Chuyên gia chỉ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày

Dân trí Nhiều bệnh nhân chỉ cảm thấy tức bụng, khó chịu vùng bụng, đau tăng dần, khi đi khám phát hiện ung thư dạ dày.

TS.BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý ung thư tiêu hóa thường gặp hiện nay và con số mắc ung thư dạ dày hàng năm trên thế giới có xu hướng gia tăng.

Theo con số thống kê mới nhất của tổ chức Y tế thế giới năm 2018, ước tính trên thế giới có hơn 1.033.000 ca ung thư dạ dày mới mắc và số ca tử vong là khoảng 800.000 ca. Đây là con số rất đáng báo động. Ở Việt Nam thì cũng ước tính năm 2018 có 17.527 ca ung thư dạ dày mới mắc, và tỉ lệ tử vong là hơn 15.000 ca, căn bệnh này hiện ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Như vậy chúng ta thấy rằng ung thư dạ dày là bệnh lý ung thư tiêu hóa đáng phải được quan tâm, và đáng phải được đầu tư nghiên cứu điều trị tốt hơn.

Khối u phát hiện trong dạ dày người bệnh chỉ có dấu hiệu tức vùng bụng, đau tăng lên.

Đáng nói, căn bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng, bệnh nhân thường đến với dấu hiệu đau vùng thượng vị một cách mơ hồ, đau có thể lan ra sau lưng kèm theo bệnh nhân có thể cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và cảm giác nóng rát.

Hay có người chỉ cảm thấy tưng tức vùng bụng, đầy hơi, đau tăng lên, khi đi khám với suy nghĩ chỉ bị đau dạ dày, nhưng cuối cùng lại phát hiện ung thư.

ThS.BS CKII Hà Hải Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại bụng I cho biết trường hợp bệnh nhân 91 tuổi vừa được phẫu thuật ung thư dạ dày tại viện. Bệnh nhân chỉ có triệu chứng đau tức vùng thượng vị, không kèm nôn máu, đi ngoài phân đen, nhưng đi khám lại phát hiện khối u to.

"Kết quả nội soi cho thấy có tổn thương sùi loét ở vùng hang vị dạ dày, kích thước lớn khoảng 40mm, khối u vẫn còn khu trú, kết quả sinh thiết là ung thư dạ dày giai đoạn 2A cT3N0M0. Đây là giai đoạn không quá muộn", BS Hải cho biết.

Cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đưa cụ đi khám ở bệnh viện tuyến dưới đều nghĩ các dấu hiệu do rối loạn tiêu hóa, hoặc bị dạ dày.

"Nhiều người đến viện khám với tâm lý kiểm tra dạ dày vì chỉ nghĩ đơn giản là bị đau dạ dày, một căn bệnh rất phổ biến của người Việt. Vì thế, không ít người sốc khi được chẩn đoán ung thư dạ dày từ những dấu hiệu dễ nhầm lẫn với đau dạ dày thông thường", TS Bình cho biết.

Hơn nữa, nhiều người ngại đi khám, phải nội soi dạ dày nên càng trì hoãn, nguy cơ phát hiện giai đoạn muộn càng tăng.

Một số dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày bạn cần lưu ý:

- Đầy tức bụng: Lúc đầu, triệu chứng đau rất giống với trong loét dạ dày chính vì vậy, bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn. Cảm giác nhanh no này có thể do khối u gây ra, nhưng cũng có thể do tình trạng không phải ung thư mà là đầy bụng - xảy ra khi một người có cảm giác rằng có thứ gì đó đang cản trở dạ dày của mình.

- Chán ăn: Mất cảm giác thèm ăn chắc chắn là một điều cần hết sức chú ý.

- Sút cân chưa rõ nguyên nhân, mệt mỏi: Sút nhiều cân trong thời gian ngắn, kèm theo cảm giác luôn no, chán ăn buồn nôn, mệt mỏi thì đó có thể là cảnh báo ung thư dạ dày.

- Nôn ra máu, ợ chua, đầy bụng sau khi ăn, đi ngoài phân màu bất thường thì rất có thể cảnh báo bạn đã mắc ung thư dạ dày.

Không phải cứ có các dấu hiệu trên là khẳng định ung thư. Việc cần làm là bạn nên đi khám để được chẩn đoán, điều trị.

Đến nay, nội soi dạ dày bằng ống mềm cho phép chúng ta đánh giá toàn bộ niêm mạc trọng dạ dày, và nếu có tổn thương chúng ta có thể sinh thiết để chẩn đoán sớm ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Nếu như thấy những dấu hiệu trên bạn cần đến gặp ngay bác sĩ để được thăm khám và tư vấn, điều trị kịp thời.

Hồng Hải