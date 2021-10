Covid-19 hôm nay, kỷ lục hơn 27.000 ca ra viện, số mắc mới giảm mạnh

Dân trí Ngày 1/10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận gần 7.000 ca mắc mới Covid-19, trong khi số ca ra viện nhiều kỷ lục với hơn 27.000 ca. Các ca tử vong do Covid-19 cũng đang giảm xuống.

Tính từ 17h ngày 30/9 đến 17h ngày 01/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 6941 ca ghi nhận trong nước (giảm 996 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 3.897 ca trong cộng đồng).

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân Hà Nội (Ảnh: Đỗ Quân).

Cụ thể, tại TPHCM (3.670), Bình Dương (1.787), Đồng Nai (735), An Giang (116), Long An (107), Kiên Giang (81), Tiền Giang (71), Bình Thuận (61), Tây Ninh (50), Hà Nam (50), Cần Thơ (30), Quảng Bình (17), Quảng Trị (16), Khánh Hòa (15), Ninh Thuận (15), Đồng Tháp (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Bình Định (13), Bạc Liêu (13), Bình Phước (11), Hà Nội (8 ), Gia Lai (6), Phú Yên (6), Quảng Ngãi (6), Thanh Hóa (5), Vĩnh Long (4), Đắk Nông (3), Hà Tĩnh (3), Bến Tre (3), Nam Định (3), Bắc Giang (2), Đà Nẵng (2), Phú Thọ (2), Quảng Nam (1), Nghệ An (1), Hưng Yên (1), Cà Mau (1).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.665 ca/ngày.

Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 797.712 ca nhiễm, đứng thứ 44/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 8.104 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 793.149 ca, trong đó có 657.902 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TPHCM (392.329), Bình Dương (212.843), Đồng Nai (49.330), Long An (32.575), Tiền Giang (14.071).

Về tình hình điều trị, trong ngày có 27.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 636.081

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.131 ca, trong đó:

- Thở oxy qua mặt nạ: 4.297

- Thở oxy dòng cao HFNC: 902

- Thở máy không xâm lấn: 99

- Thở máy xâm lấn: 808

- ECMO: 25

Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 136 ca tử vong, trong đó tại TPHCM (96), Bình Dương (19) Long An (5), Đồng Nai (5), Cần Thơ (3), An Giang (2), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Kiên Giang (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 167 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.437 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 135/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 30/9 có 707.132 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 42.888.157 liều, trong đó tiêm một mũi là 33.069.709 liều, tiêm mũi 2 là 9.818.448 liều.

Liên quan đến các ca F0 tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Bộ Y tế chỉ đạo, hỗ trợ Bệnh viện Việt Đức xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch và tổ chức khám, chữa bệnh, ngăn chặn, khống chế, không để nguồn lây lan ra cộng đồng. Chỉ đạo ngành Y tế TP. Hà Nội, CDC tiếp tục thông báo tìm người bệnh và người nhà từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 15-30/9, những người này cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được hỗ trợ kịp thời.

Hà Nội cũng đề nghị Bệnh viện Việt Đức phân luồng, cách ly trong khám, chữa bệnh, công tác phòng chống dịch Covid-19. Lập danh sách người bệnh đến khám, điều trị, ra viện có liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian từ 19/9/2021 đến ngày 30/9/2021 và gửi cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố nơi người bệnh cư trú để tổ chức quản lý, cách ly, theo dõi, xét nghiệm người bệnh, người nhà người bệnh theo quy định hiện hành. Các lực lượng chức năng cũng đã điều tra các trường hợp liên quan, rà soát F1, F2 và đã lấy toàn bộ hơn 4.000 mẫu xét nghiệm các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân trong bệnh viện.

Hồng Hải