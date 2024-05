Cuộc đua chống lại kẻ thù thầm lặng - tăng huyết áp

Những con số đáng báo động

Ước tính có khoảng 1,28 tỷ người trưởng thành trong độ tuổi 30-79 trên toàn thế giới bị tăng huyết áp, hầu hết (2/3) sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Số lượng người biết về bệnh không cao (50%). Chưa đến một nửa số người trưởng thành (42%) bị tăng huyết áp được chẩn đoán và điều trị. Cứ 10 người trưởng thành thì có khoảng 3 người mắc bệnh tăng huyết áp. Tỷ lệ người bệnh được điều trị và điều trị hiệu quả về các chỉ số đích lại càng thấp (10%).

Tất cả những con số này đều cho thấy hiện thực của căn bệnh mà nhiều người tưởng chừng như vô hại, nhưng thực ra tăng huyết áp chính là yếu tố nguy cơ cao gây tử vong và tàn phế.

"Việc phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý bệnh tăng huyết áp là một trong những biện pháp can thiệp hiệu quả về chi phí chăm sóc sức khỏe và cần được ưu tiên ở mức cao nhất. Để giảm thiểu tình trạng tử vong và tàn phế do bệnh lý này gây ra không có cách nào ngoài tăng nhận thức cho người dân, đồng thời kết hợp với các chương trình được phát động về bệnh tăng huyết áp" - TS.BS. Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhận định.

TS.BS. Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - chia sẻ về cách để chống lại căn bệnh tăng huyết áp.

Để giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và hành động về bệnh tăng huyết áp, trên thế giới, từ năm 2017 đến nay, chương trình "Tháng 5 đo huyết áp" - sáng kiến của Tổ chức Tăng huyết áp thế giới và Liên đoàn Tim mạch thế giới - đã lan tỏa đến hơn 95 quốc gia.

Từ năm 2018, dự án "Ngày đầu tiên" - sáng kiến của công ty Servier đã phối hợp cùng Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam triển khai chiến dịch thường niên với tên gọi "BISS - Because I Say So" nhằm giúp người dân và bệnh nhân tăng huyết áp Việt Nam cải thiện nhận thức về bệnh lý tăng huyết áp.

BISS là chiến dịch tầm soát tăng huyết áp định kỳ cũng như tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục trên đa kênh, từ facebook, youtube, website và tại nhiều bệnh viện, nhà thuốc trên cả nước.

Huyết áp trên 140/90 - Đừng lười hỏi bác sĩ

"BISS 2024 - Tháng 5 kiểm soát huyết áp" sẽ diễn ra từ 3/5 đến ngày 16/6 thông qua các hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Với thông điệp rõ ràng, lan tỏa mạnh mẽ "Huyết áp trên 140/90 - Đừng lười hỏi bác sĩ", chương trình đặt mục tiêu: tăng cường nhận thức về việc theo dõi huyết áp cho mỗi người dân cần tích cực, chủ động kiểm tra, theo dõi huyết áp và chia sẻ với bác sĩ về chỉ số huyết áp của mình trong mỗi lần thăm khám, đặc biệt khi huyết áp trên 140/90mmHg.

Chiến dịch Biss 2024 - "Huyết áp trên 140/90 - Đừng lười hỏi bác sĩ" triển khai chuỗi hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Chương trình được triển khai với chuỗi hoạt động đầu tiên giúp tầm soát huyết áp miễn phí, tư vấn kiểm soát huyết áp toàn diện tại 6 bệnh viện ở Hà Nội bao gồm Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Trung tâm Y tế Sóc Sơn, Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

"Tôi nghĩ đây là những việc làm ý nghĩa, từ mặt đưa ra đánh giá, tầm quan trọng cũng như nguy cơ về bệnh lý tăng huyết áp đối với cả nhân viên y tế. Bởi ngay nhân viên y tế, nếu đúng chuyên khoa tim mạch thì sẽ xác định được rõ, nhưng còn nhiều chuyên khoa khác thì chưa hẳn đã xác định đúng nguy cơ về bệnh tăng huyết áp.

Còn đối với người dân, nhờ có những hoạt động này, cùng với sự vào cuộc của truyền thông sẽ giúp cộng đồng đánh giá cao hơn và nhìn nhận rõ hơn về kẻ giết người thầm lặng này, để mỗi người có thay đổi đúng đắn trong điều trị tăng huyết áp", TS.BS. Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - chia sẻ.

Chiến dịch Biss 2024 - "Huyết áp trên 140/90 - Đừng lười hỏi bác sĩ" triển khai trên toàn quốc các hoạt động tư vấn hỗ trợ bệnh nhân tại 100 bệnh viện và tất cả các nhà thuốc thuộc chuỗi Pharmacity. Người dân cũng có thể chủ động tìm hiểu thông tin về bệnh lý tăng huyết áp trên Ngaydautien online như website, fanpage, youtube. Đặc biệt người dân có thể cài công cụ giúp kiểm soát tốt bệnh: ứng dụng miễn phí Elfie - ứng dụng được công nhận và khuyên dùng bởi Hội Tim mạch học Việt Nam

Người dân có thể tìm hiểu về bệnh lý tăng huyết áp thông qua website: https://www.pharmacity.vn/BISS2024.lp