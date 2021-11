Chuyên gia cảnh báo ung thư dương vật vì hẹp bao quy đầu

Dân trí Sau cắt bao quy đầu tại một phòng khám ở địa phương, khối sùi đầu dương vật bệnh nhân vẫn chảy máu, tiểu khó. Đến khám tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư dương vật.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học (BV Việt Đức) cho biết, bệnh viện vừa tiếp trường hợp ông H.V.C. (72 tuổi) nhập viện vì khối sùi đầu dương vật được phát hiện ra khi người bệnh đi cắt bao quy đầu tại một phòng khám địa phương.

Điều đáng nói ông C. vốn biết mình bị hẹp khít bao quy đầu từ lâu, không lộn ra được nhưng không đi khám bởi ông vẫn có vợ, sinh con như bình thường.

Một năm trở lại đây, ông thấy đầu dương vật có khối cứng dần kèm theo đi tiểu khó khăn nên tự tìm hiểu trên mạng và đến một phòng khám tư nhân để tiến hành cắt bao quy đầu. Sau khi cắt bao quy đầu, ông C. vẫn đi tiểu khó, khối sùi đầu dương vật rỉ máu, ông mới tìm đến BV Việt Đức khám.

ThS. BS Bùi Văn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, khi khám, bác sĩ phát hiện khối u chiếm toàn bộ đầu dương vật, có nhiều điểm hoại tử, rỉ máu lâm sàng điển hình của ung thư dương vật, sinh thiết cho kết quả là ung thư biểu mô vảy. Người bệnh được chẩn đoán là ung thư dương vật và có chỉ định mổ cắt đoạn dương vật, nạo vét hạch bẹn 2 bên.

Theo PGS Nguyễn Quang, ung thư dương vật là bệnh lý khá thường gặp trong chuyên khoa nam học. Có nhiều nguyên nhân gây ra ung thư dương vật nhưng nguyên nhân hay gặp nhất là do hẹp bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu gây ứ đọng nước tiểu, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus phát triển, lâu dần phát triển thành tế bào ung thư. Những trường hợp này thường có hẹp khít bao quy đầu từ rất lâu nhưng do thiếu hiểu biết, do ngần ngại đi khám bệnh mà chỉ đến khi tự thấy bất thường ở dương vật mới đến cơ sở y tế thì khi đó đã tiến triển thành ung thư dương vật.

Các chuyên gia tất cả nam giới nếu có bất thường ở bao quy đầu, dương vật nên đến các cơ sở y tế uy tín chuyên khoa nam học để khám và điều trị kịp thời để tránh hậu quả đáng tiếc.

Tú Anh