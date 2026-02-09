Cụ bà 95 tuổi nguy kịch vì viêm túi mật hoại tử

Nguy kịch vì viêm túi mật hoại tử, nhiễm trùng nặng do sỏi

Bệnh nhân là cụ bà N.T.O (95 tuổi), được đưa tới BVĐK Hồng Ngọc cấp cứu trong tình trạng sốt cao trên 39 độ liên tục nhiều ngày, đau dữ dội quanh rốn và vùng hạ sườn phải, chướng bụng, nôn nhiều.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân có tiền sử sỏi mật nhiều năm nhưng chưa từng điều trị do trước đó không xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Gần đây, cơn đau trở nên dữ dội, dùng thuốc không còn hiệu quả, buộc gia đình phải đưa bệnh nhân tới bệnh viện để thăm khám và cấp cứu.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ đều tăng cao ở mức báo động, cụ thể, chỉ số đánh giá mức độ viêm CRP tăng gấp 42 lần, nhiễm khuẩn huyết tăng hơn 30 lần bình thường.

Đồng thời, hình ảnh chụp CT ổ bụng cho thấy ống mật chủ giãn tới 10cm, đoạn cuối có 3 viên sỏi với kích thước lớn nhất tới 6mm. Túi mật căng to, thành phù nề, viên sỏi 9mm kẹt ở cổ túi mật, lòng túi mật có dịch kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh. Bác sĩ chẩn đoán viêm túi mật hoại tử do sỏi, sỏi ống mật chủ kèm nhiễm trùng đường mật, đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm ở người cao tuổi.

Hình ảnh sỏi ở ống mật chủ và cổ túi mật (Ảnh: BVCC).

“Tình trạng của bệnh nhân rất nặng nề, túi mật bị viêm hoại tử nghiêm trọng, kèm theo tình trạng dịch mặt ứ đọng lâu ngày áp lực toàn bộ đường mật, nguy cơ xảy ra các biến chứng như viêm phúc mạc, hình thành áp xe, ổ mủ, nhiễm trùng huyết,... là rất cao.

Ngay cả ở người trẻ, đây cũng đã là tình trạng rất nặng, với bệnh nhân tuổi rất cao, thể trạng kém, nhiều bệnh nền như bệnh nhân O thì càng trở nên đặc biệt nguy hiểm hơn”, TS.BS Đỗ Tuấn Anh - khoa Ngoại Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân O cho biết.

Phối hợp đa chuyên khoa, can thiệp từng bước cứu sống cụ bà 95 tuổi

Nhận định đây là ca bệnh đặc biệt nặng, ê-kíp bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa gồm Ngoại Tiêu hóa, Nội Tiêu hóa, Điện quang Can thiệp và Gây mê Hồi sức để thăm khám lâm sàng toàn thể, tầm soát các bệnh lý, tiên lượng trước các nguy cơ, xây dựng phương án điều trị an toàn nhất cho bệnh nhân cao tuổi.

“Tình trạng bệnh rất nặng nên chỉ dùng thuốc sẽ không hiệu quả, chắc chắn phải can thiệp phẫu thuật. Bệnh nhân cao tuổi nên mọi bước điều trị phải được tính toán kỹ lưỡng, triển khai theo từng bước an toàn”, TS.BS Đỗ Tuấn Anh nhấn mạnh trong cuộc hội chẩn.

Theo đó, sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp dẫn lưu dịch mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm nhằm hút toàn bộ dịch mật ứ đọng ra bên ngoài, lập tức giải áp đường mật.

Dưới hướng dẫn của siêu âm, ê-kíp bác sĩ Điện quang Can thiệp đã nhanh chóng thực hiện chọc hút và dẫn lưu 520ml dịch màu xanh đục, nhanh chóng giảm áp túi mật và đường mật, cải thiện tình trạng viêm nhiễm.

Sau dẫn lưu, các chỉ số viêm được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tiếp tục điều trị theo phác đồ nội khoa tích cực. Sau hai ngày, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt túi mật kết hợp mở ống mật chủ lấy sỏi và đặt dẫn lưu Kehr.

“Với tình trạng túi mật viêm hoại tử nặng, tổ chức viêm dính phức tạp, việc mổ mở giúp bác sĩ kiểm soát tổn thương chủ động và an toàn hơn so với nội soi. Đặc biệt ở bệnh nhân tuổi cao, phương pháp này giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật và gây mê, từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng trong và sau mổ”, TS.BS Đỗ Tuấn Anh phân tích.

TS.BS Đỗ Tuấn Anh và ê-kíp thực hiện phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho bệnh nhân O (Ảnh: BVCC).

Sau 60 phút can thiệp, TS.BS Đỗ Tuấn Anh và ê-kíp tiến hành cắt bỏ toàn bộ túi mật viêm hoại tử, đồng thời mở ống mật chủ lấy đám sỏi kích thước 6mm đưa ra bên ngoài và đặt dẫn lưu Kehr an toàn.

Với việc áp dụng mô hình chăm sóc phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS - Enhanced Recovery After Surgery), chỉ 2 ngày sau can thiệp, sức khỏe cụ O phục hồi tốt, đau ít, có thể ngồi dậy và ăn uống nhẹ nhàng. Sau 8 ngày sau phẫu thuật, vết mổ của cụ O khô, liền tốt, ăn uống ngon miệng, không còn đau bụng và được ra viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi khi phát hiện sỏi mật cần được theo dõi và điều trị sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng gây biến chứng nguy hiểm. Đồng thời, tuổi cao không đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội điều trị, nếu được can thiệp đúng thời điểm và đúng phương pháp, người bệnh vẫn có thể phục hồi tốt và trở lại sinh hoạt bình thường.

Người dân có nhu cầu tư vấn, thăm khám và điều trị bệnh lý sỏi túi mật tại BVĐK Hồng Ngọc, liên hệ hotline 0911 908 856 - 0912 002 131.