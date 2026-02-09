Chuyên gia can thiệp tim mạch: Chinh phục kỹ thuật cao, cứu nhiều bệnh nhân nguy kịch

"Không có khái niệm hết giờ làm việc"

Rạng sáng một ngày đầu tháng 1, Code STEMI (báo động cấp cứu) tại Vinmec Nha Trang bất ngờ vang lên. Một bệnh nhân nhồi máu cơ tim, tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc” nhập viện. Thời điểm ấy, bác sĩ Tô Hưng Thụy đang nằm điều trị tại khoa Cấp cứu vì dị ứng thức ăn. Nghe thông tin, ông lập tức rời giường bệnh, nhanh chóng có mặt tại phòng can thiệp tim mạch.

“Trong những tình huống cấp cứu tim mạch, có những thời điểm nếu chỉ chậm vài phút, cơ hội hồi phục của bệnh nhân gần như bằng 0. Vì vậy, chúng tôi không có khái niệm hết giờ làm việc. Khi bệnh nhân cần, bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt”, bác sĩ Tô Hưng Thụy, chuyên gia can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, chia sẻ.

Sau can thiệp tái thông mạch vành, bệnh nhân vẫn xuất hiện tình trạng sốc tim kéo dài. Ê-kíp hồi sức tim mạch nhanh chóng tiến hành đặt bóng đối xung động mạch chủ (IABP) nhằm tăng cường lượng máu nuôi tim, giúp tim nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, cuộc chiến chưa dừng lại ở đó, “cơn bão điện học” - loạn nhịp thất kéo dài và tình trạng không đáp ứng với sốc điện, đẩy bệnh nhân rơi vào nguy kịch. Sau khi ổn định tình trạng bệnh nhân bằng thuốc và nhiều kỹ thuật hồi sức cao cấp, bác sĩ Tô Hưng Thụy và ê-kíp tiến hành cấy máy phá rung ICD 2 buồng.

Thiết bị đóng vai trò như một hệ thống bảo vệ thường trực. Khi xuất hiện loạn nhịp thất nguy hiểm, máy sẽ tự động phát hiện và can thiệp ngay lập tức, giúp bệnh nhân phòng ngừa nguy cơ đột tử.

Bác sĩ Thụy đang tiến hành can thiệp cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

“Đặt bóng đối xung động mạch chủ IABP và cấy máy phá rung tự động ICD hai buồng là các kỹ thuật cao cấp nhất đang được triển khai thường quy tại Bệnh viện Vinmec Nha Trang, khẳng định vị thế hàng đầu trong khu vực về lĩnh vực can thiệp và hồi sức tim mạch”, bác sĩ Thụy cho biết.

Kết quả sau hơn 20 ngày, sức khỏe bệnh nhân tiến triển rõ rệt, từ việc duy trì sự sống bằng máy móc, bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục, sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

Ngoài bệnh nhân trên, trong vòng một tháng đầu năm, bác sĩ Thụy cùng ê-kíp đã phối hợp can thiệp tim mạch, can thiệp nhịp tim giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân là người dân địa phương và du khách nước ngoài, trong đó có những trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy cơ tử vong cao.

“Mỗi ca can thiệp thành công không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một quá trình theo dõi lâu dài. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp người bệnh an toàn và có chất lượng sống tốt hơn sau can thiệp”, ông nói.

Địa chỉ điều trị tim mạch tin cậy cho các bệnh nhân và du khách quốc tế

Trước khi gia nhập Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, bác sĩ Thụy đã có nhiều năm công tác tại các bệnh viện tuyến trung ương, từng bước tích lũy nền tảng chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm lâm sàng sâu rộng trong lĩnh vực nội tim mạch và can thiệp tim mạch.

Nhìn lại hành trình làm nghề gần 30 năm, ông chia sẻ: “Can thiệp tim mạch hiện đại không phải là thành tựu của một bác sĩ đơn lẻ. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa tim mạch, hồi sức, gây mê, điều dưỡng và đội ngũ kỹ thuật. Khi có đầy đủ con người, trang thiết bị và quy trình chuẩn, bác sĩ mới có thể đưa ra quyết định tối ưu nhất cho người bệnh”.

Bác sĩ Thụy tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 1999 và hoàn thành chương trình Bác sĩ Nội trú Nội khoa tại đây vào năm 2003. Không dừng lại ở đào tạo trong nước, bác sĩ Thụy còn tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước tại CHU Cavale Blanche (Pháp), Royal Melbourne Hospital (Australia) và đào tạo điện sinh lý và can thiệp rối loạn nhịp tại Bệnh viện Bạch Mai.

Những trải nghiệm này giúp ông tiếp cận các xu hướng điều trị tim mạch hiện đại, từ can thiệp mạch vành phức tạp đến cấy máy tạo nhịp, máy phá rung và các kỹ thuật điện sinh lý tiên tiến.

Bác sĩ Tô Hưng Thụy đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội tim mạch và tim mạch can thiệp (Ảnh: BVCC).

Tại Vinmec Nha Trang, bác sĩ Tô Hưng Thụy đóng vai trò nòng cốt trong việc triển khai và phát triển các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại địa phương. Không chỉ trực tiếp điều trị, ông còn đặt mục tiêu đào tạo, hướng dẫn đội ngũ bác sĩ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và xây dựng quy trình can thiệp an toàn, hiệu quả.

“Điều tôi mong muốn là các kỹ thuật hiện đại không dừng lại ở một vài cá nhân, mà được chuẩn hóa, lan tỏa và trở thành năng lực chung của hệ thống”, bác sĩ Thụy nhấn mạnh.

Trong bối cảnh bệnh tim mạch ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, những đóng góp bền bỉ của bác sĩ Tô Hưng Thụy cùng đội ngũ Vinmec Nha Trang đang góp phần xây dựng năng lực điều trị tim mạch chuyên sâu, bền vững, mang lại cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao cho người dân địa phương và du khách quốc tế.