COLOS IgGOLD: Giải pháp hỗ trợ bổ sung kháng thể cho hệ miễn dịch

COLOS IgGOLD mang đến dòng sữa non 24h xuất xứ từ New Zealand.

Theo nhà sản xuất, công thức COLOS IgGOLDTM được điều chế bởi các nhà khoa học đầu ngành về các sản phẩm dinh dưỡng đến từ Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe con người đặt trụ sở tại New Zealand.

COLOS IgGOLDTM là thức uống từ sữa cải tiến kết hợp lợi ích kép của IgG từ sữa non và probiotics với các vitamin, khoáng chất thiết yếu.

Trong đó, sữa non, loại sữa đầu tiên được tiết ra sau khi cá thể mẹ sinh con, là nguồn chứa kháng thể dồi dào và các đặc tính tăng cường miễn dịch, giúp củng cố hàng chắn bảo vệ sức khỏe của con người. Đặc biệt, những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng hàm lượng kháng thể có trong sữa non bò được thu hoạch trong vòng 24h sau khi sinh cao vượt trội so với sữa non thu hoạch trong những ngày tiếp theo.

COLOS IgGOLD hỗ trợ bổ sung kháng thể chủ động mỗi ngày.

Với hàm lượng 316mg kháng thể IgG từ sữa non bò 24h có trong một khẩu phần khuyến nghị, COLOS IgGOLDTM có thể hỗ trợ người dùng thụ hưởng giá trị chăm sóc hệ miễn dịch mà sữa non mang lại.

Sản phẩm mang tính đột phá khi có sự kết hợp giữa sữa non và công nghệ BioLactolTM, một thành tựu mang tính cách mạng trong công nghệ hấp thu. Công nghệ BioLactolTM đem đến sự bảo vệ IgG và các thành phần hoạt tính trong sữa non, giúp IgG bảo toàn hoạt tính sinh học và tiếp xúc được với niêm mạc ruột khi đi qua môi trường acid dạ dày khắc nghiệt, làm tăng khả năng hấp thu và phát huy tối ưu lợi ích của sữa non trong cơ thể. Vì thế, COLOS IgGOLDTM có thể hỗ trợ bổ sung kháng thể cho hệ miễn dịch.

COLOS IgGOLDT bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Bên cạnh các thành phần sữa, COLOS IgGOLDTM còn được bổ sung đa dạng các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Với hàm lượng canxi lên đến 1047mg bao gồm canxi citrate (canxi hữu cơ) kết hợp với 7mcg vitamin D3 trong một khẩu phần, sản phẩm đem đến một hệ dưỡng chất giúp chăm sóc sức khỏe cho xương và răng của bạn. Đồng thời phối hợp với nhiều loại vitamin và khoáng chất khác giúp quá trình trao đổi chất và chuyển hóa trong cơ thể được ổn định hơn.

Sản phẩm còn tăng cường thêm bộ đôi probiotics (lợi khuẩn tiêu hóa) và prebiotics (chất xơ hòa tan) tạo nên một hệ synbiotics giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột hiệu quả.

Với 8 tỷ lợi khuẩn tiêu hóa Bifidobacterium và 2 gram chất xơ hòa tan inulin trong một khẩu phần giúp làm gia tăng sức mạnh miễn dịch đường ruột đồng thời hỗ trợ cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất cho cơ thể bạn. Điều này có ý nghĩa hơn khi đường ruột của bạn khỏe mạnh, việc bổ sung dinh dưỡng sẽ đem lại hiệu quả tối ưu cho cơ thể.

COLOS IgGOLD bổ sung nguồn kháng thể IgG vượt trội.

Thực phẩm bổ sung COLOS IgGOLDTM là một trong số ít thức uống dinh dưỡng hiện nay có chứa sữa non kết hợp với công nghệ đột phá BioLactolTM. Đồng thời với việc bổ sung đa dạng vitamin và khoáng chất thiết yếu, tăng cường thêm lợi khuẩn tiêu hóa và chất xơ hòa tan, sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thức uống được ưa chuộng bởi những lợi ích mang lại.

COLOS IgGOLD giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng hiệu quả.

Hơn nữa, với xuất xứ New Zealand, ngành công nghiệp sữa hiện đại hàng đầu thế giới và việc áp dụng quy trình sản xuất sản phẩm trên dây chuyền sản xuất hiện đại, đã giúp cho COLOS IgGOLDTM được bảo chứng về chất lượng. Điều này có thể giúp cho người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn COLOS IgGOLDTM như là một thức uống dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe chủ động hàng ngày.

Đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm trên thị trường:

Công ty TNHH Một thành viên Carefore Global Việt Nam

Địa chỉ: Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM

Điện thoại: (+84) 942 388 038

E-mail: careforevn@gmail.com