "Tim mạch học trong kỷ nguyên mới: Con đường bước ra thế giới", các chuyên gia cho biết, bệnh tim mạch đang trở thành vấn đề sức khỏe, là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất hiện nay.

Cụ thể, số liệu thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người Việt tử vong do bệnh tim mạch, chiếm đến 33% số ca tử vong toàn quốc. Tỷ lệ này cao hơn cả tổng tử vong do ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đái tháo đường cộng lại.

Còn số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho thấy, tử vong do bệnh tim mạch tại Việt Nam vào năm 2022 đạt mức khoảng 260.000 người. Trong đó, đột quỵ và thiếu máu cục bộ cơ tim là nguyên nhân phổ biến nhất, với số ca tử vong lần lượt là 165.000 và 95.000 người.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Hậu, nguyên Phó Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, sự gia tăng tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh lý tim mạch là hậu quả của các yếu tố nguy cơ về hành vi như chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động, sử dụng thuốc lá và rượu có hại gây ra các "yếu tố nguy cơ trung gian" của bệnh tim mạch, đó là cao cholesterol huyết, cao huyết áp và cao đường huyết.

Trong đó, cholesterol toàn phần là nguyên nhân gây ra 13% số ca tử vong do đột quỵ và 48% số ca tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ (bệnh mạch vành). Cao huyết áp làm gia tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim cao gấp 3 lần và nguy cơ tử vong do đột quỵ cao gấp 4 lần so với người có huyết áp bình thường. Cao đường huyết cũng là tác nhân dẫn đến bệnh tim mạch.

Thống kê cho thấy, biến chứng tim mạch chiếm tới 80% số ca tử vong ở những người mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 và tỷ lệ tử vong do các biến cố tim mạch ở người đái tháo đường tuýp 2 cao gấp 3 lần so với dân số chung.

Dinh dưỡng phù hợp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Để hệ tim mạch khỏe mạnh, theo các chuyên gia, trước hết cần một chế độ ăn cân đối các thành phần dinh dưỡng. Trong đó, đạm từ các loại cá có chứa dưỡng chất hữu ích giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, cung cấp chất béo không bão hòa, omega 3, không gây rối loạn lipid máu. Các loại hạt cung cấp dầu béo, vi khoáng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Rau, củ, quả cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ cho cơ thể là cần thiết.

Thực phẩm có chứa Plant Sterols (sterols thực vật) có giá trị bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol rất tốt. Chất này có trong các loại hạt, rau củ quả, tuy nhiên để cung cấp đủ nhu cầu cơ thể thì phải tiêu thụ một lượng rất lớn thực phẩm.

Mỗi người cần 1,5-2g sterols thực vật mỗi ngày để giúp giảm 7-10,5% lượng cholesterol xấu (LDL) trong cơ thể. Nghiên cứu đã chỉ ra, việc giảm 10% cholesterol sẽ giúp giảm 10% nguy cơ mắc các bệnh lý động mạch vành.

Ngoài ra, không ăn nhiều muối bởi nó có tác động bất lợi lên huyết áp. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cũng làm tăng cholesterol trong máu. Chế độ ăn quá nhiều calo, dư thừa năng lượng so với nhu cầu cho cơ thể hay thực phẩm có chỉ số đường GI cao (từ 70 trở lên) cũng gây bất lợi cho tình trạng chuyển hóa trong cơ thể, trong đó có sức khỏe tim mạch.

