"Thư gửi bình an cho người thân" - Nơi triệu trái tim cùng lan tỏa thông điệp yêu thương

Sự tác động của đại dịch Covid-19 trong suốt năm 2021 vừa qua đã mang đến không ít nỗi bất an về sức khỏe và xáo trộn cho cuộc sống. Tuy nhiên, từ một góc nhìn khác, đây cũng là cơ hội để mỗi người nhìn nhận rõ hơn những giá trị nào thật sự quan trọng.

Có thể thấy, chưa khi nào mà "từ khóa" sức khỏe lại được nhắc đến nhiều như hiện nay. Từ những cuộc họp online, những cuộc điện thoại phương xa với người thân,... chúng ta đều không quên dặn dò nhau phải nhớ "Giữ sức khỏe" để làm những việc còn dang dở; "Giữ sức khỏe" để cùng chiến đấu với đại dịch và điều quan trọng nhất đó là "Giữ sức khỏe" để đếm ngược tới ngày về quây quần bên những người thân yêu của mình trong ngày Tết cổ truyền sắp đến...

Gia đình diễn viên Nguyệt Hằng - Anh Tuấn lựa chọn thăm khám định kỳ để bảo vệ sức khỏe giữa mùa dịch.

Với hy vọng trở thành cầu nối trao gửi yêu thương, tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hệ thống y tế Thu Cúc - TCI tổ chức cuộc thi viết "Thư gửi bình an cho người thân": Món quà sức khỏe - Đón xuân an lành nhằm lan tỏa tinh thần hứng khởi, tích cực hướng đến một tương lai tươi sáng hơn và cầu chúc sức khỏe bình an cho mọi nhà.

Cách thức tham gia cuộc thi "Thư gửi bình an cho người thân"

Để tham gia cuộc thi, "Người dự thi" sẽ viết 1 lá thư gửi cho "Người thân" hoặc cho chính bản thân mình để gửi gắm những cảm xúc yêu thương và chia sẻ trong mùa dịch, dặn dò giữ gìn an toàn cho nhau. Chi tiết cách thức tham gia cuộc thi như sau:

a. BƯỚC 1: Viết bài dự thi theo chủ đề "Thư gửi bình an cho người thân" và chọn ảnh minh họa cho bài dự thi. Gắn hashtag #thuguibinhanchonguoithan #thucuchospital_TCI

*Lưu ý: Ảnh minh họa có thể là ảnh chụp chung của bạn với người thân, hoặc 1 bức ảnh có ý nghĩa gắn liền với người thân của bạn.

b. BƯỚC 2: Đăng ảnh kèm bài viết dự thi lên trang Facebook cá nhân của mình ở chế độ công khai (public).

c. BƯỚC 3: Gắn thẻ (tag) Facebook của "Người thân" là người nhận thư của bạn vào bài viết.

d. BƯỚC 4: Gửi bài dự thi bao gồm các thông tin:

- Họ tên

- Số điện thoại

- Địa chỉ nhận quà

- Link bài đăng trên Facebook

tới địa chỉ email: tongdai@thucuchospital.vn hoặc Zalo: 0902223864

e. BƯỚC 5: Kêu gọi mọi người like, comment, share post dự thi của mình. "Người dự thi" có thể chia sẻ bài của mình lên tường của bất kỳ cộng đồng nào để kêu gọi like, comment, share.

Mọi người dân có thể dễ dàng tham gia cuộc thi "Thư gửi bình an cho người thân".

Cơ hội trúng ngay Gói tầm soát sức khỏe trị giá hơn 11,6 triệu đồng

Bên cạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cuộc thi còn tạo nên sức hấp dẫn lớn cho đông đảo người dân với những phần thưởng vô cùng giá trị. Chi tiết về cách thức chấm điểm và giải thưởng như sau:

*Cách thức tính điểm bình chọn: Dựa trên số điểm quy đổi trên số lượt like/share/comment của post dự thi trên Facebook cá nhân của "Người dự thi". Điểm quy đổi được tính như sau:

- 1 like/thả tim = 1 điểm

- 1 bình luận = 2 điểm

- 1 share = 3 điểm

a. Giải thưởng theo lượt bình chọn

- Giải Nhất trị giá 11.600.000 đồng: 01 Gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư VIP

- Giải Nhì trị giá 6.500.000 đồng: 01 Gói khám sức khỏe nâng cao

- Giải Ba trị giá 3.900.000 đồng: 01 Gói khám sức khỏe mở rộng

- Giải Tư trị giá 2.600.000 đồng: 01 Gói khám sức khỏe cơ bản

Các giải thưởng tương ứng sẽ lần lượt được trao cho bài dự thi đạt số điểm từ vị trí cao nhất tới vị trí cao thứ tư.

b. Giải thưởng do BTC lựa chọn:

Tặng 05 Gói khám sức khỏe cơ bản trị giá 2.600.000 đồng dành cho 05 bài viết ấn tượng và truyền cảm hứng nhất.

Ngoài ra, 100% người tham gia có bài thi hợp lệ sẽ được tham gia quay thưởng để nhận quà.

*Phần thưởng cho 100% các bài thi hợp lệ:

- Thẻ khám bệnh gia đình miễn phí, trị giá: 2.000.000 đồng / thẻ

- Voucher miễn phí khám ban đầu trị giá 150.000 đồng và giảm 10% các dịch vụ cận lâm sàng phát sinh (không bao gồm tiền thuốc và vật tư tiêu hao)

- Voucher chăm sóc răng miệng (Bao gồm: Khám tổng quát răng miệng, Lấy cao răng và đánh bóng răng độ 3), trị giá: 450.000 đồng / voucher

Đặc biệt, phần thưởng của "Người dự thi" nhận được tại cuộc thi cùng với "lá thư dự thi" sẽ được BTC gửi trực tiếp đến "Người thân" của bạn nếu bạn muốn.

- Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 3/1/2022 đến 16h ngày 20/1/2022.

- Thời gian công bố kết quả, quay quà và trao giải vào ngày 25/1/2022.

Hệ thống y tế Thu Cúc - TCI là địa chỉ thăm khám tin cậy của nhiều nghệ sĩ Việt.

Hãy tham gia và chia sẻ cuộc thi này tới những người thân yêu của bạn để cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thương, đồng thời nhận ngay những món quà giá trị từ Hệ thống y tế Thu Cúc - TCI nhé!

