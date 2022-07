Cơ hội tán sỏi tiết niệu miễn phí, ưu đãi tới 50% tại bệnh viện quốc tế

Công nghệ tán sỏi không đau, sạch sỏi thận, tiết niệu không cần mổ mở

Bệnh nhân L.Đ.T. (62 tuổi) đến khám tại Thu Cúc TCI với tình trạng sỏi thận sỏi san hô kích thước tới 7cm, to như củ gừng. Bệnh nhân cho biết do có tiền sử mổ mở 2 lần lấy sỏi nên việc mở lần nữa là khá khó khăn. (Đã khám ở nhiều nơi nhưng bị từ chối do đã có tiền sử mổ mở 2 lần lấy sỏi nên việc mổ mở là khá khó khăn).

Tuy nhiên, sau khi xem xét, BSCKII Phạm Huy Huyên (Phó Chủ Tịch Hội Thận Tiết niệu miền Bắc, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc) cho biết có thể sử dụng phương pháp tán sỏi công nghệ cao trong trường hợp này. Bác sĩ đã quyết định sử dụng phương pháp tán sỏi qua da đường hầm nhỏ để giúp bệnh nhân loại bỏ sỏi thận an toàn bằng cách tạo một đường hầm nhỏ và thận sau đó tán vụn sỏi bằng sóng siêu âm hoặc laser. Các mảnh vụn sỏi sẽ được gắp hoặc hút ra ngoài. Nhờ phương pháp này mà bệnh nhân đã được loại bỏ sạch sỏi thận sau 2 lần thực hiện tán sỏi mà không cần mổ mở.

Đây là một trong nhiều trường hợp đã được giải thoát khỏi sỏi thận, tiết niệu nhẹ nhàng nhờ các phương pháp tán sỏi công nghệ cao tại Thu Cúc TCI.

Hình ảnh phim chụp trước và sau tán sỏi của bệnh nhân L.Đ.T.

Theo bác sĩ Huyên, các phương pháp tán sỏi công nghệ cao ra đời là một trong những bước đột phá giúp người bệnh có thể loại bỏ sỏi thận, sỏi tiết niệu nhẹ nhàng, hiệu quả. Cùng với phương pháp tán sỏi qua da đường hầm nhỏ như bệnh nhân L.Đ.T. ở trên thì còn có các phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi ngược dòng bằng laser, tán sỏi nội soi ống mềm bằng laser qua đường niệu quản.

Ưu điểm của các phương pháp này đó là vừa đảm bảo hiệu quả tán sỏi cao, có thể loại bỏ sạch sỏi nhanh, lại vừa an toàn, ít xâm lấn, không đau, nhanh hồi phục. Với các phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi ngược dòng bằng laser, tán sỏi nội soi ống mềm bằng laser qua đường niệu quản thì bệnh nhân không phải mổ, rất nhẹ nhàng, thời gian thực hiện nhanh chóng, chỉ khoảng 30 phút. Hoặc nếu phải mổ như ở phương pháp tán sỏi qua da đường hầm nhỏ thì vết mổ rất nhỏ chỉ khoảng 5mm nên gần như không có cảm giác đau, bệnh nhân chỉ cần nằm viện 24h.

Không ngừng cập nhật công nghệ tiên tiến, trang bị thiết bị y tế hiện đại, hiện nay Thu Cúc TCI nắm trong tay toàn bộ công nghệ trị sỏi hàng đầu, làm chủ tất cả các kỹ thuật công nghệ cao, điều trị mọi loại sỏi tiết niệu ở mọi kích thước một cách nhanh chóng và ít xâm lấn nhất, cụ thể:

- Tán sỏi ngoài cơ thể: Tán sỏi bằng sóng xung kích từ bên ngoài, không mổ, không phải gây mê, không đau, không phải nằm viện, sạch sỏi nhanh.

- Tán sỏi ngược dòng: Đầu laser tán sỏi đi từ đường lỗ tiểu, không rạch xẻ, không để lại sẹo mà vẫn sạch sỏi, không đau đớn.

- Tán sỏi nội soi ống mềm bằng laser qua đường niệu quản: Không có vết mổ, không để lại sẹo, thời gian hồi phục nhanh, có thể loại bỏ sỏi thận kích thước tới 2,5cm.

- Tán sỏi qua da: Ít xâm lấn, có thể điều trị các loại sỏi to, ít đau, đảm bảo sạch sỏi tận gốc, không lo sẹo xấu.

Bên cạnh đó, Thu Cúc TCI cũng hội tụ đội ngũ các bác sĩ giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm trong trị sỏi, đặc biệt có sự góp mặt của bác sĩ CKII Phạm Huy Huyên - "bàn tay vàng" trong ngành ngoại tiết niệu.

Sạch sỏi nhẹ nhàng, hiệu quả nhờ các phương pháp tán sỏi công nghệ cao.

Bác sĩ Huyên đang thực hiện một ca tán sỏi tại Thu Cúc TCI.

Ngoài chương trình ưu đãi hấp dẫn, khách hàng tán sỏi tại Thu Cúc TCI cũng được áp dụng đầy đủ bảo hiểm y tế và nhiều loại bảo hiểm bảo lãnh giúp tối ưu chi phí. Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc chu đáo như người nhà, không gian bệnh viện rộng rãi tiện nghi cũng giúp mang lại cảm giác thoải mái, tán sỏi nhẹ nhàng như đi nghỉ dưỡng cho tất cả các khách hàng.

