Đặt tim phổi nhân tạo cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn do ngạt khí độc

Chạy đua giành giật sự sống trong “giờ vàng” cấp cứu

Bệnh nhân N.X.N (42 tuổi) được đưa vào BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh trong tình trạng ngất xỉu, suy hô hấp nặng. Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó anh N tham gia chữa cháy tại nhà, sau đó mệt lả, mất ý thức và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bệnh nhân bị tổn thương phổi cấp tính mức độ nặng, phổi không thể trao đổi oxy hiệu quả, dẫn đến thiếu oxy máu nghiêm trọng. Các kết quả lâm sàng và cận lâm sàng ghi nhận tình trạng rung thất, ngừng tuần hoàn, nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu gồm ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp và hồi sức tim phổi tích cực. Sau quá trình hồi sức khẩn trương, bệnh nhân có tuần hoàn trở lại, tuy nhiên các chỉ số sinh tồn vẫn ở mức rất xấu, suy hô hấp và suy tuần hoàn tiếp tục tiến triển.

Bác sĩ đang thiết lập và cố định canuyn ECMO cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa Cấp cứu, Tim mạch, Hồi sức tích cực và nhận định đây là trường hợp suy hô hấp - suy tuần hoàn tối cấp, nguy cơ tử vong luôn thường trực.

Nếu tiếp tục điều trị bằng các phương pháp thông thường, khả năng cứu sống là rất thấp. Trong tình huống cấp bách, ê-kíp đã quyết định triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO) - biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu cho người bệnh.

BS.CKI Đinh Quốc Anh - Trưởng khoa Cấp cứu BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết việc áp dụng ECMO là quyết định rất quan trọng và phải triển khai ngay lập tức. Bệnh nhân bị ngạt khí độc, tổn thương phổi nặng, suy tuần hoàn nghiêm trọng, tiên lượng rất dè dặt. Trong khoảnh khắc đó, ECMO là biện pháp duy nhất giúp duy trì sự sống và tạo cơ hội hồi phục cho người bệnh.

Sau khi được đặt ECMO, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tình trạng hô hấp và tuần hoàn dần ổn định. Người bệnh được rút ECMO sau 5 ngày và tiếp tục điều trị, theo dõi tích cực. Sau khoảng 2 tuần, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

ECMO - “Phao cứu sinh” trong hồi sức tim phổi, mở ra nhiều hy vọng cho người bệnh

Đặt tim phổi nhân tạo ECMO là kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, hoạt động như một hệ tim phổi nhân tạo tạm thời. Phương pháp này giúp thay thế chức năng tim và phổi, duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, đồng thời tạo “thời gian vàng” để điều trị căn nguyên bệnh.

Hệ thống ECMO tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

Kỹ thuật ECMO thường được chỉ định trong các trường hợp suy hô hấp nặng không đáp ứng với thở máy, suy tuần hoàn, ngừng tim hoặc các tổn thương tim - phổi nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Theo BS Quốc Anh, ECMO không điều trị nguyên nhân mà đóng vai trò như một cầu nối sự sống, giúp tim và phổi được nghỉ ngơi trong giai đoạn cấp tính, hạn chế tổn thương não và nâng cao khả năng hồi phục cho người bệnh.

Hiện nay, tại Việt Nam, chỉ có một số ít bệnh viện có thể triển khai ECMO thường quy. Việc áp dụng sớm và đúng chỉ định có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao tỷ lệ cứu sống các ca bệnh nguy kịch.

Việc can thiệp ECMO kịp thời trong ca bệnh ngừng tuần hoàn do ngạt khí độc cho thấy khả năng tiếp nhận và xử trí hiệu quả các tình huống cấp cứu tối khẩn tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, đặc biệt trong các ca suy hô hấp, suy tuần hoàn phức tạp.

Theo đại diện BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, việc xây dựng đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, hệ thống trang thiết bị hồi sức đồng bộ cùng cơ chế phối hợp liên chuyên khoa là những yếu tố then chốt giúp bệnh viện đưa ra các quyết định điều trị chính xác, kịp thời. Qua đó, góp phần gia tăng cơ hội sống cho bệnh nhân nặng trong những tình huống đe dọa tính mạng, đồng thời mang lại sự yên tâm cao nhất cho người bệnh và gia đình.