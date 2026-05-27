Đau loét lưỡi suốt 4 tháng, người đàn ông 33 tuổi bất ngờ mắc ung thư

Ngày 27/5, Bệnh viện K thông tin về trường hợp bệnh nhân ung thư lưỡi được phẫu thuật, tạo hình thẩm mỹ bằng phương pháp vi phẫu.

Bệnh nhân N.V.V. (33 tuổi, trú tại Lào Cai) nhập viện trong tình trạng đau, loét lưỡi kéo dài khoảng 4 tháng. Trong suốt thời gian này, anh V. uống, bôi thuốc đều không đỡ.

Khi đến Bệnh viện K khám, bác sĩ phát hiện trong khoang miệng của người bệnh có khối u sùi loét có kích thước 2x2,5cm. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) hàm mặt cho thấy kích thước u là 26x10mm.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy độ 2 ở bờ lưỡi bên phải. Khối u vẫn khu trú tại chỗ, chưa di căn hạch, chưa thâm nhiễm sang các vùng lân cận.

"Ở giai đoạn bệnh vẫn còn khu trú, nếu được điều trị đúng phác đồ thì tỷ lệ chữa khỏi rất cao, khoảng 70-80%", TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng Khoa Ngoại Đầu - cổ, cho biết.

TS Quý khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh: Trần Hà).

TS Quý cho biết, với ung thư lưỡi giai đoạn khu trú, phẫu thuật là phương pháp đóng vai trò quyết định đến việc điều trị triệt căn bệnh.

"Điểm đặc biệt của bệnh lý ung thư lưỡi là các tế bào ung thư ít đáp ứng với cả xạ trị hay là hóa chất, nên vai trò của phẫu thuật càng quan trọng nhằm ngăn chặn khối u tiếp tục xâm lấn sang những vùng khác và ngăn chặn tái phát", TS Quý thông tin.

Ngày 20/5, các bác sĩ Khoa Ngoại Đầu - cổ thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu, cắt bán phần lưỡi phải kèm theo vét hạch cổ phải, tạo hình cho bệnh nhân.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt triệt căn ung thư và tạo hình lưỡi cho người bệnh (Ảnh: Trần Hà).

Theo chuyên gia này, thách thức lớn nhất của phẫu thuật ung thư lưỡi nằm ở cấu trúc giải phẫu. Do lưỡi có hệ thống mạch máu phức tạp và chứa nhiều dây thần kinh quan trọng giúp điều khiển vị giác, cảm giác và vận động, việc cắt bỏ một phần lớn của lưỡi đòi hỏi phẫu thuật viên phải khéo léo để vừa lấy hết tế bào ung thư, vừa bảo tồn các mạch máu, dây thần kinh lành xung quanh.

Trong ca mổ, các bác sĩ cũng thực hiện kỹ thuật vét hạch cổ phải nhằm loại bỏ triệt để các hạch bạch huyết xung quanh có nguy cơ bị tế bào ung thư di căn, ngay cả khi trên hình ảnh siêu âm chưa nhìn thấy rõ tổn thương.

Sau khi cắt bỏ 1/2 lưỡi phải, nếu chỉ khâu đóng thông thường, lưỡi sẽ bị co kéo, biến dạng nghiêm trọng khiến người bệnh gặp khó khăn lớn trong việc ăn uống, nuốt và đặc biệt là phát âm.

"Vì thế, chúng tôi quyết định phẫu thuật tạo hình vi phẫu, lấy vạt da cánh tay của bệnh nhân để tạo hình lưỡi. Dưới kính hiển vi phẫu thuật phóng đại, các phẫu thuật viên có thể quan sát chi tiết, nối từng mạch máu, sợi thần kinh siêu nhỏ để nuôi sống phần lưỡi mới tái tạo", TS Quý thông tin.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được cắt triệt căn ung thư lưỡi và tái cấu trúc lại hình dáng lưỡi thành công.

Năm ngày sau ca mổ, bệnh nhân có thể tự ăn uống qua đường miệng, nói chuyện khá tốt với người xung quanh.