Công dụng của chiết xuất nhau thai ngựa trong chăm sóc da

Sau tuổi 30, đặc biệt sau khi sinh con, phụ nữ thường đối mặt với nhiều vấn đề lão hóa. Các yếu tố như thay đổi hormone sau sinh, căng thẳng và quá trình lão hóa tự nhiên khiến làn da trở nên yếu đi, xuất hiện vết sạm, nám và đốm nâu khiến nhiều phụ nữ mất tự tin. Không ít người trong số đó tìm đến các liệu pháp chăm sóc da chuyên sâu như bổ sung collagen, placenta.

Làn da phụ nữ bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa sau tuổi 30 (Ảnh: Freepik).

Collagen - Chìa khóa duy trì sự tươi trẻ cho làn da

Collagen là một loại protein quan trọng trong việc duy trì sức khỏe da, xương khớp và các mô liên kết. Sự suy giảm collagen sẽ có ảnh hưởng lớn tới độ ẩm, đàn hồi và săn chắc của da dẫn đến sự xuất hiện của nếp nhăn và giảm độ dày của biểu bì.

Nhiều nghiên cứu về bổ sung collagen, đặc biệt là collagen thủy phân (Collagen peptide) đã chỉ ra những tiềm năng trong việc cải thiện các vấn đề về lão hóa ở da. Bên cạnh đó, collagen thủy phân dễ hấp thu qua đường tiêu hóa, dễ dàng hấp thu hơn so với collagen thông thường được chế biến từ thực phẩm hay da heo, da bò. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc phần lớn vào nguồn gốc, thương hiệu và liều lượng sử dụng.

Chiết xuất nhau thai ngựa - xu hướng bổ sung hỗ trợ nội tiết và cải thiện làn da

Ngoài collagen, nhau thai ngựa cũng đang là một "thành phần vàng" trong ngành làm đẹp, đặc biệt phổ biến tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong nhau thai ngựa có chứa nhiều amino acid, vitamin, khoáng chất, và các yếu tố tăng trưởng giúp kích thích sản sinh tế bào mới, cải thiện cấu trúc da.

Nhau thai ngựa chứa nhiều dưỡng chất giúp cải thiện da (Ảnh: Freepik).

Đối với sức khỏe, chiết xuất nhau thai ngựa còn được biết đến với công dụng điều hòa nội tiết, đặc biệt hiệu quả cho phụ nữ U40, U50 đang gặp phải các triệu chứng tiền mãn kinh. Các nghiên cứu tại Đại học Kyushu và Đại học Kinki (Nhật Bản) cho thấy nhau thai ngựa giúp tăng tiết hormone progesterone, hỗ trợ duy trì cân bằng nội tiết tố, giúp giảm bốc hỏa và các triệu chứng tiền mãn kinh khác.

Trong lĩnh vực làm đẹp, nghiên cứu từ National Center for Biotechnology Information (NCBI) cũng cho thấy nhau thai ngựa có khả năng làm giảm tổng hợp melanin, giúp mờ nám, cải thiện màu da, mang lại vẻ sáng mịn cho làn da.

Lưu ý khi chọn collagen

Khi lựa chọn collagen, nên ưu tiên sản phẩm chứa collagen thủy phân có kích thước phân tử nhỏ, dễ hấp thụ, đồng thời chú ý đến nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và thương hiệu uy tín.

DHC Collagen Beauty 7000 Plus là sản phẩm thuộc thương hiệu thực phẩm chức năng hàng đầu và được yêu thích tại Nhật Bản với gần 40 năm phát triển. "Sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt, đảm bảo thành phần an toàn, lành tính và hiệu quả cao trong việc hỗ trợ làm đẹp da", đại diện thương hiệu chia sẻ.

DHC Collagen Beauty 7000 Plus được Fashionista Châu Bùi yêu thích sử dụng.

Sản phẩm chứa 7.000mg collagen peptide chiết xuất từ cá biển phù hợp với nhu cầu bổ sung của phụ nữ tuổi 30. Ngoài ra, thành phần còn bổ sung vitamin C tăng cường sản sinh collagen tự nhiên và chống oxy hóa, cùng với Hyaluronic Acid giúp duy trì độ ẩm, giữ cho làn da luôn mềm mại.

Lưu ý khi bổ sung placenta

Thị trường có nhiều sản phẩm sử dụng chiết xuất nhau thai ngựa nhưng có rất ít thương hiệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hàm lượng phù hợp với nhu cầu bổ sung của phụ nữ Việt Nam.

Haruki Placenta Beauty Drink sử dụng chiết xuất nhau thai ngựa thế hệ mới được ứng dụng công nghệ chiết enzyme tiên tiến - Pure Placenta, hay còn gọi là nhau thai ngựa nguyên chất. Pure Placenta có thể giữ lại được các dưỡng chất hiệu quả sau quá trình chiết xuất với kích thước phân tử nhỏ giúp cơ thể dễ hấp thu.

Sản phẩm kết hợp sâm Maca, thực vật lên men giàu enzyme chống lão hóa, cùng chiết xuất hoa anh đào giúp sáng da và giảm nám.

Cả collagen và nhau thai ngựa đều giúp cải thiện sức khỏe làn da từ sâu bên trong. Người dùng có thể bổ sung cả hai thành phần này để tối ưu hóa hiệu quả làm đẹp, duy trì làn da trẻ trung, rạng rỡ, đồng thời duy trì lối sống khỏe đẹp, khoa học.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Haruci Placenta Beauty Drink có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1684/2024/XNQC-ATTP, do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 2/8/2024.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Collagen Beauty 1000 Plus có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3744/2020/XNQC-ATTP, do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 20/11/2020.

Các thực này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

