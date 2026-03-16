Những biến chứng cần lưu ý sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh, biến chứng được quan tâm hàng đầu trong phẫu thuật tuyến giáp là tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược. Đây là dây thần kinh chi phối vận động của dây thanh, quyết định khả năng phát âm của con người và nằm rất sát phía sau tuyến giáp.

Trong những trường hợp tổn thương dây thần kinh một bên, người bệnh có thể bị khàn tiếng kéo dài hoặc mất tiếng vĩnh viễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc, đặc biệt với những người phải sử dụng giọng nói nhiều như giáo viên, phát thanh viên hay ca sĩ.

Nguy hiểm hơn, nếu cả hai bên dây thần kinh thanh quản đều bị tổn thương, hai dây thanh có thể đóng kín đường thở, khiến người bệnh không thở được và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh

Theo bác sĩ Quang, khi xảy ra tổn thương hai bên dây thần kinh thanh quản, bác sĩ buộc phải can thiệp cấp cứu để bảo đảm đường thở cho người bệnh, trong đó có thể phải mở khí quản tạm thời. Đây là biến chứng nặng và cả bác sĩ lẫn người bệnh đều phải nhận thức rõ để phòng ngừa.

Bên cạnh các biến chứng liên quan đến giọng nói, nhiều người bệnh cũng quan tâm đến cơn đau sau phẫu thuật tuyến giáp. Theo bác sĩ Quang, phần lớn các trường hợp chỉ gặp đau nhẹ hoặc cảm giác căng tức vùng cổ sau mổ, có thể kiểm soát tốt bằng thuốc giảm đau thông thường và thường giảm dần sau vài ngày.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, cơn đau kéo dài vùng cổ hoặc cảm giác đau lan lên tai, hàm có thể liên quan đến tình trạng viêm, tụ máu hoặc tổn thương mô xung quanh sau phẫu thuật. Người bệnh cần được theo dõi và tái khám để bác sĩ đánh giá chính xác nguyên nhân.

Đối với ung thư tuyến giáp, bác sĩ cho biết đa số khối u phát triển chậm và không gây đau rõ rệt ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, khi khối u lớn dần hoặc xâm lấn mô xung quanh, người bệnh có thể xuất hiện đau vùng cổ, cảm giác nuốt vướng hoặc đau do khối u chèn ép cấu trúc lân cận.

Bên cạnh biến chứng về giọng nói, một biến chứng khác cũng thường gặp sau phẫu thuật tuyến giáp là hạ canxi máu, biểu hiện bằng tê bì tay chân hoặc co rút cơ. Biến chứng này liên quan trực tiếp đến tuyến cận giáp, một tuyến nội tiết nhỏ nằm sát tuyến giáp nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì nồng độ canxi trong máu.

“Cơ thể mỗi người có bốn tuyến cận giáp với kích thước rất nhỏ. Trong quá trình phẫu thuật, đặc biệt ở những trường hợp giải phẫu bất thường, khối u xâm lấn hoặc khi phẫu thuật viên thiếu kinh nghiệm, tuyến cận giáp có thể bị tổn thương hoặc vô tình bị lấy bỏ, dẫn đến tình trạng suy cận giáp sau mổ”, bác sĩ Quang cho biết.

Vì vậy, trong phẫu thuật tuyến giáp, việc bảo tồn tuyến cận giáp được đặt ngang hàng với bảo vệ dây thần kinh thanh quản. Không chỉ giữ lại tuyến cận giáp, phẫu thuật viên còn phải bảo đảm hệ thống mạch máu nuôi tuyến được bảo tồn đầy đủ.

Nếu tuyến cận giáp được giữ nguyên vẹn và đủ máu nuôi, tình trạng hạ canxi sau mổ thường chỉ là tạm thời và có thể hồi phục. Ngược lại, nếu tuyến cận giáp bị mất hoàn toàn, người bệnh có thể phải bổ sung canxi suốt đời, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và điều trị lâu dài.