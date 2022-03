Chuyên gia khuyến cáo ứng biến trước biến thể Omicron trong đại dịch Covid-19

WHO cảnh báo biến thể Omicron chiếm hơn 99,5% ca bệnh

Theo các chuyên, tốc độ lây nhiễm của Omicron gấp 2-3 lần biến chủng Delta và gấp 7 lần ở người chưa tiêm và 3 lần ở người đã tiêm. WHO đánh giá, biến thể Omicron vẫn là biến chủng phổ biến trên toàn thế giới. Dữ liệu thống kê cho thấy, có tới 99,5% số ca mắc Covid-19 hiện nay do biến thể Omicron gây ra, trong khi chỉ có 0,3% là do nhiễm Delta.

Những tháng đầu năm 2022, toàn thế giới điển hình là châu Âu, châu Á tiếp tục là tâm điểm của đợt bùng phát số ca nhiễm Covid-19 do biến thể Omicron. Hơn 130 triệu ca bệnh và 500.000 ca tử vong đã được ghi nhận trên toàn cầu kể từ khi Omicron được WHO tuyên bố là biến thể đáng lo ngại hồi tháng 11/2021.

Tính đến ngày 6/3, Covid-19 đã cướp đi mạng sống của hơn 6.016.709 triệu người và 445.625.110 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, biến chủng Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, thay thế dần chủng Delta. Từ đầu dịch đến nay, nước ta có 4.434.700 ca nhiễm, 40.813 ca tử vong.

Số ca mắc Covid-19 mới trung bình 7 ngày qua khoảng 117.379 ca/ngày. (Ảnh: Huy Ngân).

Không được chủ quan với biến thể Omicron

Có thể thấy, tốc độ lây lan của biến thể Omicron rất đáng lo ngại. Hơn nữa, tâm lý người dân đã nhiễm Covid-19 lại chủ quan và quan niệm "ai rồi cũng phải F0" là rất nguy hiểm. Trên thực tế, nguy cơ tái nhiễm từ biến thể Omicron cao hơn 16 lần so với Delta.

Đứng trước tình hình này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân phải tuân thủ nguyên tắc 5K, tiêm vaccine tăng cường và nên xét nghiệm, test nhanh Covid-19 để kịp thời phát hiện và điều trị để tránh những biến chứng nếu không may mắc biến chủng mới Omicron.

Nói về việc xét nghiệm, các chuyên gia cũng nhận định, hiện nay nhu cầu sử dụng, tự mua test nhanh của người dân rất cao. Tuy nhiên, thị trường phòng dịch loạn giá kit test và có khá nhiều loại test kém chất lượng, không rõ nguồn gốc dẫn đến kết quả không đúng, tình trạng âm tính giả, dương tính giả gây khó khăn cho việc cách ly và điều trị.

Bộ Y tế đã phê duyệt, cấp phép và chứng nhận lưu hành bộ kit test Toda Coronadiag Ag được sản xuất bởi hãng Toda Pharma - thương hiệu chuẩn đoán và test nhanh hàng đầu tại Pháp. Được biết, trước khi về Việt Nam, test nhanh kháng nguyên tốt nhất thế giới Toda Coronadiag Ag đã được lưu hành rộng rãi ở thị trường quốc tế nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nhất.

Thông tin từ hãng Toda Pharma cho biết, Toda Coronadiag Ag được đánh giá tốt nhất thế giới, chứng nhận bởi các tổ chức uy tín hàng đầu như: Bộ Y tế Pháp; Bộ Y tế của hầu hết các quốc gia châu Âu; Ủy ban châu Âu; ANSM (National Agency for the Safety of Medicines and Health Products - Cơ quan Quốc gia về An toàn Thuốc và Sản phẩm Y tế); Viện Nghiên cứu Paul Ehrlich - Tổ chức đảm nhận việc đánh giá về chất lượng xét nghiệm của Chính phủ Liên Bang của Đức.

Theo đó, Toda Coronadiag Ag đã thông qua bài kiểm định nghiêm ngặt từ Viện nghiên cứu Paul Ehrlich Institute (PEI) của Đức với sự đánh giá tích cực "yes" về độ nhạy và chất lượng.

Cụ thể, Toda Coronadiag Ag là một trong số ít loại kit test nhanh vượt qua bài kiểm tra về độ nhạy, có kết quả độ nhạy tốt nhất lên đến 98,6% và độ đặc hiệu tuyệt đối 100% trong số 122 test xét nghiệm được đánh giá.

Ưu điểm vượt trội của kit test Toda Coronadiag Ag là xét nghiệm tiện lợi, linh hoạt, dễ sử dụng, cho kết quả nhanh chóng chỉ trong 10-15 phút. Độ nhạy và độ đặc hiệu nằm trong top cao nhất. Vì thế, Toda Coronadiag Ag hạn chế âm tính giả, không có dương tính giả và phát hiện tất cả biến chủng Covid-19 kể cả Omicron. Do đó, số lượng lớn test Toda Coronadiag Ag đã được bán ra trên toàn thế giới.

Test Toda Coronadiag Ag rất đáng để người dân sử dụng bởi giá thành cạnh tranh với chất lượng tốt, phù hợp với ngân sách các địa phương, doanh nghiệp và người dân trong mùa dịch.

Theo đó, hãng Toda Pharma đã tin tưởng chọn Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà làm Đại diện phân phối kit test Toda Coronadiag Ag tại Việt Nam. Sản phẩm hiện được phân phối trên toàn quốc.

Người dân không nên quá hoang mang và lo lắng, thay vào đó, cần có những phương thức ứng biến an toàn và hiệu quả với đại dịch Covid-19.