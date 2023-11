Công thức đột phá của kem bôi da Thuần Mộc

Kem bôi da Thuần Mộc là sản phẩm bôi da hỗ trợ dưỡng ẩm, làm mềm da, hỗ trợ thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi làn da…

Kem bôi da Thuần Mộc nhận được nhiều phản hồi tốt về chăm sóc làn da của người lớn trong các vấn đề như: rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa, khi bị muỗi, côn trùng đốt,… Nhờ có công thức đột phá kết hợp giữa các thảo dược thiên nhiên và các hoạt chất có tính kháng nấm, kháng viêm, sản phẩm có thể đem lại hiệu quả vượt trội trong những lần sử dụng đầu tiên.

Kem bôi da Thuần Mộc hỗ trợ các vấn đề da liễu của người lớn (Ảnh: Hòa Bình Pharma).

Đến nay, sản phẩm đã có mặt trên thị trường 8 năm với nhiều lần cải tiến chất lượng và thay đổi bao bì. Hiện tại, phiên bản mới nhất của kem bôi da Thuần Mộc được thay đổi với logo Hòa Bình Pharma, in ấn thêm nội dung "không Corticoid" ở bao bì.

Hòa Bình Pharma khẳng định kem bôi da Thuần Mộc không chứa Corticoid (Ảnh: Hòa Bình Pharma).

"Kem bôi da Thuần Mộc là sản phẩm do Công ty Cổ phần Hòa Bình Pharma chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối. Sản phẩm đã có bản công bố hoàn chỉnh được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận, tất cả những thành phần có trong sản phẩm đều được công khai minh bạch, trong đó không chứa Corticoid", đại diện Hòa Bình Pharma khẳng định.

Theo bản công bố, thành phần có trong kem bôi da Thuần Mộc gồm các chiết xuất thảo dược tự nhiên, các hoạt chất có gốc thực vật lành tính, ít tác dụng phụ như: Purified Water, Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20 (Emulium Delta MB), Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil (Dầu hạt Jojoba), D-Panthenol (Vitamin B5), Centella Asiatica Extract (And) Peucedanum Graveolens (Dill) Extract (And) Eruca Sativa Leaf Extract (And) Propanediol (And) 1,2-Hexanediol (Stresszero), Petrolatum (Vaseline), Cetyl Alcohol.

Ngoài ra còn có C10-18 Triglycerides (Lipocire A SG), Ethoxydiglycol (Trancuto l), Cyclodextrin Oryza Sativa (Rice) Bran Oil Glycosphingolipids (Oryza Ceramide), Glycerin (And) Aqua (And) Propolis Extract (chiết xuất keo ong), Rhizoma Coptidis (hoàng liên), Andrographis paniculata (xuyên tâm liên), Oleyl Alcohol (and) Zanthoxylum Alatum Fruit Extract (Zanthalene), Piroctone Olamine (PO), Ethylhexylglycerin (and) Phenoxyethanol, Fragrance.

Phiếu kiểm định xác nhận không có corticoid trong thành phần của kem bôi da Thuần Mộc (Ảnh: Hòa Bình Pharma).