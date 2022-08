Cụ bà 85 tuổi mang khối u "khủng" như mang thai 9 tháng

Ngày 9/8, bác sĩ CK.II Thái Hải Đăng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng "khủng" cho một bệnh nhân nữ 85 tuổi.

Bệnh nhân N.T.L., mang khối u "khủng" như mang thai ở tháng thứ 9 (Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ).

Trước đó, bệnh nhân N.T.L. (85 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ), nhập viện trong tình trạng bụng to như đang mang thai ở tháng thứ 9, tức nặng, khó chịu vùng bụng.

Theo người bệnh, cách đây một năm đã được siêu âm và phát hiện u nang buồng trứng, tuy nhiên khối u còn nhỏ. Hiện tại khối u của người bệnh đã chiếm toàn bộ ổ bụng, to tương đương thai 9 tháng tuổi. Do khối u to nên ảnh hưởng và cản trở sinh hoạt của bệnh nhân.

Sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định sau ca phẫu thuật (Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ).

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định tiến hành chọc dò, hút bớt dịch và tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Sau gần 2 tiếng, ê kíp do bác sĩ Thái Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Y tế Tân Kỳ làm phẫu thuật viên chính đã hút ra gần 6 lít dịch quánh, màu nâu đen và lấy ra vỏ nang nặng gần 1kg.

Hiện, người bệnh đã ổn định và đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ.